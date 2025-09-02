Games
Μητσοτάκης προς Λιμενικούς: Κλείστε τα αυτιά στην κριτική από την άνεση του σαλονιού

Μητσοτάκης προς Λιμενικούς: Κλείστε τα αυτιά στην κριτική από την άνεση του σαλονιού Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
«Δυνατό Λιμενικό στην Ελλάδα σημαίνει δυνατή θαλάσσια άμυνα για όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα», είπε ο Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για το μεταναστευτικό, κάλεσε τους Λιμενικούς να κλείσουν τα αυτιά τους σε αυτούς που κάνουν κριτική «από την άνεση του σαλονιού» και συχνά «αναπαράγουν την πιο χυδαία προπαγάνδα των διακινητών».

Ο πρωθυπουργός μίλησε στην εκδήλωση για την παράδοση πέντε νέων ταχύπλοων περιπολικών σκαφών για το Λιμενικό. Αναφερόμενος στις «καθημερινές παράλληλες μάχες» που δίνουν οι Λιμενικοί, συνέχισε: «να κρατάμε όλοι μαζί κλειστά τα αυτιά μας στην κριτική κάποιων που από την άνεση του σαλονιού κατηγορούν ανεύθυνα αυτούς που παλεύουν στα κύματα, στοχοποιώντας όσους τιμούν με αυταπάρνηση την αποστολή και το εθνόσημο και αναπαράγοντας συχνά την πιο χυδαία προπαγάνδα των διακινητών. Η δράση σας επιβεβαιώνει το ακριβώς αντίθετο».

Τα νέα σκάφη, τόνισε, «σημαίνουν πολλά περισσότερα από αναβάθμιση του στόλου του Λιμενικού», καθώς «σηματοδοτούν τη διαρκή δέσμευση να διατηρούμε ασφαλή τα ελληνικά νερά, απλώνοντας τη νομιμότητα σε όλη την έκτασή τους».

Σημείωσε επίσης ότι τα πέντε σκάφη διαθέτουν αμυντικές δυνατότητες, αλλά είναι σχεδιασμένα και για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας «τη θεμελιώδη προσέγγιση της πατρίδας στο πρόβλημα της εποχής που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη θωράκιση των συνόρων και με την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η «υδάτινη ελληνική επικράτεια ταυτίζεται με τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης» και τόνισε: «Ένα δυνατό Λιμενικό στην πατρίδα μας σημαίνει δυνατή θαλάσσια άμυνα για ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα».

Μητσοτάκης: Κάμψη 7,2% στις αφίξεις μεταναστών

Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι φέτος υπάρχει σημαντική μείωση στις παράτυπες αφίξεις μεταναστών, παρά τις αυξημένες πιέσεις στα νότια σύνορα και «τα παιχνίδια που συνεχίζουν να παίζουν κάποιοι» στις πλάτες απελπισμένων ανθρώπων.

«Το πρώτο οχτάμηνο η κάμψη φτάνει στο 7,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ειδικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, η μείωση έχει ξεπεράσει το 42%», δήλωσε. Συμπλήρωσε ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφεται πτωτική τάση και στις αφίξεις από τη Λιβύη. «Όλο τον Αύγουστο έφτασαν στην Κρήτη σχεδόν όσοι καταγράφηκαν σε μία ημέρα του Ιουλίου», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο Βασίλης Κικίλιας ευχαρίστησε για την υλοποίηση του έργου τους προκατόχους του και τόνισε ότι όλα τα προγράμματα για το Λιμενικό Σώμα θα «τρέξουν» γρήγορα το επόμενο διάστημα.

