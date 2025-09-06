Games
Σάκης Αρναούτογλου: «Η Κομισιόν ανοίγει δρόμο στήριξης στους κτηνοτρόφους αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη κωφεύει»

«Η Κομισιόν ξεκάθαρα δείχνει ότι τα εργαλεία υπάρχουν» τονίζει.

Η απάντηση του Επιτρόπου Γεωργίας και Τροφίμων Christophe Hansen στην επιστολή του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου για την ευλογιά αιγοπροβάτων φανερώνει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη σοβαρότητα του προβλήματος και προσφέρει συγκεκριμένα εργαλεία στήριξης.

Ωστόσο, «η κυβέρνηση Μητσοτάκη κωφεύει, γυρίζοντας την πλάτη στους Έλληνες κτηνοτρόφους αφήνοντάς τους στο έλεος της κρίσης».

Στην απάντησή του, ο Επίτροπος Hansen:

  • Υπενθυμίζει ότι η θανάτωση ζώων, οι αποζημιώσεις και οι απολυμάνσεις είναι ήδη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω του Προγράμματος Ενιαίας Αγοράς.
  • Τονίζει ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί επιτήρηση και έγκαιρη ανίχνευση της νόσου σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Τουρκία από το 2013 μέσω του προγράμματος T.H.R.A.C.E.
  • Σημειώνει πως τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ μπορούν να καλύψουν τόσο προληπτικά μέτρα βιοασφάλειας όσο και την αποκατάσταση γεωργικού δυναμικού.
  • Αναφέρεται στο νέο μέτρο Μ23 που προβλέπει ενίσχυση ρευστότητας για αγρότες με απώλειες άνω του 30% λόγω ζωονόσων.
  • Εξηγεί ότι οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων και οι ενισχύσεις de minimis επιτρέπουν στα κράτη μέλη να παρέχουν γρήγορη και ευέλικτη ενίσχυση έως 50.000 ευρώ ανά δικαιούχο.
  • Επιβεβαιώνει ότι η Επιτροπή μπορεί να ενεργοποιήσει κατ’ εξαίρεση μέτρα στήριξης μέσω του γεωργικού αποθεματικού για να καλυφθούν απώλειες αγοράς από περιορισμούς μετακινήσεων.

«Η Κομισιόν ξεκάθαρα δείχνει ότι τα εργαλεία υπάρχουν. Αυτό που λείπει είναι η βούληση της Ελληνικής Κυβέρνησης να τα ενεργοποιήσει. Κάθε μέρα καθυστέρησης ισοδυναμεί με νέα απώλεια ζώων, εισοδήματος και παραγωγικής δυναμικής», δήλωσε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Και πρόσθεσε: «Η Κυβέρνηση έχει εγκλωβιστεί στη λογική των επικοινωνιακών εξαγγελιών, αφήνοντας τους κτηνοτρόφους απροστάτευτους. Αντί να αναλώνεται σε ευχολόγια, οφείλει να καταθέσει τώρα σχέδιο αξιοποίησης των ευρωπαϊκών μέσων στήριξης, όπως κάνουν άλλες χώρες. Η Ελληνική ύπαιθρος δεν αντέχει άλλο αυτή την εγκατάλειψη».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει το αίτημά του για άμεση ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών εργαλείων, ώστε να αποφευχθεί μια οριστική καταστροφή για τον κτηνοτροφικό κλάδο και τις τοπικές κοινωνίες.

