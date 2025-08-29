Νέας Αριστερά: Πανεπιστήμια μαϊμού - Αξιολόγηση με Chat GPT

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε άδειες λειτουργίας για τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια.

Για «πανεπιστήμια μαϊμού» και «αξιολόγηση με Chat GPT» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά που επισημαίνει την έλλειψη των προγραμμάτων σπουδών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «ακόμα και τεύχη του Αστερίξ να καταθέσουν ως πρόγραμμα σπουδών θα πάρουν άδεια».

Όπως καταγγέλλει σχετικά η προθεσμία κατάθεσης προγραμμάτων σπουδών λήγει στις 5 Σεπτεμβρίου και το υπουργείο σκοπεύει να τα έχει πιστοποιήσει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.

«Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αδειοδοτησε τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μία μικρή λεπτομέρεια: σε κανένα από αυτά δεν έχει εγκριθεί το πρόγραμμα σπουδών. Η διορία κατάθεσης των προγραμμάτων σπουδών είναι μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου ενώ το υπουργείο σκοπεύει να τα έχει πιστοποιήσει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Μέσα σε μόλις 10 μέρες. Είναι προφανές ότι ακόμα και τεύχη του Αστερίξ να καταθέσουν ως πρόγραμμα σπουδών θα πάρουν άδεια. Από την άλλη, αν ζορίζονται στο Υπουργείο υπάρχει πάντα και η λύση του Chat GPT, όπως έκαναν πρόσφατα σε αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων.

Είναι φανερό ότι όταν θες να δώσεις άδειες σε ιδρύματα μαϊμού θα ακολουθήσεις και τις αντίστοιχες διαδικασίες. Να είναι όμως σίγουροι ότι θα βρουν απέναντι τους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, αλλά και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η γνώση δεν είναι εμπόρευμα είναι δικαίωμα», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.