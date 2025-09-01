Games
Νέα Αριστερά: Ο Φλωρίδης επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ξεχάσει το μέτρο και την ηθική (Βίντεο)

Νέα Αριστερά: Ο Φλωρίδης επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ξεχάσει το μέτρο και την ηθική (Βίντεο) Φωτογραφία: ΣΚΑΪ
«Κ. Φλωρίδη, οι πολίτες απαιτούν σεβασμό στη διαμαρτυρία και λογοδοσία από όσους υπηρετούν την εξουσία» αναφέρει η Νέα Αριστερά.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης επιβεβαιώνει με κάθε δημόσια εμφάνισή του ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ξεχάσει το μέτρο και την ηθική, αναφέρει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

Συνεχίζει εξηγώντας πως «η σημερινή του επίθεση σε πρωινή εκπομπή του ΣΚΑϊ προς τους διαμαρτυρόμενους για τις εγκληματικές ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας τις κινητοποιήσεις «αυτοκτονική επιλογή», δεν είναι απλώς αναίσχυντη· αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση θεωρεί την ελευθερία της έκφρασης και τη δημοκρατική διαμαρτυρία εμπόδιο στα στρατηγικά της παιχνίδια».

Όπως σημειώνει «η Νέα Αριστερά υπενθυμίζει στον κ. Φλωρίδη ότι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η προστασία της ζωής δεν μπαίνουν «πάνω από την πατρίδα». Η πατρίδα δεν είναι μόνο γεωγραφία ή στρατηγικοί εταίροι, αλλά είναι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή, οι πολίτες της, η δημοκρατία και οι αξίες της. Όποιος θεωρεί ότι η πατρίδα υπερβαίνει την ηθική και τα ανθρώπινα δικαιώματα, στρέφεται ενάντια στην ίδια την κοινωνία που υποτίθεται ότι υπηρετεί».

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς καταλήγει λέγοντας πως «κ. Φλωρίδη, οι πολίτες απαιτούν σεβασμό στη διαμαρτυρία και λογοδοσία από όσους υπηρετούν την εξουσία. Οι επικίνδυνες ιδεοληψίες σας δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία».

