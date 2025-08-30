Νέα Αριστερά: Αυταρχική παρέμβαση της κυβέρνησης στη Βασιλίσσης Όλγας

Ως Νέα Αριστερά, «ζητάμε σεβασμό στην αυτοδιοίκηση και εφαρμογή των αλλαγών που αποφάσισε δημοκρατικά το δημοτικό συμβούλιο».

Η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της, για τη Βασιλίσσης Όλγας: «Η τριπλή ''καμπάνα'' των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Υποδομών και Μεταφορών προς τον Δήμο Αθηναίων για τις παρεμβάσεις στη Βασιλίσσης Όλγας δείχνει ξανά το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης: αλαζονεία, αυταρχισμός και απροκάλυπτη περιφρόνηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Η κυβέρνηση βάζει φρένο με τυπικά προσχήματα και κουνάει το δάχτυλο σε μια εκλεγμένη δημοτική αρχή.

Ως Νέα Αριστερά ζητάμε σεβασμό στην αυτοδιοίκηση και εφαρμογή των αλλαγών που αποφάσισε δημοκρατικά το δημοτικό συμβούλιο. Αντί για τελεσίγραφα και απειλές, η κυβέρνηση οφείλει να συνεργαστεί για μια Αθήνα που αναπνέει, διαφορετικά, θα μείνει για άλλη μια φορά στην ιστορία ως η δύναμη που έπνιξε την πόλη στο τσιμέντο και την αλαζονεία της».