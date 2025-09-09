Χαρίτσης: Να φύγει ο Μητσοτάκης - Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο

«Όχι σε τρίτη ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη», τόνισε ο Χαρίτσης.

Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό για τα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ, την στεγαστική πολιτική και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο Αλέξης Χαρίτσης, κατά την τοποθέτησή του στο Σ/Ν για την κοινωνική αντιπαροχή, το οποίο χαρακτήρισε «νομοσχέδιο ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας».

Σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για «παλαιοκομματικά τεχνάσματα που επιχείρησε η κυβέρνηση να τα παρουσιάσει ως συγκλονιστικές μεταρρυθμίσεις», ενώ όπως υποστήριξε επί της ουσίας το 1,7 δισ. ευρώ των εξαγγελιών είναι μόλις το 1/3 του υπερπλεονάσματος που «προέκυψε από την καθημερινή ληστεία του εισοδήματος των πολιτών με την ακρίβεια και αισχροκέρδεια των καρτέλ».

«Φτάσαμε στο σημείο οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα να δυσκολεύονται αν εντάξουν το κρέας στη διατροφή τους. Και αντί ο πρωτογενής τομέας να αποτελεί ανάχωμα κατά της ακρίβειας, γίνεται το χειρότερο πλιάτσικο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε μια πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας είναι ο Μητσοτάκης», σημείωσε εν συνεχεία.

«Οι πολίτες δεν εξαπατώνται άλλο. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να φύγει. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλες υποκλοπές, άλλες ανισότητες. Όχι σε τρίτη ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη», τόνισε κλείνοντας την ομιλία του ο Αλέξης Χαρίτσης.

