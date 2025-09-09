Αιχμές Πέτσα για το στεγαστικό: «Χρειάζονται πιο γενναία μέτρα»

Ο βουλευτής και πρώην υπουργός της ΝΔ ζήτησε «πιο γενναία βήματα», υπογραμμίζοντας πως πρέπει να βρεθούν τρόποι, «ώστε να διαθέσουμε κλειστά ακίνητα του δημοσίου προκειμένου να βγουν στην αγορά».

Αιχμηρή παρέμβαση για το στεγαστικό πραγματοποίησε πριν από λίγο ο Στέλιος Πέτσας, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την κοινωνική αντιπαροχή. Ο βουλευτής και πρώην υπουργός της ΝΔ ζήτησε «πιο γενναία βήματα», υπογραμμίζοντας πως πρέπει να βρεθούν τρόποι, «ώστε να είμαστε πιο επιθετικοί και γρήγοροι και να ανταποκριθούμε ακόμα πιο γρήγορα στις απαιτήσεις των καιρών και να διαθέσουμε κλειστά ακίνητα του δημοσίου προκειμένου να βγουν στην αγορά».

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να ασκηθεί πίεση σε τράπεζες, servicers και funds ώστε να βγουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά και έτσι να πέσουν οι τιμές.

«Οι τράπεζες να προχωρήσουν σε περισσότερες ρυθμίσεις, ώστε από τη μία μεριά να φύγει η θηλιά των νοικοκυριών για να ανασάνουν και από την άλλη να μπορούν να διατηρηθούν αυτά τα ακίνητα που συνήθως είναι υποθήκη στην αγορά των ακινήτων ώστε να πέσουν οι τιμές».

Επισήμανε δε, πως «μπορούμε πλέον εφόσον χρηματοπιστωτικό έχει σταθεί στα πόδια του, να αντιμετωπίσουμε με πιο επιθετική στρατηγική γιατί οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς, ενώ ανέφερε πως το Σαββατοκύριακο έγινε ένα μεγάλο βήμα με την εξαγγελία του πρωθυπουργού για μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στους ιδιοκτήτες που κρατούν τα σπίτια τους κλειστά, καθώς και του ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή.