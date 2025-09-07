Games
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός ξέχασε τους αγρότες, τους μικρομεσαίους και τους συνταξιούχους

«Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλές μέρες μας είχανε στην ουσία λοιδορήσει ότι δε φέρνουμε στο τραπέζι κοστολογημένες προτάσεις» τόνισε.

Στον απόηχο των χθεσινών εξαγγελιών του πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ όπου μεταξύ επισήμανε την έλλειψη κοστολόγησης και την ελπίδα του «να μην τον άκουσε ο κ. Μαρινάκης και τον κατηγορήσει. Αν θυμάστε εμάς μας είχαν χαρακτηρίσει πολιτικούς απατεώνες», όπως συγκεκριμένα ανέφερε.

«Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλές μέρες μας είχανε στην ουσία λοιδορήσει ότι δε φέρνουμε στο τραπέζι κοστολογημένες προτάσεις. Ο πρωθυπουργός χθες, αν είδατε, κοστολόγησε μόνο την φορολογική παρέμβαση και για τα υπόλοιπα που είπε δεν είπε λέξη για κοστολόγηση. Ο πρωθυπουργός χθες παρουσιάστηκε αγχωμένος, να προσπαθεί απελπισμένα να γαντζωθεί στην εξουσία.

Πολλά από αυτά που εξήγγειλε, όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά είναι προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει στο δημόσιο διάλογο το ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό. Τότε η κυβέρνηση υποστήριζε πως τα μέτρα αυτά θα βουλιάξουν την οικονομία και για τον ΦΠΑ, συγκεκριμένα, ότι δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Τελικά περνάει η μείωση του ΦΠΑ στον καταναλωτή ή δεν περνάει; Ή περνάει μόνο στα νησιά;», συμπλήρωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Τόνισε ακόμη ότι δεν είπε τίποτα για την ακρίβεια, η οποία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν σήμερα οι Έλληνες. Η ακρίβεια απομειώνει το εισόδημα αλλά μάλλον για τον πρωθυπουργό δεν υπάρχουν καρτέλ, ούτε λέξη για ελέγχους. Προφανώς, ομολογεί ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Μου έκανε εντύπωση και η εικόνα πανηγυρισμού του κ. Μητσοτάκη την ώρα που ανακοίνωνε τα μέτρα - είναι προφανώς το άγχος και ο πανικός που έχει. Όλα αυτά τη στιγμή που έλεγε ότι ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης, της νέας γενιάς και της οικογένειας. Έξι χρόνια, ποια ώρα ήταν;»

«Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει εδώ και μήνες, πρόταση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για το Εθνικό Απολυτήριο. Η κυβέρνηση δέχτηκε και δεσμεύτηκε, πάνω στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε ξαναδεί Πρωθυπουργό να ανακοινώνει ως δική του πρωτοβουλία κάτι που έχει δρομολογηθεί με πρωτοβουλία άλλου κόμματος, όπως η έναρξη εθνικού διαλόγου για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου. Χρειάζεται και η ηθική στην πολιτική. Δεν μπορεί να ανακοινώνεις με θράσος κάτι που το ΠΑΣΟΚ πήρε ως πρωτοβουλία και εσύ αποδέχτηκες. Αυτό που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, έχει ήδη δρομολογηθεί.

Ο κόσμος πια θέλει αξιοπιστία και συνέπεια. Χρειάζεται ένα συμβόλαιο αλήθειας και τέτοιο δεν μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τυπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

