Παιδιά από την Παλαιστίνη στη Βουλή με πρωτοβουλία της Ζωής

«Καλωσορίζω στην Ολομέλεια τα παιδιά της Παλαιστίνης, της Γάζας» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, όπου παρευρέθηκαν παιδιά από την Παλαιστίνη με πρωτοβουλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου και παρακολούθησαν μέρος της συνεδρίασης στην Ολομέλεια, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να τα καλωσορίζει φορώντας παλαιστινιακή μαντίλα.

«Καλωσορίζω στην Ολομέλεια τα παιδιά της Παλαιστίνης, της Γάζας, κορίτσια και αγόρια που γλίτωσαν από τον εφιάλτη μιας γενοκτονικής πολιτικής και βρίσκονται στη χώρα μας μαζί με τις μανάδες τους, όσες διασώθηκαν», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ το λόγο στη συνέχεια πήραν οι Πέτη Πέρκα από την Νέα Αριστερά, ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ και ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αφού καλωσόρισαν τα παιδιά κατήγγειλαν το κράτος του Ισραήλ και τόνισαν την ανάγκη αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους.

Στην ανάγκη κατάπαυσης πυρός, διάνοιξης ανθρωπιστικού διαδρόμου προς τη Γάζα, επιστροφής των ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς και καταδίκης της τρομοκρατικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, στάθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης, ο οποίος αφού καλωσόρισε κι αυτός τα παιδιά, σημείωσε πως βρίσκονται στη χώρα μας και λαμβάνουν από τον Φεβρουάριο ιατροφαρμακευτική βοήθεια από το ΕΣΥ μετά από πρωτοβουλία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

Νωρίτερα, τα παιδιά συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Βουλής παρουσία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. «Προς τιμή του ο κ. Κακλαμάνης είπε κάτι πολύ συγκινητικό: “H κ. Κωνσταντοπούλου και εγώ δεν έχουμε παιδιά. Εσείς είστε για εμάς τα παιδιά μας”. Αυτός είναι ένας άλλος τόνος και άλλο παράδειγμα πολιτικού πολιτισμού που πρέπει να επικρατήσει», αποκάλυψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για όσα είπε ο Πρόεδρος της Βουλής στα παιδιά.