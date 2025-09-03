Games
Παιδιά από την Παλαιστίνη στη Βουλή με πρωτοβουλία της Ζωής

Παιδιά από την Παλαιστίνη στη Βουλή με πρωτοβουλία της Ζωής
«Καλωσορίζω στην Ολομέλεια τα παιδιά της Παλαιστίνης, της Γάζας» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, όπου παρευρέθηκαν παιδιά από την Παλαιστίνη με πρωτοβουλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου και παρακολούθησαν μέρος της συνεδρίασης στην Ολομέλεια, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να τα καλωσορίζει φορώντας παλαιστινιακή μαντίλα.

«Καλωσορίζω στην Ολομέλεια τα παιδιά της Παλαιστίνης, της Γάζας, κορίτσια και αγόρια που γλίτωσαν από τον εφιάλτη μιας γενοκτονικής πολιτικής και βρίσκονται στη χώρα μας μαζί με τις μανάδες τους, όσες διασώθηκαν», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ το λόγο στη συνέχεια πήραν οι Πέτη Πέρκα από την Νέα Αριστερά, ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ και ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αφού καλωσόρισαν τα παιδιά κατήγγειλαν το κράτος του Ισραήλ και τόνισαν την ανάγκη αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους.

6646041_805df.jpg

Στην ανάγκη κατάπαυσης πυρός, διάνοιξης ανθρωπιστικού διαδρόμου προς τη Γάζα, επιστροφής των ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς και καταδίκης της τρομοκρατικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, στάθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης, ο οποίος αφού καλωσόρισε κι αυτός τα παιδιά, σημείωσε πως βρίσκονται στη χώρα μας και λαμβάνουν από τον Φεβρουάριο ιατροφαρμακευτική βοήθεια από το ΕΣΥ μετά από πρωτοβουλία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

Νωρίτερα, τα παιδιά συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Βουλής παρουσία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. «Προς τιμή του ο κ. Κακλαμάνης είπε κάτι πολύ συγκινητικό: “H κ. Κωνσταντοπούλου και εγώ δεν έχουμε παιδιά. Εσείς είστε για εμάς τα παιδιά μας”. Αυτός είναι ένας άλλος τόνος και άλλο παράδειγμα πολιτικού πολιτισμού που πρέπει να επικρατήσει», αποκάλυψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για όσα είπε ο Πρόεδρος της Βουλής στα παιδιά.

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

Τζελ νυχιών: Απόφαση της ΕΕ απαγορεύει πλήρως την χρήση της ουσίας TPO

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

