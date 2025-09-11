Games
Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα σχολική χρονιά

Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα σχολική χρονιά
«Με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία όλης της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, με την υπόσχεση να είναι στο πλευρό τους στον αγώνα για καλύτερη δημόσια παιδεία».

«Η έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι χιλιάδες μαθητές που γεμίζουν τα προαύλια των σχολείων, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που τους υποδέχονται, οι γονείς που συνοδεύουν τα παιδιά τους στα πρώτα τους σχολικά βήματα, συνθέτουν κάθε 11η του Σεπτέμβρη μια αισιόδοξη εικόνα. Με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία όλης της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, με την υπόσχεση να είναι στο πλευρό τους στον αγώνα για καλύτερη δημόσια παιδεία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στο μήνυμά του για τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινά σήμερα.

