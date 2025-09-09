Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Χαρίτσης: Να φύγει ο Μητσοτάκης - Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο

Χαρίτσης: Να φύγει ο Μητσοτάκης - Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
«Όχι σε τρίτη ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη», τόνισε ο Χαρίτσης.

Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό για τα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ, την στεγαστική πολιτική και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο Αλέξης Χαρίτσης, κατά την τοποθέτησή του στο Σ/Ν για την κοινωνική αντιπαροχή, το οποίο χαρακτήρισε «νομοσχέδιο ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας».

Σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για «παλαιοκομματικά τεχνάσματα που επιχείρησε η κυβέρνηση να τα παρουσιάσει ως συγκλονιστικές μεταρρυθμίσεις», ενώ όπως υποστήριξε επί της ουσίας το 1,7 δισ. ευρώ των εξαγγελιών είναι μόλις το 1/3 του υπερπλεονάσματος που «προέκυψε από την καθημερινή ληστεία του εισοδήματος των πολιτών με την ακρίβεια και αισχροκέρδεια των καρτέλ».

«Φτάσαμε στο σημείο οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα να δυσκολεύονται αν εντάξουν το κρέας στη διατροφή τους. Και αντί ο πρωτογενής τομέας να αποτελεί ανάχωμα κατά της ακρίβειας, γίνεται το χειρότερο πλιάτσικο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε μια πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας είναι ο Μητσοτάκης», σημείωσε εν συνεχεία.

«Οι πολίτες δεν εξαπατώνται άλλο. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να φύγει. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλες υποκλοπές, άλλες ανισότητες. Όχι σε τρίτη ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη», τόνισε κλείνοντας την ομιλία του ο Αλέξης Χαρίτσης.

{https://www.facebook.com/acharitsis/videos/1114733206816818/}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα χεριών στις τουαλέτες καταστημάτων

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα χεριών στις τουαλέτες καταστημάτων

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Νέα Αριστερά: Παράνομες επενδύσεις ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι - Πλήρης απουσία ελέγχων

Νέα Αριστερά: Παράνομες επενδύσεις ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι - Πλήρης απουσία ελέγχων

Πολιτική
Μητσοτάκης: Μειώνουμε τους φόρους και αυξάνουμε τους μισθούς με έναν διαφορετικό τρόπο

Μητσοτάκης: Μειώνουμε τους φόρους και αυξάνουμε τους μισθούς με έναν διαφορετικό τρόπο

Πολιτική
Δημοσκοπήσεις για τη δημιουργία εντυπώσεων και την... ενίσχυση της κυβέρνησης

Δημοσκοπήσεις για τη δημιουργία εντυπώσεων και την... ενίσχυση της κυβέρνησης

Παιχνίδια Εξουσίας
Το Μαξίμου κάνει «ταμείο» και πετάει το... γάντι σε δελφίνους και συμφέροντα

Το Μαξίμου κάνει «ταμείο» και πετάει το... γάντι σε δελφίνους και συμφέροντα

Πολιτική

NETWORK

ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ienergeia.gr
Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

healthstat.gr
Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

healthstat.gr
Επιστροφή στο σχολείο: Γιατί είναι απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος;

Επιστροφή στο σχολείο: Γιατί είναι απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος;

healthstat.gr
Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

ienergeia.gr
3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

ienergeia.gr
Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

ienergeia.gr
Νοσοκομείο Ηρακλείου: Η ανακοίνωση για την πτώση ψευδοροφής σε κεφάλι ασθενούς

Νοσοκομείο Ηρακλείου: Η ανακοίνωση για την πτώση ψευδοροφής σε κεφάλι ασθενούς

healthstat.gr