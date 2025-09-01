Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Μυλωνάκης: Δεν ζήτησα και δεν έλαβα υπόμνημα από στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ - Ήταν εσωτερικό σημείωμα

Μυλωνάκης: Δεν ζήτησα και δεν έλαβα υπόμνημα από στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ - Ήταν εσωτερικό σημείωμα
Όσα κατήγγειλε ο Γιώργος Καραμένος στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απάντηση Γιώργου Μυλωνάκη.

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, σύμφωνα με το οποίο ζήτησε και έλαβε υπόμνημα από σημαίνον στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφού ενημερώθηκε για τα κακώς κείμενα στον οργανισμό το απέκρυψε γιατί αναδείκνυε μεταξύ άλλων και τις ευθύνες του Μάκη Βορίδη, αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του Γιώργο Καραμέρου στη Βουλή.

«Επειδή δεν μου αρέσει να αφήνονται σκιές, υπονοούμενα και οτιδήποτε άλλο. Απαντάω ξεκάθαρα. Δεν ζήτησα και δεν έλαβα κανένα υπόμνημα από οποιοδήποτε στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν περιήλθε στην γνώση μου οποιοδήποτε υπόμνημα που να περιγράφει αξιόποινες πράξεις ή παραλήψεις» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Δεν σας κρύβω ότι όταν διάβασα το δημοσίευμα, προσπάθησα να καταλάβω σε τι ακριβώς αναφέρεται. Πιθανότατα να αναφέρεται σε ένα εσωτερικό σημείωμα που προφανώς η εφημερίδα βάφτισε ως υπόμνημα, που είναι μεταξύ αυτών των σημειωμάτων που διακινούνται μεταξύ συνεργατών. Περιγράφει πολλά προβλήματα οργανωτικού χαρακτήρα του συστήματος πληρωμών και ενισχύσεων, το οποίο το έλαβα στα μέσα Ιουνίου 2025. Συντάκτης του σημειώματος είναι ένας εξιδεικευμένος συνεργάτης μας γύρω από τα αγροτικά ζητήματα που υπηρετεί στην προεδρία της Κυβέρνησης», πρόσθεσε.

«Αναρωτιέμαι ποια ακριβώς είναι η αποκάλυψη; Ότι συνεργάτης της προεδρίας μου έστειλε σημείωμα με τα προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Από που έπρεπε να ενημερωθώ για τα προβλήματα για ένα θέμα που κυριαρχούσε στην επικαιρότητα;», διερωτήθηκε εν συνεχεία, ενώ ανέφερε πως μέρος του σημειώματος που αφορούσε το ρόλο της εταιρείας που είχε το ρόλο τεχνικού συμβούλου, αξιοποιήθηκε στην πρόταση της ΝΔ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ώστε να ελεγχθεί πλήρως ο ρόλος των ιδιωτικών εταιριών που είχαν σχέση με τον οργανισμό.

«Είπατε ότι διαψεύδετε την ύπαρξη υπομνήματος και μετά είπατε για υπηρεσιακό σημείωμα με λεπτομερή πληροφόρηση. Τι Γιάννης τι Γιαννάκης…. Είχατε ενημέρωση.», σχολίασε σκωπτικά ο Γιώργος Καραμέρος, ρωτώντας τον Γιώργο Μυλωνάκη: Μήπως είναι ο κ. Βάρρας που απέπεμψε ο Μάκης Βορίδης, αυτός που έγραψε το υπόμνημα;».

Παράλληλα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επικαλέστηκε και τα όσα είχε υποστηρίξει ο Χρήστος Μπουκώρος σε συνέντευξή του, πως το Μαξίμου είχε γνώση πως βουλευτές της ΝΔ είχαν πιαστεί από τον «κοριό» της ΕΛΑΣ για το σκάνδαλο πολλούς μήνες πριν την αποκάλυψή του. «Δεν είπατε κουβέντα για όσα είπε ο κ. Μπουκώρος πως 16 μήνες πριν έρθει η δικογραφία στη Βουλή ενημερώθηκε το Μαξίμου ότι ήταν στις επισυνδέσεις και του είπαν ότι δεν θα γίνει υπουργός για αυτό το λόγο. Αυτό αποτελεί ποινικό αδίκημα. Εκτός αν λέει ψέματα ο κ. Μπουκώρος», είπε χαρακτηριστικά.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Μπορούν οι διαβητικοί να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;

Μπορούν οι διαβητικοί να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Δόμνα Μιχαηλίδου: Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή

Δόμνα Μιχαηλίδου: Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή

Οικονομία
ΟΠΕΚΕΠΕ - Βουλή: Ακύρωση και επανάληψη ψηφοφορίας για Προανακριτική ζητά η αντιπολίτευση - 15 Σεπτεμβρίου η Εξεταστική

ΟΠΕΚΕΠΕ - Βουλή: Ακύρωση και επανάληψη ψηφοφορίας για Προανακριτική ζητά η αντιπολίτευση - 15 Σεπτεμβρίου η Εξεταστική

Πολιτική
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι την Κυριακή 31 Αυγούστου ανοικτό το σύστημα υποβολής ΕΑΕ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι την Κυριακή 31 Αυγούστου ανοικτό το σύστημα υποβολής ΕΑΕ 2025

Οικονομία
Βουλή: Αντιδράσεις από φορείς και οργανώσεις για το νομοσχέδιο Πλεύρη

Βουλή: Αντιδράσεις από φορείς και οργανώσεις για το νομοσχέδιο Πλεύρη

Πολιτική

NETWORK

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

FDA: Ενέκρινε φάρμακο της Sanofi για σπάνια αιματολογική διαταραχή

healthstat.gr
ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr
Σαντορίνη: «Μπορεί να ήταν ο πατέρας μου» - Τα λόγια του αστυνομικού που έσωσε με ΚΑΡΠΑ 64χρονο

Σαντορίνη: «Μπορεί να ήταν ο πατέρας μου» - Τα λόγια του αστυνομικού που έσωσε με ΚΑΡΠΑ 64χρονο

healthstat.gr
Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

ienergeia.gr
ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ienergeia.gr
Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

ienergeia.gr
Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

healthstat.gr
Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

healthstat.gr