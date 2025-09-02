Σημείο καμπής για την κυβέρνηση το «πακέτο παροχών» στη ΔΕΘ

Οι τελικές αποφάσεις για τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός.

Έφθασε η ώρα για το μεγάλο στοίχημα που έχει βάλει η κυβέρνηση. Να αποτελέσει η ΔΕΘ σημείο ανάκαμψης της Ν.Δ. που έχει καθηλωθεί σε ποσοστά ακόμη και κάτω του 27% που έλαβε πριν ένα χρόνο στις ευρωεκλογές.

Σημείο καμπής για την κυβέρνηση η ΔΕΘ

Μετά τους όχι και τόσο πετυχημένους χειρισμούς στην τραγωδία των Τεμπών και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση βάζει όλα τα λεφτά της για να γυρίσει το κλίμα στο πακέτο παροχών που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ.

Δεδομένου ότι πλέον ο καθαρός πολιτικός χρόνος μέχρι τις εκλογές δεν υπερβαίνει τον έναν χρόνο, τα περιθώρια για δημοσκοπική ανάταξη στενεύουν. Αν τώρα η Ν.Δ. δεν καταφέρει να ανέβει κάποιες μονάδες το παιχνίδι μοιάζει να είναι χαμένο.

Ποιους στοχεύει το πακέτο παροχών

Το πακέτο παροχών-μέσα από την φορολογική μεταρρύθμιση που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός- είναι φτιαγμένο για να ικανοποιήσει κοινωνικές ομάδες που φέρονται έντονα προβληματισμένες -αν όχι πλήρως αποστασιοποιημένες- από την κυβέρνηση.

-Σε οικογένειες με παιδιά που δεν τα βγάζουν πέρα με την ακρίβεια.

-Σε ψηφοφόρους- κυρίως του κέντρου- που απαρτίζουν τον κορμό της μεσαίας τάξης. Την λιγότερο ωφελημένη τα τελευταία έξι χρόνια.

-Στους νέους 25-30 ετών που αναζητούν αλλού πολιτική στέγη αφού ενηλικιώθηκαν στα μεταμνημονιακά χρόνια χωρίς να βλέπουν προοπτική και μέλλον.

Έμφαση στο δημογραφικό

Ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να δώσει στις φοροελαφρύνσεις χρώμα «δημογραφικής μεταρρύθμισης» και να απαντήσει στο υπαρξιακό πρόβλημα της Ελλάδας που μέσα σε 7 χρόνια έχει απωλέσει 110.000 μαθητές, λόγω υπογεννητικότητας.

Οι ελαφρύνσεις στον ετήσιο φόρο που πληρώνει κάθε οικογένεια αναμένεται να είναι προνομιακές για οικογένειες από δύο παιδιά και πάνω. Στους τρίτεκνους το όφελος θα αγγίζει τον ένα μισθό τον χρόνο ενώ για τους πολύτεκνους με τέσσερα παιδιά και άνω σε πολλές περιπτώσεις θα μηδενίζεται.

Οριζόντιες ελαφρύνσεις στην μεσαία τάξη

Οριζόντιες μειώσεις θα δουν στον φόρο που πληρώνουν κάθε χρόνο σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι της μεσαίας τάξης. Πρόκειται για τα εισοδήματα που φθάνουν τα 40.000 ευρώ ετησίως ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξει ελάφρυνση και σε εισοδήματα μέχρι 60.000 ευρώ.

Μεγάλες φοροελαφρύνσεις στους νέους

Η κυβέρνηση επεξεργάζεται μέτρα μεγάλης φοροελάφρυνσης για νέους που ξεκινούν τώρα την επαγγελματική ζωή τους ή βρίσκονται στα πρώτα τους βήματα.

Για κάποιες ηλικίες και συγκεκριμένο εισόδημα εξετάζεται ακόμη και ο μηδενικός φόρος ενώ αναζητούνται χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές για άλλες ηλικίες μέχρι 30 ετών.

Μέτρο – έκπληξη

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews το οικονομικό επιτελείο έχει βρει ή διερευνά ακόμη και ένα μέτρο έκπληξη που μπορεί να συνδέεται με το στεγαστικό. Να δίνει δηλαδή ουσιαστική απάντηση στην αναζήτηση στέγης σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν, ήδη, ανακοινωθεί αλλά κατά κοινή ομολογία δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Η στεγαστική κρίση – με τα ενοίκια να έχουν εκτοξευτεί ακόμη και για σπίτια 50 τ.μ. – δείχνει ακόμη τα δόντια της με το Μαξίμου να γνωρίζει πολύ καλά ότι θα αποτελέσει μαζί με την ακρίβεια κριτήριο ψήφου όταν στηθούν οι εθνικές κάλπες.

Το στοίχημα

Το στοίχημα τώρα του Μαξίμου είναι αν θα καταφέρει με τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ανακοινώσει να πείσει την κοινωνία ότι ανακουφίζεται στην πράξη και ότι δίνει πραγματική λύση σε ζωτικά προβλήματα της χώρας.

Αν τα καταφέρει, η κυβέρνηση θα πάρει μία μεγάλη ανάσα.

Αν τα μέτρα εξαντληθούν στο πρώτο 48ωρο είναι αναμενόμενο να κυριαρχήσει και πάλι στην πολιτική ζωή του τόπου η σκανδαλολογία με τους πολίτες να μένουν με την πικρή γεύση της απογοήτευσης.