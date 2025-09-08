Σκληρή κριτική Αρναούτογλου: Πόσα δισ. σε πρόστιμα, παραβάσεις και επιστροφές πληρώνουν οι Έλληνες για Κυβερνητικές ανεπάρκειες;

Η γραπτή ερώτηση του Σάκη Αρναούτογλου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου κατέθεσε γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαιτώντας σαφείς απαντήσεις για το πραγματικό δημοσιονομικό κόστος που επωμίζεται η χώρα λόγω της ανεπαρκούς εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.

Την περίοδο 2019–2025 η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με βαρύτατες κυρώσεις, πρόστιμα, παραβάσεις και επιστροφές κοινοτικών πόρων. Ενδεικτικά παραδείγματα:

Καταλογισμός 415 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την έρευνα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ζημία που ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια ευρώ από υποθέσεις απάτης και λαθρεμπορίου εις βάρος της ΕΕ και του ελληνικού Δημοσίου.

Παρά το μέγεθος των ποσών, δεν υπάρχουν επίσημα συγκεντρωτικά στοιχεία για το συνολικό δημοσιονομικό βάρος που τελικά επωμίζονται οι Έλληνες πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σάκης Αρναούτογλου δήλωσε:

«Είναι απαράδεκτο οι Έλληνες φορολογούμενοι να πληρώνουν δισεκατομμύρια σε πρόστιμα, παραβάσεις και επιστροφές κοινοτικών κονδυλίων, χωρίς να υπάρχει πλήρης εικόνα και διαφάνεια. Η κυβέρνηση αποφεύγει να παρουσιάσει τα πραγματικά στοιχεία και αφήνει τους πολίτες στο σκοτάδι. Αυτά τα ποσά δεν είναι λογιστικά νούμερα· είναι χρήματα που στερούνται τα νοσοκομεία, τα σχολεία και οι τοπικές κοινωνίες. Απαιτείται πλήρης διαφάνεια και λογοδοσία – γιατί οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ξέρουν το πραγματικό κόστος των Κυβερνητικών ανεπαρκειών.»

Με την ερώτησή του, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει με σαφήνεια το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ή οφείλει η Ελλάδα για την περίοδο 2019–2025 λόγω καταλογισμών, προστίμων, παραβάσεων, επιστροφών και δικαστικών αποφάσεων, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για να ενισχυθεί η πρόληψη, η διαφάνεια και η λογοδοσία ώστε να περιοριστεί το βάρος που τελικά επωμίζονται οι πολίτες.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Πρόστιμα, παραβάσεις και Δημοσιονομικές επιβαρύνσεις για την Ελλάδα λόγω της ελλιπούς εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου

Την τελευταία εξαετία (2019–2025) η Ελλάδα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές οικονομικές κυρώσεις, παραβάσεις, καταλογισμούς και επιστροφές κονδυλίων εξαιτίας της ανεπαρκούς εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου. Ενδεικτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε καταλογισμό ύψους 415 εκατομμυρίων ευρώ κατόπιν έρευνας της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ πρόσφατες υποθέσεις απάτης και λαθρεμπορίου προκάλεσαν ζημία που εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 250 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος τόσο της Ένωσης όσο και του Ελληνικού Δημοσίου.

Τα γεγονότα αυτά εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για το συνολικό δημοσιονομικό κόστος που συνεπάγεται η καθυστερημένη ή πλημμελής εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, αλλά και για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ελλείψει συγκεντρωτικών στοιχείων που να αποτυπώνουν το πραγματικό κόστος, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ή οφείλει η Ελλάδα την περίοδο 2019–2025 λόγω καταλογισμών, προστίμων, παραβάσεων, επιστροφών και δικαστικών αποφάσεων που συνδέονται με την ανεπαρκή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου;

2. Ποιες πρωτοβουλίες λαμβάνει η Επιτροπή για να ενισχύσει τη διαφάνεια, την πρόληψη και τη λογοδοσία, ώστε να μην συνεχίζουν οι Έλληνες φορολογούμενοι να επωμίζονται αυτά τα βάρη;