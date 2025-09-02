Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Σημείο καμπής για την κυβέρνηση το «πακέτο παροχών» στη ΔΕΘ

Σημείο καμπής για την κυβέρνηση το «πακέτο παροχών» στη ΔΕΘ Φωτογραφία: Vasilis Svarnias / SOOC
Οι τελικές αποφάσεις για τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός.

Έφθασε η ώρα για το μεγάλο στοίχημα που έχει βάλει η κυβέρνηση. Να αποτελέσει η ΔΕΘ σημείο ανάκαμψης της Ν.Δ. που έχει καθηλωθεί σε ποσοστά ακόμη και κάτω του 27% που έλαβε πριν ένα χρόνο στις ευρωεκλογές.

Σημείο καμπής για την κυβέρνηση η ΔΕΘ

Μετά τους όχι και τόσο πετυχημένους χειρισμούς στην τραγωδία των Τεμπών και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση βάζει όλα τα λεφτά της για να γυρίσει το κλίμα στο πακέτο παροχών που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ.

Δεδομένου ότι πλέον ο καθαρός πολιτικός χρόνος μέχρι τις εκλογές δεν υπερβαίνει τον έναν χρόνο, τα περιθώρια για δημοσκοπική ανάταξη στενεύουν. Αν τώρα η Ν.Δ. δεν καταφέρει να ανέβει κάποιες μονάδες το παιχνίδι μοιάζει να είναι χαμένο.

Ποιους στοχεύει το πακέτο παροχών

Το πακέτο παροχών-μέσα από την φορολογική μεταρρύθμιση που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός- είναι φτιαγμένο για να ικανοποιήσει κοινωνικές ομάδες που φέρονται έντονα προβληματισμένες -αν όχι πλήρως αποστασιοποιημένες- από την κυβέρνηση.

-Σε οικογένειες με παιδιά που δεν τα βγάζουν πέρα με την ακρίβεια.

-Σε ψηφοφόρους- κυρίως του κέντρου- που απαρτίζουν τον κορμό της μεσαίας τάξης. Την λιγότερο ωφελημένη τα τελευταία έξι χρόνια.

-Στους νέους 25-30 ετών που αναζητούν αλλού πολιτική στέγη αφού ενηλικιώθηκαν στα μεταμνημονιακά χρόνια χωρίς να βλέπουν προοπτική και μέλλον.

Έμφαση στο δημογραφικό

Ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να δώσει στις φοροελαφρύνσεις χρώμα «δημογραφικής μεταρρύθμισης» και να απαντήσει στο υπαρξιακό πρόβλημα της Ελλάδας που μέσα σε 7 χρόνια έχει απωλέσει 110.000 μαθητές, λόγω υπογεννητικότητας.

Οι ελαφρύνσεις στον ετήσιο φόρο που πληρώνει κάθε οικογένεια αναμένεται να είναι προνομιακές για οικογένειες από δύο παιδιά και πάνω. Στους τρίτεκνους το όφελος θα αγγίζει τον ένα μισθό τον χρόνο ενώ για τους πολύτεκνους με τέσσερα παιδιά και άνω σε πολλές περιπτώσεις θα μηδενίζεται.

Οριζόντιες ελαφρύνσεις στην μεσαία τάξη

Οριζόντιες μειώσεις θα δουν στον φόρο που πληρώνουν κάθε χρόνο σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι της μεσαίας τάξης. Πρόκειται για τα εισοδήματα που φθάνουν τα 40.000 ευρώ ετησίως ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξει ελάφρυνση και σε εισοδήματα μέχρι 60.000 ευρώ.

Μεγάλες φοροελαφρύνσεις στους νέους

Η κυβέρνηση επεξεργάζεται μέτρα μεγάλης φοροελάφρυνσης για νέους που ξεκινούν τώρα την επαγγελματική ζωή τους ή βρίσκονται στα πρώτα τους βήματα.

Για κάποιες ηλικίες και συγκεκριμένο εισόδημα εξετάζεται ακόμη και ο μηδενικός φόρος ενώ αναζητούνται χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές για άλλες ηλικίες μέχρι 30 ετών.

Μέτρο – έκπληξη

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews το οικονομικό επιτελείο έχει βρει ή διερευνά ακόμη και ένα μέτρο έκπληξη που μπορεί να συνδέεται με το στεγαστικό. Να δίνει δηλαδή ουσιαστική απάντηση στην αναζήτηση στέγης σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν, ήδη, ανακοινωθεί αλλά κατά κοινή ομολογία δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Η στεγαστική κρίση – με τα ενοίκια να έχουν εκτοξευτεί ακόμη και για σπίτια 50 τ.μ. – δείχνει ακόμη τα δόντια της με το Μαξίμου να γνωρίζει πολύ καλά ότι θα αποτελέσει μαζί με την ακρίβεια κριτήριο ψήφου όταν στηθούν οι εθνικές κάλπες.

Το στοίχημα

Το στοίχημα τώρα του Μαξίμου είναι αν θα καταφέρει με τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ανακοινώσει να πείσει την κοινωνία ότι ανακουφίζεται στην πράξη και ότι δίνει πραγματική λύση σε ζωτικά προβλήματα της χώρας.

Αν τα καταφέρει, η κυβέρνηση θα πάρει μία μεγάλη ανάσα.

Αν τα μέτρα εξαντληθούν στο πρώτο 48ωρο είναι αναμενόμενο να κυριαρχήσει και πάλι στην πολιτική ζωή του τόπου η σκανδαλολογία με τους πολίτες να μένουν με την πικρή γεύση της απογοήτευσης.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Χειρουργεία: Μικρότερες αναμονές ή 400 κλειστές αίθουσες;

Χειρουργεία: Μικρότερες αναμονές ή 400 κλειστές αίθουσες;

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

Γεραπετρίτης: Θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη και δεν θα είναι εθιμοτυπική

Γεραπετρίτης: Θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη και δεν θα είναι εθιμοτυπική

Πολιτική
ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Οικονομία
Η επιστροφή Τσίπρα στη ΔΕΘ: Διμέτωπη παρέμβαση με πολλαπλά μηνύματα

Η επιστροφή Τσίπρα στη ΔΕΘ: Διμέτωπη παρέμβαση με πολλαπλά μηνύματα

Πολιτική
Γιατί ενισχύεται η αυτοπεποίθηση του ΠΑΣΟΚ

Γιατί ενισχύεται η αυτοπεποίθηση του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική

NETWORK

Γιατί δεν πρέπει να κάνετε ντους κάθε μέρα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Γιατί δεν πρέπει να κάνετε ντους κάθε μέρα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Οι δυτικοί σφάζονται και οι RIC γίνονται μια γροθιά

Γιάννης Τριήρης: Οι δυτικοί σφάζονται και οι RIC γίνονται μια γροθιά

ienergeia.gr
Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

ienergeia.gr
Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

healthstat.gr
Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

ienergeia.gr
Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

healthstat.gr
ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr
Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

healthstat.gr