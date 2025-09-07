ΔΕΘ: Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε Μητσοτάκη

Όσα αναφέρουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκάλεσε η συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην 89η ΔΕΘ.

Σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έσπευσαν να σχολιάσουν τις δηλώσεις του πρωθυπουργού στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, κατηγορώντας τον για τις μεγάλες «τρύπες» του κυβερνητικού σχεδίου που παρουσίασε.

ΠΑΣΟΚ: Ένας Πρωθυπουργός προσκολλημένος στην καρέκλα της εξουσίας

Ο Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωσή του αναφέρει πως κατέδειξε πόσο αμετανόητο είναι το σύστημα εξουσίας του Μεγάρου Μαξίμου, που παράγει κοινωνικές ανισότητες, διαφθορά, αναξιοκρατία και ατιμωρησία.

«Ένας Πρωθυπουργός προσκολλημένος στην καρέκλα της εξουσίας και μια διακυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα, που επαίρονται ως η μόνη «σωστή» κυβέρνηση», ανέφερε συγκεκριμένα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επισήμανε ότι «για τον κ. Μητσοτάκη, το «γαλάζιο» σκάνδαλο διασπάθισης εκατομμυρίων ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η διαφθορά στην εκτέλεση της σύμβασης της τηλεδιοίκησης στον σιδηρόδρομο, είναι σκάνδαλα "εντός εισαγωγικών". Με φοβερό θράσος, δε, εξέφρασε την... εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη, τη στιγμή που έχει εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία και επιστράτευσε συνταγματικές ακροβασίες για να την εμποδίσει να ερευνήσει τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, που εμπλέκονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Σημείωσε ακόμη πως το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καλωσορίζει τον κ. Μητσοτάκη στην αποδοχή της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με τις ανεξάρτητες Αρχές. «Ελπίζουμε αυτή τη φορά να το εννοεί, με δεδομένο το παρελθόν της κυβέρνησης του με τις δολοφονίες χαρακτήρων και τις αριθμητικές αλχημείες για τον έλεγχο της σύνθεσης των ανεξάρτητων Αρχών», είπε ο κ. Τσουκαλάς.

Επέκρινε έντονα τον πρωθυπουργό δηλώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την κυβερνητική αμφιθυμία για το υψηλής ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου καθώς προσπαθεί να αποφύγει το βασικό ερώτημα: «Πώς ένα έργο τόσο σοβαρό αλλά και γνωστό εδώ και χρόνια, σε όλες του τις λεπτομέρειες, άρχισε να υλοποιείται χωρίς σχέδιο και εγγυήσεις ολοκλήρωσης;».

«Πώς λέει σήμερα ότι η Ελλάδα δεν εμποδίζεται στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, όταν το έργο παραμένει "παγωμένο" εδώ και ένα χρόνο, μετά την αντίδραση της Τουρκίας;

Γιατί χρειάστηκε να καταδικαστούμε από το Δικαστήριο της ΕΕ για να προχωρήσουμε στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό; », παρατήρησε ο κ. Τσουκαλάς ενώ πρόσθεσε ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να μιλά για «ήρεμα νερά», χωρίς να αναγνωρίζει ότι η ανοχή στην τουρκική προκλητικότητα έστρωσε το χαλί στον αναθεωρητή κ. Ερντογάν για να «φιγουράρει» σήμερα ως αξιόπιστος αμυντικός εταίρος της Ευρώπης.

«Οι απαντήσεις του Πρωθυπουργού στον τομέα της οικονομίας έδειξαν πόση απόσταση έχει πια από τα προβλήματα της κοινωνίας και πως δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με τα καρτέλ και να ελέγξει την ασυδοσία και την αισχροκέρδεια στην αγορά», τόνισε και υπογράμμισε πως «με διάπλατο χαμόγελο και κυνισμό σχολίασε σχετικά με την αύξηση των ενοικίων κατά 50% επί ημερών του, ότι "όταν ένας χάνει, κάποιος άλλος κερδίζει" και βρήκε ως λύση στα υπέρογκα ενοίκια, τη συγκατοίκηση».

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε πως «και μόνο το γεγονός ότι σταμάτησε τις θριαμβολογίες για τον νόμο Πιερρακάκη, το Χάρβαρντ και τη Σορβόννη που τάχα θα ίδρυαν παραρτήματα στη χώρα μας, αλλά αντίθετα επέλεξε να αναφερθεί στα ξενόγλωσσα προγράμματα συνεργασίας των δημόσιων πανεπιστημίων, συνιστά κυνική ομολογία πολιτικής εξαπάτησης, καθώς η περιβόητη μεταρρύθμιση είχε μοναδικό στόχο την "πανεπιστημιοποίηση" κάποιων κολλεγίων».

«Οι πολίτες κουράστηκαν από τα ψέματα και την προπαγάνδα. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζητούν συνέπεια, ασφάλεια, αξιοπιστία και εντιμότητα. Έννοιες που κακοποιήθηκαν βάναυσα από το σύστημα Μητσοτάκη. Η χώρα δεν αντέχει άλλο πισωγύρισμα. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ. Απέναντι στην Ελλάδα που «κάποιος κερδίζει, όταν κάποιος χάνει» που πρεσβεύει ο κ. Μητσοτάκης, το ΠΑΣΟΚ οραματίζεται και σχεδιάζει μια Ελλάδα για όλους», κατέληξε στο σχολιασμό του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί τη μεγαλύτερη φορολογική αφαίμαξη της μεταπολίτευσης

Αναφερόμενος στη συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, επισημαίνει ότι:

«Σε κάθε του παρουσία ο κ.Μητσοτάκης επιβεβαιώνει την ανάγκη να φύγει το συντομότερο δυνατό.

Γιατί απάντησε ότι δεν γνωρίζει τις ευρωπαϊκές οδηγίες για το ΦΠΑ, 2022/542 και 2020/285, τις οποίες και ψήφισε και αρνείται να εφαρμόσει.

Γιατί δήλωσε ότι αγνοεί τις προειδοποιητικές επιστολές για παραπομπή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, που έλαβε η Ελλάδα στις 30 Ιανουαρίου, την ώρα που οι πολίτες και η αγορά υποφέρουν από τον υψηλό ΦΠΑ, που το 2024 σε σχέση με το 2023 επιβάρυνε κατά 2,62 δισ. περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Γιατί δεν μας είπε τους λόγους για τους οποίους δεν επεκτείνει τη μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά και δεν εφαρμόζει μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας στα τρόφιμα και στα φάρμακα, όπως κάνουν επιτυχημένα άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Γιατί χρησιμοποίησε ως ψεύτικη δικαιολογία ένα όριο δαπανών, που ο ίδιος συμφώνησε και εφαρμόζει, αντί να βάλει "κόφτη" στα δισεκατομμύρια υπερκέρδη των καρτέλ και στα δισεκατομμύρια της υπερφορολόγησης, που ο ίδιος επιβάλλει.

Ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων και οι συντάξεις αφορούν κυρίως χαμηλά εισοδήματα και την κοινωνική πλειοψηφία και ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να μην τα στηρίξει. Ενώ στους έμμεσους φόρους, όντως η Ελλάδα είναι η δυσάρεστη ευρωπαϊκή εξαίρεση.

Η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί τη μεγαλύτερη φορολογική αφαίμαξη της μεταπολίτευσης, και όχι μια γενναία μεταρρύθμισή της.

Ο πρωθυπουργός σήμερα υποκριτικά ισχυρίστηκε ότι κερδίζουν κάθε μέρα την μάχη εναντίον της παραβατικότητας. Του θυμίζουμε: ΟΠΕΚΕΠΕ, σκάνδαλο κυκλώματος Κρήτης,

Σπιτάκια Ανακύκλωσης, καλώδιο σύνδεσης Ελλάδας Κύπρου … Κάθε βδομάδα ένα νέο σκάνδαλο, κάθε μήνα μια δικογραφία. Και μην ξεχνά τον κοινοβουλευτικό στραγγαλισμό στα τέλη Ιουλίου για να μη διερευνηθούν οι ευθύνες των υπουργών της κυβέρνησης του, όπως εισηγούταν η Ευρωπαία Εισαγγελέας.

Ισχυρίστηκε ότι είναι διαχρονικό το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ευθύνες όμως των Βορίδη και Αυγενάκη είναι διαχρονικές; Διαχρονικός ήταν ο Χασάπης και ο Φραπές; Για εξυγίανση στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατήγγειλε όσα κατήγγειλε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία ο σύμβουλός του Βάρρας;

Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι πολέμιος του πελατειακού κράτους, είναι ο ίδιος και το κόμμα του το πιο βαθύ και το πιο σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής και του βαθέως κράτους. Τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας κ. Μητσοτάκη δεν είναι μια πολιτική κουζίνα που δεν αφορά την κοινωνία αλλά 1000 άτομα γύρω από την πλατεία Κολωνακίου!

Είναι ακραία διαφθορά ενός δεξιού κομματικού κράτους που έκλεψε τα λεφτά των αγροτών με σχέδιο Μαξίμου και το ξέρει όλη χώρα.

• Ως προς τη στεγαστική κρίση του θυμίζουμε οτι δεν είναι απότοκο της ανάπτυξης αλλά της πλήρους απουσίας δημόσια πολιτικής για τη στέγη. Η κυβέρνηση από την μια αγνοεί τα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας και από την άλλη πήρε δυο δις από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης και τα έδωσε στις τράπεζες για να χορηγήσουν στεγαστικά δάνεια.

• Για τη δημογραφικό μας είπε ότι τα πάμε καλύτερα από τη Νότια Κορέα.... Συγκρίνει την Ελλάδα με τη Νότια Κορέα και όχι με την Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες. Το δημογραφικό συνδέεται με την εργασία, την περιφερειακή ανάπτυξη, το διαθέσιμο εισόδημα, τη δημόσια υγεία και παιδεία, απαιτεί συνολικό σχέδιο και στρατηγική.

• Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχασε τα λόγια του. Δεν απάντησε τίποτα για τη λειτουργία ιδιωτικών Νομικών σχολών ενώ ο ίδιος έλεγε το 2019 ότι δεν θέλει να λειτουργήσει η Νομική στο δημόσιο πανεπιστήμιο Πάτρας επειδή η χώρα δεν χρειάζεται μια ακόμη νομική και υπάρχουν πολλοί άνεργοι δικηγόροι. Τώρα επιτρέπει 3 νέες ιδιωτικές νομικές σχολές.

Όσον αφορά τη συνεργασία δημοσίων πανεπιστημίων με πανεπιστήμια του εξωτερικού του θυμίζουμε ότι και ίσχυε πάντα και ενισχύθηκε την περίοδο 2025 – 2019. Και επουδενί σχετίζεται με τη μετατροπή των κολεγιών σε πανεπιστήμια και το τσαλάκωμα του Άρθρου 16 του Συντάγματος.

Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε για άλλη μια φορά να αποκλείσει πολλά ΜΜΕ από το δικαίωμά τους να ρωτήσουν στην ΔΕΘ. Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης, όταν υπάρχουν αντιδράσεις κλείνουν τα μικρόφωνα και χαζογελούν ειρωνικά.

Είναι φανερά πλέον ένας αυταρχικός, απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός.

Και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτηση του και πολιτική αλλαγή.

Για μια Προοδευτική Ελλάδα.

Για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο.

Για μια νέα προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης».

Νοτοπούλου: Η ακινησία της κυβέρνησης αύξησε τα ενοίκια στην Ελλάδα 3,5 φορές

Σε δήλωσή της η τομεάρχης Κοινωνικής Συνοχής και Πρόνοιας και βουλεύτριας Ά Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κ. Νοτοπούλου, σχολιάζει τις δηλώσεις του Κ. Μητσοτάκη στη Συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ σχετικά με τη στεγαστική κρίση.

Μετά την απάντηση Μητσοτάκη για τη στεγαστική κρίση επισημαίνω ότι:

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ευρωπαϊκές απαντήσεις στη στεγαστική κρίση η ΝΔ απλώς επιδοτεί δάνεια τραπεζών και παραδίδεται σε εργολάβους.

Ο Κ. Μητσοτάκης είχε παραδώσει την στεγαστική πολιτική βορά των τραπεζών στα προγράμματα Σπίτι μου 1 και 2 παραδίδοντας σε αυτές δημόσιο χρήμα 2 δις ελεύθερα προς διάθεση για δάνεια. Οι τράπεζες επιλέγουν τους δικαιούχους. Οι δόσεις για τους λίγους τυχερούς νέους είναι μεγαλύτερες από το όποιο ενοίκιο της αγοράς. 80 χιλιάδες ενδιαφερόμενοι έμειναν εκτός.

Την επόμενη εβδομάδα θα έχει ψηφιστεί η ανάθεση 10 οικοπέδων του Δημοσίου σε ιδιώτες εργολάβους για να χτίσουν και να παραδώσουν στο Δημόσιο μόλις το 25%-30% των διαμερισμάτων που δεν θα ξεπερνά τις 250-300 κατοικίες με μειωμένο ενοίκιο σε πολύ μελλοντικό χρόνο.

Ως αποτέλεσμα της ακινησίας της κυβέρνησης με τα τελευταία στοιχεία του πληθωρισμού, η ετήσια αύξηση των ενοικίων στην Ελλάδα (11,4%) είναι 3,5 φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (3,2%).

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει δημόσια τη δημιουργία 15.000 κατοικιών τον χρόνο με ενοίκιο χαμηλότερο από τουλάχιστον στο 50% της αγοράς με ειδικό Ταμείο εκτός προϋπολογισμού που θα δανειστεί με εγγύηση του Δημοσίου και με χρηματοδότηση από τα υπερπλεονάσματα.

Όταν την ίδια στιγμή η Πορτογαλία - σε πρώτη φάση - κατασκευάζει 26.000 κοινωνικές κατοικίες, η Ισπανία 20.000 με προοπτική να φθάσει στις 160.000, η Ιρλανδία 33.000 ετησίως κοκ. Όταν το 24% των κατοικιών στην Αυστρία είναι κοινωνικές κατοικίες, η Ολλανδία έχει 2,3 εκατ. κοινωνικές κατοικίες και η Γαλλία 5 εκατομμύρια.

Νίκος Παππάς: Ο κ. Μητσοτάκης με την οριζόντια μείωση συντελεστών ευνοεί τους έχοντες

Σφοδρή κριτική στις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ άσκησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παππάς, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» και τον δημοσιογράφο Μπάμπη Χριστακόπουλο, υπογραμμίζοντας τις κοινωνικές ανισότητες που παράγουν οι οριζόντιες φορολογικές ελαφρύνσεις της Ν.Δ. και αναδεικνύοντας τις μεγάλες «τρύπες» του κυβερνητικού σχεδίου, όπως για παράδειγμα στην αντιμετώπιση της ακρίβειας (με τη μη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα και τη μη μείωση του ενεργειακού κόστους, κ.ά.), του στεγαστικού και του δημογραφικού ζητήματος.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ίδιος σημείωσε ότι: «Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε μια πάρα πολύ σκληρή ιδεολογική μάχη, με την οριζόντια μείωση συντελεστών στον φόρο εισοδήματος που ευνοεί πολύ περισσότερο τους έχοντες. Είπε ότι δεν θα υπάρχουν παροχές, δεν θα υπάρχει μία Πολιτεία η οποία θα εγγυάται τη στέγη, την υγεία, την παιδεία. Θα υπάρχει μία Πολιτεία η οποία θα συνεχίσει να παίρνει όσα παίρνει από τον ΦΠΑ -οι εισπράξεις από ΦΠΑ έφτασαν από 14 δισ. στο 2020 στα 26 δισ. σήμερα- και θα μειώνει τους φόρους. Ποιους φόρους, όμως; Τον φόρο εισοδήματος και μάλιστα οριζόντια».

Αναλύοντας, στη συνέχεια, τα επερχόμενα αποτελέσματα των εξαγγελιών Μητσοτάκη, υπογράμμισε:

«Ο άνθρωπος που έχει εισόδημα ως 20.000 ευρώ κερδίζει ένα 20άρικο τον μήνα. Αυτός που είναι στις 100.000 κερδίζει 350 ευρώ. Στις 500.000 κερδίζει 1.000 ευρώ και στις 900.000 κερδίζει 4.000 ευρώ τον μήνα. Για να ευνοηθεί ο χαμηλόμισθος με 20 ευρώ, πρέπει να ευνοηθεί αυτός που είναι κοντά στο εκατομμύριο με 4.000 ευρώ τον μήνα. Αυτό είναι το μέγεθος της αδικίας».

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι «το φορολογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο πήγε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κοστολογήθηκε και κρίθηκε δημοσιονομικά ουδέτερο, απλά άλλαζε το μείγμα των βαρών, μειώνοντας τους φόρους στα χαμηλά εισοδήματα και αυξάνοντας τους φόρους στα μεγάλα».

Όπως είπε, κατά τη συνέντευξή του, το κυβερνητικό σχέδιο «αφήνει άθικτο το μείγμα των έμμεσων φόρων, οι οποίοι πέφτουν στις πλάτες των χαμηλών εισοδημάτων».

Επισημαίνοντας ως τεράστιες απουσίες από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη το ότι η Ν.Δ.:• «Δεν αγγίζει τον ΦΠΑ τροφίμων και φαρμάκων, ενώ υπάρχει σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία, που έχουμε αναδείξει στη Βουλή, και η χώρα κινδυνεύει με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και με πρόστιμο».

• «Δεν κάνει τίποτα για τα μερίσματα, τα οποία θα συνεχίσουν να φορολογούνται μόνο με 5%, ενώ κατά κύριο λόγο αφορούν εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ».

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση της Ν.Δ. ότι δεν έχει πολιτική ούτε για την ενέργεια, ούτε για τη στέγη, ούτε για το δημογραφικό. Όπως τόνισε: «Δεν αντέχει στον δημόσιο διάλογο ότι τα 30 ή 40 ευρώ τον μήνα θα κάνουν ένα ζευγάρι να κάνει παιδί». Σε ό,τι αφορά τη στέγη, είπε ότι είναι ανεπαρκή τα σχετικά προγράμματα και ότι οι επιδοτήσεις ενοικίου απλώς «επιδοτούν τις υψηλές τιμές αντί να τις πιέζουν προς τα κάτω».Ο βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα υψηλά υπερπλεονάσματα: «Πέρυσι ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί πλεόνασμα 5 δισ. ευρώ και τελικά μάζεψε 11,5 δισ. Στο επτάμηνο φέτος είχε στόχο 3,5 δισ. ευρώ και έχει μαζέψει 7,5 δισ. Και τι κάνει; Από τα υπερπλεονάσματα, επιστρέφει μόνο το 1,7 δισ. Και αυτό, κυρίως προς όφελος των πλουσίων».

Τα υπόλοιπα, όπως ανέφερε, «οδηγούνται στην αποπληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου, τα οποία έχουν επιτόκιο 1,5%, ενώ η Ελλάδα δανείζεται σήμερα με 3,5%, στερώντας πολύτιμους πόρους από την ελληνική οικονομία».

Για να συνεχίσει: «Φανταστείτε τι θα σήμαινε αυτά τα χρήματα να πάνε σε ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα για τη στέγη. Μείωση του κόστους κατοικίας, στήριξη των νέων οικογενειών, ακόμα και αναζωογόνηση στον κατασκευαστικό κλάδο. Αντί γι’ αυτό, η κυβέρνηση στερεί από την κοινωνία πόρους και τους θυσιάζει σε μια εθελοντική αποπληρωμή δανείων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Νίκος Παππάς σημείωσε: «Έχουμε μπροστά μας μια σκληρή ιδεολογική μάχη, την οποία καλείται να αναδείξει η Αριστερά και η προοδευτική παράταξη. Μια μάχη για μια Πολιτεία που θα εγγυάται τα βασικά δικαιώματα και θα στηρίζει τους αδύναμους, αντί να διαιωνίζει τις ανισότητες».

ΚΚΕ: Μείον είναι πάντα το «ταμείο» του λαού

Απάντηση σε όσα επεσήμανε στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε το ΚΚΕ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι: «Το 13ωρο είναι επιλογή για τους μεγαλοεργοδότες καπιταλιστές, για τους εργαζόμενους θα είναι καταναγκασμός».

«Ο κ. Μητσοτάκης, με τις γνωστές προτιμήσεις στις ερωτήσεις και αποκλείοντας Μέσα που δεν του είναι αρεστά, όπως ο «Ριζοσπάστης», προσπάθησε να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα, καλώντας τον λαό να κάνει ξανά υπομονή μέχρι το τέλος της τετραετίας.

Όμως, ο λαός το «ταμείο» το κάνει καθημερινά κι αυτό είναι πάντα μείον για τις ανάγκες του, ενώ αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει να περιμένει τίποτα ουσιαστικό ούτε από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, που αναμάσησε και σήμερα ο πρωθυπουργός, ούτε από τα κάλπικα διλήμματα που θέτει επιλέγοντας βολικούς αντιπάλους.

Αν ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται όντως «γιατί είναι αντεργατικό μέτρο» η δουλειά για 13 ώρες τη μέρα, του συνιστούμε να επιστρέψει στον Μεσαίωνα ή στον 19ο αιώνα, αφού εκεί ταιριάζουν περισσότερο οι πολιτικές της ΕΕ και τα αντεργατικά του εκτρώματα. Το 13ωρο είναι επιλογή για τους μεγαλοεργοδότες καπιταλιστές, για τους εργαζόμενους θα είναι καταναγκασμός.

Όσον αφορά την Παλαιστίνη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μάλλον σκοπεύει να αναγνωρίσει το ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, όταν το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ, με τη δική της ολόπλευρη στήριξη, θα έχει ολοκληρώσει τον εκτοπισμό όσων έχουν επιζήσει των επιθέσεων και του λιμού στη Γάζα.

ΥΓ: Αντί ο θρασύτατος κ. Μητσοτάκης να μιλάει για «ασφάλεια του καναπέ», αναφερόμενος στη δίκαιη κριτική του Δημάρχου Πάτρας, ας απολογηθεί για το γεγονός ότι η κυβέρνησή του και ο κρατικός μηχανισμός ήταν άφαντοι, την ώρα που ο Δήμαρχος, με όλες τις δυνάμεις του Δήμου και μαζί με δεκάδες ομάδες εθελοντών, έδινε τη μάχη, μέσα στις φλόγες, για να αποφευχθούν τα χειρότερα και να σωθούν ζωές και περιουσίες από την ανεπάρκεια της δικής του πολιτικής, ενώ και σήμερα συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη για να μπορέσει να σταθεί ο λαός της Πάτρας όρθιος. Λίγη ντροπή δεν βλάπτει».

Κίνημα Δημοκρατίας: Ο κ. Μητσοτάκης έχει οδηγήσει τη χώρα σε αδιέξοδο

Με επίσημη ανακοίνωσή του το Κίνημα Δημοκρατίας σχολίασε τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη σημερινή συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ.Μεταξύ άλλων, αναφέρει για την ακρίβεια πως: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι «έχουν πέσει οι τιμές στα τρόφιμα», επικαλούμενος μείωση στη χονδρική τιμή και προσθέτοντας ότι περιμένει να «περάσει» και στη λιανική – διαφορετικά θα το επιβάλει. Προφανώς ζει σε άλλη χώρα αν πιστεύει ότι έχουν μειωθεί οι τιμές στα τρόφιμα. Όσο για την τιμή του ρεύματος, παραδέχθηκε ο ίδιος ότι υπάρχει αισχροκέρδεια στη λιανική πώληση, την οποία απλώς παρακολουθεί».

«Η σημερινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ανέδειξε για ακόμη μία φορά το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες.Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το έργο ως όφελος αποκλειστικά για την Κύπρο, παραγνωρίζοντας –ή προσποιούμενος ότι δεν αντιλαμβάνεται– τη γεωστρατηγική σημασία του καλωδίου. Η ουσία βρίσκεται στην οριοθέτηση και κατοχύρωση της κοινής ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου, που ενισχύει τα εθνικά μας συμφέροντα.

Ασφάλεια και εγκληματικότητα

Η φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη «κερδίζουμε κάθε μέρα τη μάχη της παραβατικότητας» διαψεύδεται από τα ίδια τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας: τα πλημμελήματα και κακουργήματα αυξάνονται σταθερά. Η πραγματικότητα των πολιτών δεν ταιριάζει με τις θριαμβολογίες.

Φορολογία – ΦΠΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τη μείωση του ΦΠΑ με το πρόσχημα του «δημοσιονομικού κόστους». Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση στηρίζεται στα έσοδα από τον ΦΠΑ για να συντηρεί την ακρίβεια. Είπε ότι οι φοροελαφρύνσεις θα φανούν από το 2026, ενώ η αλήθεια είναι ότι θα αποτυπωθούν –αν αποτυπωθούν– στις φορολογικές δηλώσεις του 2027 (εισοδήματα 2026).

Μέχρι τότε, οι πολίτες βλέπουν φόρους και ΦΠΑ αυξημένους κατά 50% σε σχέση με το 2019. Μελέτες σε Πορτογαλία, Ιταλία και Ισπανία αποδεικνύουν ότι η μείωση του ΦΠΑ μειώνει τις τιμές και στηρίζει τα νοικοκυριά.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο ίδιος δήλωσε ότι «δεν γνωρίζει» την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση μέχρι και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα και αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις με τζίρο ως 85.000€, για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απειλήσει πως θα παραπεμψει τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιση η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται να την ενσωματώσει. Δεν πρόκειται βεβαίως για άγνοια, αλλά για εμπαιγμό από τον Κ. Μητσοτάκη.

Σκάνδαλα και πολιτική φθορά

Η απόπειρα του Κυριάκου Μητσοτάκη να παρουσιαστεί η διαφορά στις δημοσκοπήσεις ως «ασπίδα» απέναντι στη φθορά θυμίζει το αφήγημα του 41%. Η κοινωνία γνωρίζει καλά ότι οι πληγές από τα σκάνδαλα είναι ανοιχτές.

Στεγαστικό πρόβλημα

Η κυβερνητική εξήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η στεγαστική κρίση οφείλεται στη «μεγάλη ανάπτυξη» προσβάλλει τους ενοικιαστές που βλέπουν τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονται. Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία τους. Η μείωση της φορολογίας εισοδήματος από ενοίκια, που παρουσίασε ως ένα μέτρο που θα κάνει τη διαφορά, αφορά μόλις το 7% επί του συνόλου.

Δημογραφικό

Η επίκληση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη «φορολογικών μεταρρυθμίσεων» ως πολιτική απάντηση στο δημογραφικό πρόβλημα είναι εμπαιγμός.

Λύση για το δημογραφικό δεν μπορεί να είναι:

-1.100€/χρόνο (ή 78€/μήνα) για 57.121 φορολογούμενους με 3 παιδιά.

-2.000€/χρόνο (143€/μήνα) για 9.096 φορολογούμενους με 4 παιδιά.

-2.000€/χρόνο (143€/μήνα) για 1.529 φορολογούμενους με 5 παιδιά.

-2.000€/χρόνο (143€/μήνα) για 720 φορολογούμενους με +6 παιδια.

Το πρόβλημα απαιτεί γενναίες και μακρόπνοες παρεμβάσεις.

Μείωση ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι η μείωση κατά 30% σε φορολογικές υποχρεώσεις δεν αποτελεί εθνική επιλογή, αλλά απλή συμμόρφωση με ευρωπαϊκή οδηγία.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να παρουσιάσει το σκάνδαλο ως «παράδειγμα φθοράς του παλιού κράτους». Δήλωσε μάλιστα ότι «δεν πιστεύει πως υπήρχαν λόγοι για Προανακριτική Επιτροπή».

Ας το πιστεύει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία φέρεται έτοιμη να αποστείλει στη Βουλή νέα δικογραφία που αφορά βουλευτές της ΝΔ. Σημασία έχει τι πιστεύει η ίδια η δικαιοσύνη, όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά το γνωστό ρητό: αν η πραγματικότητα δεν μας συμφέρει, πρόβλημα έχει η πραγματικότητα.

Η αλήθεια είναι ότι, αν δεν είχε αποκαλυφθεί το σκάνδαλο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων θα συνεχιζόταν από την εγκληματική οργάνωση που απλώνει τις ρίζες της μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου. Αν δεν είχε επιληφθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατά πάσα πιθανότητα ο "Φραπές", ο "Χασάπης" και η Σεμερτζιδου χθες θα χειροκροτούσαν τον Κ. Μητσοτάκη μέσα από το Βελίδειο...

Ακρίβεια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι «έχουν πέσει οι τιμές στα τρόφιμα», επικαλούμενος μείωση στη χονδρική τιμή και προσθέτοντας ότι περιμένει να «περάσει» και στη λιανική – διαφορετικά θα το επιβάλει.

Προφανώς ζει σε άλλη χώρα αν πιστεύει ότι έχουν μειωθεί οι τιμές στα τρόφιμα. Όσο για την τιμή του ρεύματος, παραδέχθηκε ο ίδιος ότι υπάρχει αισχροκέρδεια στη λιανική πώληση, την οποία απλώς παρακολουθεί.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ανακοίνωσε τη σύσταση νέας «Ανεξάρτητης Αρχής για τον καταναλωτή», ενώ οι αρμοδιότητες αυτές ανήκουν ήδη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια δεν αντιμετωπίζονται με περισσότερες Αρχές, αλλά με πολιτική βούληση.

Η σημερινή εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κατέδειξε το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα: ηγεσία που αρνείται να δει την πραγματικότητα, πολιτική που συντηρεί την ακρίβεια, τη διαφθορά και την κοινωνική ασφυξία. Το «success story» που επιχειρεί να παρουσιάσει έχει πλέον καταρρεύσει και δεν πείθει κανέναν».

Νέα Αριστερά: Εκτός τόπου και χρόνου ο πρωθυπουργός της διαφθοράς και των καρτέλ

«Η σημερινή συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ήταν ένα μνημείο ωραιοποίησης της πραγματικότητας, λες και απευθυνόταν σε ανθρώπους που δεν ζουν στην Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός που βλέπει «χαρούμενα πρόσωπα», αντί να αναλάβει την ευθύνη για την εκρηκτική στεγαστική κρίση, συμβούλεψε τους φοιτητές να συγκατοικήσουν για να μοιράζονται τα έξοδα. Με δυο λόγια: αντί για λύσεις, προτείνει προσαρμογή στη φτώχεια.

Το ίδιο μοτίβο ακολουθεί και στην ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε ανοιχτά τις υψηλές τιμές, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να μειώσει τον ΦΠΑ και πως οι φοροαπαλλαγές είναι «η καλύτερη απάντηση». Έτσι, όμως, αφήνει στο απυρόβλητο τα καρτέλ τροφίμων και ενέργειας και φορτώνει ξανά το κόστος στους εργαζόμενους και τα νοικοκυριά.

Στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε της στάσης της κυβέρνησης απέναντι στην Ουκρανία, αλλά αποδείχθηκε αλλεργικός στο διεθνές δίκαιο όσον αφορά στη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, αρκούμενος σε μία “σκληρή κριτική” στο Ισραήλ. Όσο για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το χαρακτήρισε «ανυπόστατο και άκυρο» χωρίς να παρουσιάσει ούτε ένα βήμα στρατηγικής για την υπεράσπιση των ελληνικών συμφερόντων.

Και φυσικά θα ήταν ψέματα να πούμε ότι δεν το περιμέναμε: στα σκάνδαλα ακολούθησε τη γνωστή συνταγή συγκάλυψης. Υποβάθμισε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε «μία από τις πολλές έρευνες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ για τα Τέμπη έφτασε στο σημείο να ειρωνευτεί τη «συμμαχία του ξυλολίου», επιδεικνύοντας πρωτοφανή κυνισμό απέναντι σε μια κοινωνία που ζητά δικαιοσύνη. Αυτή η στάση δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό.

Αντικατοπτρίζει συνολικά την πρακτική της ΝΔ να αποφεύγει τη διαφάνεια και να υπονομεύει τους θεσμούς. Ενώ δηλώνει ότι «δεν φοβόμαστε τους ελέγχους», η ΝΔ καταφεύγει σε κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα για να αποφύγει τη διαφάνεια.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το πρωθυπουργικό επιτελείο για ακόμη μια φορά απέκλεισε ΜΜΕ που θα έκαναν δύσκολες ερωτήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να μιλά μόνο με όρους ελεγχόμενης επικοινωνίας και όχι ελεύθερης δημοσιογραφίας.

Ο πρωθυπουργός επέλεξε τη συγκάλυψη και την αλαζονεία. Καθημερινά αποδεικνύει ότι δεν του αξίζει τρίτη ευκαιρία. Η κοινωνία όμως επιλέγει τον αγώνα για δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και αλλαγή».