ΔΕΘ 2025: Όλες οι μειώσεις στη φορολογία στις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

ΔΕΘ 2025: Όλες οι μειώσεις στη φορολογία στις ανακοινώσεις Μητσοτάκη
Δείτε αναλυτικά τα μέτρα που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ο Κ.Μητσοτάκης. Η νέα φορολογική κλίμακα, οι μειώσεις για όσους έχουν παιδιά, για νέους και για τα υψηλότερα εισοδήματα.

Δραστικές οριζόντιες μειώσεις στην άμεση φορολογία θα ανακοινώσει ο Κ. Μητσοτάκης αύριο από το βήμα της ΔΕΘ. Τα μέτρα «πιάνουν» περίπου 4 εκατ. πολίτες, δηλαδή, σχεδόν το σύνολο των πολιτών που πληρώνουν φόρο εισοδήματος.

Κοινό μειωμένο φορολογικό «κατώφλι»

Η φορολογική μεταρρύθμιση που θα ανακοινώσει ο Κ. Μητσοτάκης έχει την εξής ιδιαιτερότητα: Θα προβλέπει ένα βασικό ενιαίο «κατώφλι» μειωμένου φόρου εισοδήματος για όλους τους φορολογούμενους με εισοδήματα από 10.000 μέχρι 40.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μείωση μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 1-3 ποσοστιαίων μονάδων.

Προοδευτική επιπλέον μείωση φόρων για οικογένειες

Από εκεί και πέρα οι μειώσεις ανά φορολογική κλίμακα θα αυξάνονται προοδευτικά για κάποιες κατηγορίες πολιτών σε συνδυασμό με την ηλικία και την οικογενειακή τους κατάσταση.

Σήμερα η φορολόγηση ανά εισοδηματική κλίμακα έχει ως εξής:

- 10.000 έως 20.000 ευρώ: 22%

- 20.000 έως τα 30.000 ευρώ: 28%

- 30.000 έως τα 40.000 ευρώ: 36%

Σύμφωνα με την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στην ενιαία αρχική μείωση (δεν ξέρουμε ακόμη αν θα είναι 1, 2 ή 3 μονάδες) κάθε οικογένεια θα μπορεί να υπολογίζει ισόποση επιπλέον μείωση για κάθε παιδί που έχει.

Μάλιστα για οικογένειες με σχετικά χαμηλά εισοδήματα (πρώτη κλίμακα) από έναν αριθμό παιδιών και πάνω ο συντελεστής μείωσης φόρου θα πολλαπλασιάζεται ενώ για οικογένειες με πολλά παιδιά θα μηδενίζεται.

Ευνοημένοι οι νέοι έως 30 ετών

Ο πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο φαίνεται να ρίχνουν όλο το βάρος τους εκτός από τις πολυπληθείς οικογένειες και στους νέους μειώνοντας τους δραστικά την φορολογία.

Πρόκειται για τους νέους έως 30 ετών οι οποίοι είτε βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας είτε βρίσκονται στο δίλημμα να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια ή όχι.

Στο τραπέζι βρίσκονται σενάρια για καθιέρωση του χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή (9%) ή ακόμη και για μηδενικό φόρο μέχρι συγκεκριμένο ύψος εισοδήματος.

Ειδική πρόβλεψη για την μεσαία τάξη

Η φορολογική αναμόρφωση επιχειρεί να ενισχύσει οικονομικά και την μεσαία τάξη που δεν έχει ωφεληθεί τα τελευταία έξι χρόνια αλλά αντιθέτως βλέπει διαρκώς τα καθαρά εισοδήματα της να ροκανίζονται από την ακρίβεια.

Έτσι σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews αναμένεται να καθιερωθούν ενδιάμεσες φορολογικές κλίμακες για τα ανώτερα μεσαία εισοδήματα που κυμαίνονται από 40.000- 60.000 ευρώ.

Μειώσεις φόρων από Ιανουάριο του 2025

Ίσως η σημαντικότερη είδηση για την εφαρμογή του νέου αναμορφωμένου φορολογικού συστήματος είναι ότι οι περισσότεροι φορολογούμενοι θα δουν άμεσα τις μειώσεις να περνούν στις τσέπες τους.

Συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2025 όλοι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι αφού θα δουν τις καθαρές αποδοχές τους από τον μισθό ή την σύνταξη τους να αυξάνεται αφού ο φόρος τους θα παρακρατείται.

Αντίθετα, όσοι κάνουν ελεύθερο επάγγελμα θα δουν διαφορά στην τσέπη τους με μεγαλύτερη καθυστέρηση αφού θα πρέπει να κάνουν πρώτα φορολογική δήλωση το 2026 και να πληρώσουν μειωμένο φόρο στην εκκαθάριση της δήλωσης τους , έναν χρόνο μετά.

Μείωση έμμεσων φόρων

Το οικονομικό πακέτο της κυβέρνησης προβλέπει και άλλες παρεμβάσεις.

-Όπως μειωμένο ή και μηδενικό ΕΝΦΙΑ για συγκεκριμένες περιφέρειες της χώρας

-Μειωμένο ΦΠΑ για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές που κρίνεται ότι έχουν ανάγκη από οικονομική τόνωση.

Μέτρα για συνταξιούχους

Η κυβέρνηση αναμένεται να εξαγγείλει και την μείωση (ίσως και σταδιακή κατάργηση) της προσωπικής διαφοράς για όσους συνταξιούχους στερούνται ακόμη τις ετήσιες αυξήσεις που δικαιούνται.

