Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Νέα Αριστερά: Παράνομες επενδύσεις ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι - Πλήρης απουσία ελέγχων

Νέα Αριστερά: Παράνομες επενδύσεις ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι - Πλήρης απουσία ελέγχων Φωτογραφία: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI
Ερώτηση βουλευτών της Νέας Αριστεράς με αφορμή καταγγελίες κατοίκων της Λέσβου.

Ερώτηση στους στους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη κατέθεσαν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με αφορμή καταγγελίες κατοίκων πως «στο Πλωμάρι Λέσβου και της ευρύτερης περιοχής, εταιρείες ισραηλινών συμφερόντων και φυσικά πρόσωπα ισραηλινής εθνικότητας "επενδύουν" στο νησί σε εκτάσεις που έχουν αποκτήσει με τη golden visa, παραβιάζοντας όλους τους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πολεοδομικούς, χωροταξικούς και περιβαλλοντικούς νόμους».

Όπως υποστηρίζουν οι υπογράφοντες βουλευτές από τις καταγγελίες των κατοίκων, προκύπτει πως:

  • «⁠⁠Κλείνουν με σιδερένιες περιφράξεις τις νόμιμες διόδους πρόσβασης στη θάλασσα.
  • ⁠Καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και τη βλάστηση με κατασκευές που φθάνουν μέχρι το κύμα, χωρίς να τηρούν τις νόμιμες αποστάσεις δόμησης από τον αιγιαλό.
  • ⁠Αλλοιώνουν την παραδοσιακή μορφή των χωριών κατασκευάζοντας μαζικά νεόκτιστες κατοικίες και ανεγείροντας «φαραωνικά» συγκροτήματα airbnb σε παρθένες περιοχές.
  • ⁠Έσκαψαν ολόκληρη την πλαγιά του βουνού για να εγκαταστήσουν ανοικτό «τελεφερίκ πλαγιάς», για πρόσβαση των πελατών τους στην παραλία που έτσι οικειοποιούνται.
  • ⁠Κατασκευάζουν πάμπολλες πισίνες που υδροδοτούνται από το δίκτυο και ιδιωτικές γεωτρήσεις επιβαρύνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα προκαλώντας συχνές διακοπές νερού.
  • ⁠Κόβουν δημοτικούς τοίχους για να ανοίξουν εισόδους στις ιδιοκτησίες τους ή ανεγείρουν ψηλούς τοίχους για περίφραξη που κλείνουν τη θέα από το δρόμο στη θάλασσα.
  • ⁠Μετακινούν οδικά σήματα με κίνδυνο για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.
  • ⁠Για την εξυπηρέτηση των airbnb τοποθετήθηκαν κολώνες και μετασχηματιστές μέσα στον οικισμό της Μελίντας, ακόμα και με μπουλόνια πάνω σε κορμούς ελαιόδεντρων».

Θεανώ Φωτίου, Σία Αναγνωστοπούλου, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Νάσος Ηλιόπουλος, Πέτη Πέρκα, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Μερόπη Τζούφη, σημειώνουν πως «οι αρμόδιες αρχές, όλων των σχετικών Υπουργείων, δεν κάνουν κανέναν έλεγχο, ούτε ενημερώνουν την Πρωτοβουλία των 200 διαμαρτυρόμενων κατοίκων και μελών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με τις χορηγηθείσες άδειες και τους όρους τους. Αντίθετα, ατύπως συμβουλεύουν τους καταγγέλλοντες "να πέσουν οι τόνοι", γιατί "οι Ισραηλινοί αισθάνονται να απειλούνται" και να "περιοριστούν οι απαιτήσεις των κατοίκων". Σε όλες τις συγκεντρώσεις στην περιοχή κατά της πολιτικής Νεντανιάχου στη Γάζα παρίστανται αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, ενώ υπάρχουν συχνά περιστατικά εκφοβισμού και φωτογράφισης των διαμαρτυρόμενων κατοίκων από αγνώστους».

Παράλληλα τονίζουν πως «πρόκειται για "κράτος εν κράτει". Διότι η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης είναι βαθιά ταξική και “το χρήμα τα καθαγιάζει όλα”. Η περίφημη golden visa δεν επιβαρύνει απλώς τη στεγαστική κρίση, αλλά μετατρέπει νησιά και χωριά σε μια απέραντη, αντιαισθητική τουριστική υποδομή που στο μέλλον θα λειτουργήσει σε βάρος τους».

Στο πλαίσιο αυτό, οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς ρωτούν:

1.⁠ ⁠Αν θα δώσουν άμεσα εντολή στις τοπικές υπηρεσίες τους να κάνουν τους νόμιμους ελέγχους αρμοδιότητάς τους για διερεύνηση των καταγγελιών της τοπικής κοινωνίας περί παρανομιών και αυθαιρεσιών των επενδυτών Ισραηλινών συμφερόντων στην περιοχή του Πλωμαρίου Λέσβου και

2.⁠ ⁠Αν θα σταματήσουν άμεσα τις παράνομες κατασκευές και θα επιβάλουν τις ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το συμπλήρωμα που αντιστρέφει τη «σιωπηλή» βλάβη της σουκραλόζης

Το συμπλήρωμα που αντιστρέφει τη «σιωπηλή» βλάβη της σουκραλόζης

Γιατί θέλετε να φάτε γλυκό μετά το φαγητό - Η λύση των ειδικών

Γιατί θέλετε να φάτε γλυκό μετά το φαγητό - Η λύση των ειδικών

ΙΣΑ: Ζητά τα στοιχεία του γιατρού που συνελήφθη μετά από καταγγελία για «φακελάκι»

ΙΣΑ: Ζητά τα στοιχεία του γιατρού που συνελήφθη μετά από καταγγελία για «φακελάκι»

Καφεΐνη: Πώς μπορεί να συνδέεται με τα όνειρα που βλέπουμε

Καφεΐνη: Πώς μπορεί να συνδέεται με τα όνειρα που βλέπουμε

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Η Ισπανία απαγορεύει την είσοδο στη χώρα σε 2 υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου

Η Ισπανία απαγορεύει την είσοδο στη χώρα σε 2 υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου

Διεθνή
Βίντεο: Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός ρίχνει φυλλάδια στη Γάζα ζητώντας εκκένωση

Βίντεο: Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός ρίχνει φυλλάδια στη Γάζα ζητώντας εκκένωση

Διεθνή
Αναφορές για ισραηλινό πλήγμα νότια της Βηρυτού (Βίντεο)

Αναφορές για ισραηλινό πλήγμα νότια της Βηρυτού (Βίντεο)

Διεθνή
Tο Ισραήλ διατάσσει την εκκένωση ολόκληρης της Πόλης της Γάζας

Tο Ισραήλ διατάσσει την εκκένωση ολόκληρης της Πόλης της Γάζας

Διεθνή

NETWORK

Σεμινάρια Νομικής Βιβλιοθήκης: «Ενέργεια: Ειδικά Πολεοδομικά και Περιβαλλοντικά Ζητήματα - Χωροθέτηση & Αδειοδότηση Ενεργειακών Έργων

Σεμινάρια Νομικής Βιβλιοθήκης: «Ενέργεια: Ειδικά Πολεοδομικά και Περιβαλλοντικά Ζητήματα - Χωροθέτηση & Αδειοδότηση Ενεργειακών Έργων

ienergeia.gr
Γεραπετρίτης: Διάψευση δημοσιεύματος κυπριακού ΜΜΕ για υποτιθέμενη εμπλοκή μέλους της οικογένειάς του στο έργο του GSI

Γεραπετρίτης: Διάψευση δημοσιεύματος κυπριακού ΜΜΕ για υποτιθέμενη εμπλοκή μέλους της οικογένειάς του στο έργο του GSI

ienergeia.gr
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα χεριών στις τουαλέτες καταστημάτων

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα χεριών στις τουαλέτες καταστημάτων

healthstat.gr
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας ομόφωνα αρνητικοί στη δημιουργία μονάδας καύσης αστικών αποβλήτων

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας ομόφωνα αρνητικοί στη δημιουργία μονάδας καύσης αστικών αποβλήτων

ienergeia.gr
ΗΠΑ: Νέα έκρηξη σαλμονέλας από έτοιμα γεύματα – Δεκάδες κρούσματα

ΗΠΑ: Νέα έκρηξη σαλμονέλας από έτοιμα γεύματα – Δεκάδες κρούσματα

healthstat.gr
Το συμπλήρωμα που αντιστρέφει τη «σιωπηλή» βλάβη της σουκραλόζης

Το συμπλήρωμα που αντιστρέφει τη «σιωπηλή» βλάβη της σουκραλόζης

healthstat.gr
Τζος Χακ (Επιτετραμμένος πρεσβείας ΗΠΑ): Χωρίς τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος δεν θα ήταν εφικτός

Τζος Χακ (Επιτετραμμένος πρεσβείας ΗΠΑ): Χωρίς τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος δεν θα ήταν εφικτός

ienergeia.gr
Ηράκλειο: Καταγράφεται αύξηση των μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς

Ηράκλειο: Καταγράφεται αύξηση των μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς

healthstat.gr