Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Σκληρή κριτική Αρναούτογλου: Πόσα δισ. σε πρόστιμα, παραβάσεις και επιστροφές πληρώνουν οι Έλληνες για Κυβερνητικές ανεπάρκειες;

Σκληρή κριτική Αρναούτογλου: Πόσα δισ. σε πρόστιμα, παραβάσεις και επιστροφές πληρώνουν οι Έλληνες για Κυβερνητικές ανεπάρκειες;
Η γραπτή ερώτηση του Σάκη Αρναούτογλου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου κατέθεσε γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαιτώντας σαφείς απαντήσεις για το πραγματικό δημοσιονομικό κόστος που επωμίζεται η χώρα λόγω της ανεπαρκούς εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.

Την περίοδο 2019–2025 η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με βαρύτατες κυρώσεις, πρόστιμα, παραβάσεις και επιστροφές κοινοτικών πόρων. Ενδεικτικά παραδείγματα:

  • Καταλογισμός 415 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την έρευνα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Ζημία που ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια ευρώ από υποθέσεις απάτης και λαθρεμπορίου εις βάρος της ΕΕ και του ελληνικού Δημοσίου.

Παρά το μέγεθος των ποσών, δεν υπάρχουν επίσημα συγκεντρωτικά στοιχεία για το συνολικό δημοσιονομικό βάρος που τελικά επωμίζονται οι Έλληνες πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σάκης Αρναούτογλου δήλωσε:

«Είναι απαράδεκτο οι Έλληνες φορολογούμενοι να πληρώνουν δισεκατομμύρια σε πρόστιμα, παραβάσεις και επιστροφές κοινοτικών κονδυλίων, χωρίς να υπάρχει πλήρης εικόνα και διαφάνεια. Η κυβέρνηση αποφεύγει να παρουσιάσει τα πραγματικά στοιχεία και αφήνει τους πολίτες στο σκοτάδι. Αυτά τα ποσά δεν είναι λογιστικά νούμερα· είναι χρήματα που στερούνται τα νοσοκομεία, τα σχολεία και οι τοπικές κοινωνίες. Απαιτείται πλήρης διαφάνεια και λογοδοσία – γιατί οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ξέρουν το πραγματικό κόστος των Κυβερνητικών ανεπαρκειών.»

Με την ερώτησή του, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει με σαφήνεια το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ή οφείλει η Ελλάδα για την περίοδο 2019–2025 λόγω καταλογισμών, προστίμων, παραβάσεων, επιστροφών και δικαστικών αποφάσεων, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για να ενισχυθεί η πρόληψη, η διαφάνεια και η λογοδοσία ώστε να περιοριστεί το βάρος που τελικά επωμίζονται οι πολίτες.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Πρόστιμα, παραβάσεις και Δημοσιονομικές επιβαρύνσεις για την Ελλάδα λόγω της ελλιπούς εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου

Την τελευταία εξαετία (2019–2025) η Ελλάδα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές οικονομικές κυρώσεις, παραβάσεις, καταλογισμούς και επιστροφές κονδυλίων εξαιτίας της ανεπαρκούς εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου. Ενδεικτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε καταλογισμό ύψους 415 εκατομμυρίων ευρώ κατόπιν έρευνας της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ πρόσφατες υποθέσεις απάτης και λαθρεμπορίου προκάλεσαν ζημία που εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 250 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος τόσο της Ένωσης όσο και του Ελληνικού Δημοσίου.

Τα γεγονότα αυτά εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για το συνολικό δημοσιονομικό κόστος που συνεπάγεται η καθυστερημένη ή πλημμελής εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, αλλά και για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ελλείψει συγκεντρωτικών στοιχείων που να αποτυπώνουν το πραγματικό κόστος, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ή οφείλει η Ελλάδα την περίοδο 2019–2025 λόγω καταλογισμών, προστίμων, παραβάσεων, επιστροφών και δικαστικών αποφάσεων που συνδέονται με την ανεπαρκή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου;

2. Ποιες πρωτοβουλίες λαμβάνει η Επιτροπή για να ενισχύσει τη διαφάνεια, την πρόληψη και τη λογοδοσία, ώστε να μην συνεχίζουν οι Έλληνες φορολογούμενοι να επωμίζονται αυτά τα βάρη;

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Αποκάλυψη: Το έμφραγμα ίσως δεν οφείλεται στην υψηλή χοληστερίνη

Αποκάλυψη: Το έμφραγμα ίσως δεν οφείλεται στην υψηλή χοληστερίνη

Καρκίνος του πνεύμονα: Συνδυαστική θεραπεία πέτυχε - για πρώτη φορά - σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης

Καρκίνος του πνεύμονα: Συνδυαστική θεραπεία πέτυχε - για πρώτη φορά - σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης

Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: Η ανακοίνωση για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: Η ανακοίνωση για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Σχετικά Άρθρα

H EE δεν «ενθαρρύνει» τις αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα

H EE δεν «ενθαρρύνει» τις αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα

Διεθνή
Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται 35αρια και όχι βροχές - Ο καιρός μέχρι 17/9

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται 35αρια και όχι βροχές - Ο καιρός μέχρι 17/9

Ελλάδα
Σάκης Αρναούτογλου: «Η Κομισιόν ανοίγει δρόμο στήριξης στους κτηνοτρόφους αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη κωφεύει»

Σάκης Αρναούτογλου: «Η Κομισιόν ανοίγει δρόμο στήριξης στους κτηνοτρόφους αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη κωφεύει»

Πολιτική
Σάκης Αρναούτογλου: Επιμένει η ζέστη - Αυτός είναι ο καιρός μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

Σάκης Αρναούτογλου: Επιμένει η ζέστη - Αυτός είναι ο καιρός μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα

NETWORK

Καρκίνος του πνεύμονα: Συνδυαστική θεραπεία πέτυχε - για πρώτη φορά - σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης

Καρκίνος του πνεύμονα: Συνδυαστική θεραπεία πέτυχε - για πρώτη φορά - σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης

healthstat.gr
Αποκάλυψη: Το έμφραγμα ίσως δεν οφείλεται στην υψηλή χοληστερίνη

Αποκάλυψη: Το έμφραγμα ίσως δεν οφείλεται στην υψηλή χοληστερίνη

healthstat.gr
Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έως €17,5 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έως €17,5 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο

ienergeia.gr
Ρωσική επίθεση σε μονάδα παραγωγής ενέργειας στην περιφέρεια του Κιέβου

Ρωσική επίθεση σε μονάδα παραγωγής ενέργειας στην περιφέρεια του Κιέβου

ienergeia.gr
Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ λαμβάνει για 2η χρονιά την Πιστοποίηση Βιωσιμότητας ECOVADIS

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ λαμβάνει για 2η χρονιά την Πιστοποίηση Βιωσιμότητας ECOVADIS

ienergeia.gr
Φαρμακοποιοί του Κόσμου: Σεμινάριο εκμάθησης ΚΑΡΠΑ στις 5 Οκτωβρίου

Φαρμακοποιοί του Κόσμου: Σεμινάριο εκμάθησης ΚΑΡΠΑ στις 5 Οκτωβρίου

healthstat.gr
Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

healthstat.gr
Verimpact: Διαδικτυακό εργαστήριο NEUROCLIMA Forum & Digital Tool Showcase

Verimpact: Διαδικτυακό εργαστήριο NEUROCLIMA Forum & Digital Tool Showcase

ienergeia.gr