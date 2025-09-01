ΟΠΕΚΕΠΕ - Βουλή: Ακύρωση και επανάληψη ψηφοφορίας για Προανακριτική ζητά η αντιπολίτευση - 15 Σεπτεμβρίου η Εξεταστική

Το θέμα επανέφερε η αντιπολίτευση κατά τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Εστία αντιπαράθεσης συνεχίζει να αποτελεί η ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έναν μήνα μετά τη διεξαγωγή της, με την αντιπολίτευση να επιμένει να καταγγέλλει την πλειοψηφία για τη διαδικασία που ακολούθησε με τη χρήση της επιστολικής ψήφου.

Το θέμα επανέφερε η αντιπολίτευση κατά τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά την επανάληψη της ψηφοφορίας, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με επιστολές ζήτησαν το όργανο να ακυρώσει την απόφαση της Ολομέλειας για την επικύρωση του αποτελέσματος, δηλαδή να κρίνει άκυρη την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, ανέφερε πως δεν μπορεί η Διάσκεψη των Προέδρων να ακυρώσει το απόφαση της Ολομέλειας, αλλά μόνο το αντίστροφο. Μάλιστα, έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία, όπου απείχαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το αίτημα να απορρίπτεται τελικά με ψήφους 12-0.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, έδωσε παράλληλα έναν μήνα διορία στα κόμματα της αντιπολίτευσης να συσκεφτούν με τις Κ.Ο. τους και να αποφασίσουν αν θα συνεχιστεί να χρησιμοποιείται η επιστολική με ανοχή για τη διευκόλυνση των βουλευτών ή αν θα επανέρθει η αυστηρή χρήση της και εν συνεχεία θα θέσει το ζήτημα σε Διάσκεψη στις αρχές Οκτωβρίου.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής σε δήλωσή του στις τηλεοπτικές κάμερες στο περιστύλιο της Βουλής, τόνισε πως «το ΠΑΣΟΚ φέρνει και θα ξαναφέρνει το θέμα της επανάληψης της ψηφοφορίας που είναι άκυρη και παρά τις αντισυνταγματικές και αντικοινοβουλευτικές διαδικασίες που επιχείρησε η κυβέρνηση, θα λογοδοτήσουν στον ελληνικό λαό και έτσι δεν θα υπάρχει καμία συγκάλυψη για τους δύο πρώην υπουργούς».

15 Σεπτεμβρίου η Eξεταστική

Την ίδια ώρα αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρεμιέρα της εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Πρόεδρο της Βουλής να ενημερώνει πως η πρώτη συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 15 Σεπτεμβρίου με μοναδικό αντικείμενο εκείνη την ημέρα την εκλογή προεδρείου.