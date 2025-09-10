Καλώδιο στην ομίχλη

Τίποτα δεν είναι ορατό: Ούτε ποια συμφέροντα υπονομεύουν το έργο ή γιατί καθυστερεί ούτε πού οφείλεται η κρίση στη σχέση Αθήνας - Λευκωσίας ή πώς εμπλέκεται η Αγκυρα. Οσο περισσότερα λέγονται, τόσο μεγαλώνει η σύγχυση.

Για πρώτη φορά ειπώθηκε ότι υπάρχουν συμφέροντα που εμποδίζουν την επανέναρξη του έργου της ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου. Το δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης (μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, στους Σ. Ξενάκη και Β. Σκουρή) διαβεβαιώνοντας, παράλληλα, ότι το καλώδιο θα ποντιστεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

Αυτό που ξέρουμε είναι ότι εκκρεμεί η καταβολή 25 εκ. ευρώ από την Κύπρο στον ΑΔΜΗΕ για λόγους που δεν είναι κατανοητοί, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το έργο ωφελεί πρωτίστως την Κύπρο, καλώντας την να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της.

Η Λευκωσία έκανε γνωστό ότι διενεργεί έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς να διευκρινίσει ποιο είναι το αντικείμενο της έρευνας, διαβεβαιώνοντας ότι υποστηρίζει το έργο και ζητώντας από την Αθήνα, με έμμεσο αλλά σαφή τρόπο, να σταματήσει να κάνει φασαρία δημοσίως γιατί αυτό δεν διευκολύνει την προσπάθεια.

Διπλωματικές πηγές θυμίζουν ότι η βάση του προβλήματος είναι γεωπολιτική, καθώς η Τουρκία απαιτεί ενημέρωση προκειμένου να αναγνωριστεί de facto το έννομο συμφέρον της στην ανατολική Μεσόγειο.

Δεν έχει γίνει επισήμως γνωστό ούτε έχουν ενημερωθεί τα κόμματα πόσες φορές έχει συζητηθεί το θέμα αυτό διμερώς, μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Είναι, όμως, προφανές ότι υπάρχουν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις από τη στιγμή που η Τουρκία έχει δείξει «στο πεδίο», στην Κάσο, ότι δεν ανέχεται πόντιση καλωδίου χωρίς να δώσει τη συγκατάθεσή της.

Στη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ (22-26/9) θα κριθεί, όπως όλα δείχνουν, η συνέχεια, δηλαδή αν θα ξεκινήσει ξανά το έργο και με ποιους όρους.

Στο μεταξύ, η ανταλλαγή δηκτικών μηνυμάτων μεταξύ Αθήνας - Λευκωσίας μοιάζει περισσότερο σαν προληπτικό blame game (παιχνίδι καταλογισμού ευθυνών) για την περίπτωση ενός ναυαγίου του εγχειρήματος.

Για την καραμανλική-σαμαρική πτέρυγα της ΝΔ το έργο έχει γίνει εμβληματικό και αυτό προσθέτει πολιτική φόρτιση στη διπλωματική διαχείριση. Δεν συμφωνούν, πάντως, όλοι στην κυβέρνηση ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε πρόοδο, όπως διαβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Η εικόνα μπερδεύτηκε ακόμη περισσότερο μετά από δημοσίευμα σε κυπριακό ΜΜΕ ότι συγγενικό πρόσωπο του Γ. Γεραπετρίτη συμμετέχει σε εταιρεία που συνδέεται με το έργο, κάτι που ο Υπουργός Εξωτερικών διέψευσε κατηγορηματικά προαναγγέλλοντας προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Από την ανακοίνωσή του προκύπτει ότι η κυβέρνηση πιστεύει πως υπάρχει δόλος πίσω από τη διακίνηση αυτής της φήμης: «Τόσο ο τίτλος του δημοσιεύματος, όσο και το περιεχόμενό του συντάχθηκαν με προφανή συκοφαντικό σκοπό. Χωρίς να αποδίδεται οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατηγορία, προβάλλεται ένα χάος άσχετων μεταξύ τους πραγμάτων για τη δημιουργία εντυπώσεων περί «διαπλεκόμενων», χωρίς όμως να προβάλλεται έστω ένα στοιχείο που να δικαιολογεί τον κατευθυνόμενο τίτλο. Ούτε βεβαίως ο χρόνος της δημοσίευσης είναι τυχαίος, λόγω των τελευταίων γεγονότων που προέκυψαν, μολονότι στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά σε θέματα που ανατρέχουν χρόνια πίσω».