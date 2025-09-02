Games
ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η κυβέρνηση κοροϊδεύει στα μούτρα την ελληνική κοινωνία»

«Το αίτημα για τη σύσταση προανακριτικής το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να κριθεί εκ νέου με νόμιμο τρόπο στη Βουλή» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Με αιχμηρή του ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει τις σημερινές ανακοινώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη για το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση επιλέγει συχνά να παρουσιάζει τα λάθη ως «προβλήματα τρίτων», προσπαθώντας να αποποιηθεί τις ευθύνες της. Η πρακτική αυτή όχι μόνο υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, αλλά και καθυστερεί την απονομή δικαιοσύνης και την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Όπως τονίζεται «ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια των εισαγγελικών ερευνών 6.354 ελέγχονται για 22.667.522,17 ευρώ παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνοδεύοντας τις δηλώσεις του με μια έκθεση ιδεών για την νομιμότητα και την ασφάλεια. Η προσπάθεια να φανεί ότι τα εγκλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έγιναν άλλου και ότι η κυβέρνηση τηρεί την νομιμότητα είναι ιλαρή και κοροϊδεύει στα μούτρα την ελληνική κοινωνία.»

Παράλληλα σημειώνεται ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ως διευθυντήριο το Μέγαρο Μαξίμου, βραχίονα υλοποίησης τους κομματάρχες της ΝΔ και βασικό εμπόδιο στην διερεύνηση του την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ που παραβιάζοντας κάθε έννοια νομιμότητας απέρριψαν τις προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής θέλοντας να προσφέρουν ασυλία στους πρώην Υπουργούς τους Αυγενάκη και Βορίδη. Το ζήτημα δεν έχει τελειώσει. Το αίτημα για τη σύσταση προανακριτικής πρέπει να κριθεί εκ νέου με νόμιμο τρόπο στη Βουλή και αναμένουμε τις νέες δικογραφίες προκειμένου να δούμε αν βουλευτές της πλειοψηφίας κρίνουν για την αθωότητα των συναδέλφων τους όντες οι ίδιοι εμπλεκόμενοι στο τεράστιο αυτό σκάνδαλο.»

