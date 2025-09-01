Μυλωνάκης: Δεν ζήτησα και δεν έλαβα υπόμνημα από στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ - Ήταν εσωτερικό σημείωμα

Όσα κατήγγειλε ο Γιώργος Καραμένος στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απάντηση Γιώργου Μυλωνάκη.

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, σύμφωνα με το οποίο ζήτησε και έλαβε υπόμνημα από σημαίνον στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφού ενημερώθηκε για τα κακώς κείμενα στον οργανισμό το απέκρυψε γιατί αναδείκνυε μεταξύ άλλων και τις ευθύνες του Μάκη Βορίδη, αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του Γιώργο Καραμέρου στη Βουλή.

«Επειδή δεν μου αρέσει να αφήνονται σκιές, υπονοούμενα και οτιδήποτε άλλο. Απαντάω ξεκάθαρα. Δεν ζήτησα και δεν έλαβα κανένα υπόμνημα από οποιοδήποτε στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν περιήλθε στην γνώση μου οποιοδήποτε υπόμνημα που να περιγράφει αξιόποινες πράξεις ή παραλήψεις» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Δεν σας κρύβω ότι όταν διάβασα το δημοσίευμα, προσπάθησα να καταλάβω σε τι ακριβώς αναφέρεται. Πιθανότατα να αναφέρεται σε ένα εσωτερικό σημείωμα που προφανώς η εφημερίδα βάφτισε ως υπόμνημα, που είναι μεταξύ αυτών των σημειωμάτων που διακινούνται μεταξύ συνεργατών. Περιγράφει πολλά προβλήματα οργανωτικού χαρακτήρα του συστήματος πληρωμών και ενισχύσεων, το οποίο το έλαβα στα μέσα Ιουνίου 2025. Συντάκτης του σημειώματος είναι ένας εξιδεικευμένος συνεργάτης μας γύρω από τα αγροτικά ζητήματα που υπηρετεί στην προεδρία της Κυβέρνησης», πρόσθεσε.

«Αναρωτιέμαι ποια ακριβώς είναι η αποκάλυψη; Ότι συνεργάτης της προεδρίας μου έστειλε σημείωμα με τα προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Από που έπρεπε να ενημερωθώ για τα προβλήματα για ένα θέμα που κυριαρχούσε στην επικαιρότητα;», διερωτήθηκε εν συνεχεία, ενώ ανέφερε πως μέρος του σημειώματος που αφορούσε το ρόλο της εταιρείας που είχε το ρόλο τεχνικού συμβούλου, αξιοποιήθηκε στην πρόταση της ΝΔ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ώστε να ελεγχθεί πλήρως ο ρόλος των ιδιωτικών εταιριών που είχαν σχέση με τον οργανισμό.

«Είπατε ότι διαψεύδετε την ύπαρξη υπομνήματος και μετά είπατε για υπηρεσιακό σημείωμα με λεπτομερή πληροφόρηση. Τι Γιάννης τι Γιαννάκης…. Είχατε ενημέρωση.», σχολίασε σκωπτικά ο Γιώργος Καραμέρος, ρωτώντας τον Γιώργο Μυλωνάκη: Μήπως είναι ο κ. Βάρρας που απέπεμψε ο Μάκης Βορίδης, αυτός που έγραψε το υπόμνημα;».

Παράλληλα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επικαλέστηκε και τα όσα είχε υποστηρίξει ο Χρήστος Μπουκώρος σε συνέντευξή του, πως το Μαξίμου είχε γνώση πως βουλευτές της ΝΔ είχαν πιαστεί από τον «κοριό» της ΕΛΑΣ για το σκάνδαλο πολλούς μήνες πριν την αποκάλυψή του. «Δεν είπατε κουβέντα για όσα είπε ο κ. Μπουκώρος πως 16 μήνες πριν έρθει η δικογραφία στη Βουλή ενημερώθηκε το Μαξίμου ότι ήταν στις επισυνδέσεις και του είπαν ότι δεν θα γίνει υπουργός για αυτό το λόγο. Αυτό αποτελεί ποινικό αδίκημα. Εκτός αν λέει ψέματα ο κ. Μπουκώρος», είπε χαρακτηριστικά.