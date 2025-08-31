Games
ΣΥΡΙΖΑ για κυριακάτικο μήνυμα Μητσοτάκη: Επόμενο ραντεβού ψευδολογίας και παροχολογίας στη ΔΕΘ

ΣΥΡΙΖΑ για κυριακάτικο μήνυμα Μητσοτάκη: Επόμενο ραντεβού ψευδολογίας και παροχολογίας στη ΔΕΘ Φωτογραφία: Eurokinissi
«Ο τόπος κάηκε για άλλη μια χρονιά και ο κ. Μητσοτάκης γράφει άλλη μια έκθεση ιδεών, χαρωπός για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Απάντηση στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανακοίνωσή του.

Στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Ο τόπος κάηκε για άλλη μια χρονιά, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για προετοιμασία άνευ προηγουμένου, η χώρα έχει μετατραπεί σε διπλωματικό "παραπαίδι" με τη μία αποτυχία μετά την άλλη στην εξωτερική πολιτική, η ακρίβεια ξεσπαθώνει, οι λογαριασμοί ρεύματος σκορπούν τρόμο στην κοινωνία και ο κ. Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του γράφει άλλη μια έκθεση ιδεών, χαρωπός για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «αντί να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια, επιβεβαιώνει την πολιτική υπέρ των καρτέλ της ενέργειας. Η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μειώνεται κατά το ένα τρίτο κι αυτός μονάχα ελπίζει σε πτώση τιμών, ενώ ξέρει ότι σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ αλλάζει την τιμολόγηση προς το χειρότερο με την αλλαγή της κλίμακας, με παράταση δύο μηνών για να μη χαλάσει την κυβερνητική φιέστα στη ΔΕΘ. Στο τέλος μένει μόνο η διαβεβαίωση ότι μέσω ενδεχόμενων νέων επιδομάτων θα διασφαλίσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών, "πουλώντας" ταυτόχρονα εκδούλευση στα νοικοκυριά».

Σχολιάζει την αναφορά του πρωθυπουργού για την συμβάν στην Αίγινα και το εργασιακό: «Μα τι άλλο να περιμένει ο ελληνικός λαός όταν στο ίδιο μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης τολμά να μιλήσει για την τραγωδία στην Αίγινα, ισχυριζόμενος ότι οι οδηγοί ασθενοφόρων επαρκούν, παρά τα περί του αντιθέτου στοιχεία. Η κυβέρνησή του επιμένει να μη κάνει τις απαραίτητες προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά τις φταίνε όσοι βγάζουν τις βάρδιες. Ταυτόχρονα, έχει το θράσος να εκθειάσει τις εξελίξεις με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όταν γελάει και ο κάθε πικραμένος με το ενδιαφέρον που επιδείχθηκε. Την ίδια ώρα ο κ. Μητσοτάκης εκθειάζει το εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησής του, το οποίο νομιμοποιεί την εργοδοτική αυθαιρεσία μόνο και μόνο επειδή αυτή υπάρχει, ενώ προετοιμάζει τις νέες παρανομίες που κάποια στιγμή θα νομιμοποιηθούν στη βάση της κυβερνητικής λογικής, σε βάρος των μισθών, του ωραρίου εργασίας, των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων».

Κλείνοντας αναφέρει: «Επόμενο ραντεβού ψευδολογίας και παροχολογίας άνευ ουσίας και προοπτικής στη ΔΕΘ, στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη».

