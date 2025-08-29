Games
Δένδιας: «Απαράδεκτες και απρεπείς» οι δηλώσεις Φιντάν

Απάντηση Δένδια στις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν.

Ως «καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς» χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε σημερινή του δήλωση από την Κοπεγχάγη, όπου συμμετέχει στην Ατυπη Σύνοδο των υπουργών Αμυνας της Ε.Ε.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Δένδια, οι δηλώσεις Φιντάν «παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών».

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Δένδια:

«Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».

Προκλητικός και απειλητικός ο Φιντάν

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν είχε κάνει λόγο σε συνέντευξή του για «φθηνή πολιτική» της Αθήνας, που αν συνεχιστεί, όπως είπε, μπορεί να προκύψει «κρίση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας με δυσάρεστα γεωστρατηγικά αποτελέσματα για την Αθήνα».

Παράλληλα, παρομοίασε «με τον σκύλο του Παβλόφ» την ελληνική πολιτική σκηνή έναντι της Τουρκίας.

Ακολουθεί η δήλωσή του:

«Δυστυχώς, στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας τα θέματα σχετικά με την Τουρκία είναι τα πρώτα θέματα που καθορίζουν την ατζέντα. Είναι σαν πολιτική ασπιρίνη. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα, τότε φέρε στην επικαιρότητα την Τουρκία, τη Μεσόγειο, το Αιγαίο. Έχει δημιουργηθεί η θεωρία της εξαρτημένης αντίδρασης. Έχει δημιουργηθεί η πολιτική εξαρτημένη αντίδραση. Ξέρετε αυτό το 1914 είχε φέρει το βραβείο Νόμπελ στον Πάβλοφ. Με το άκουσμα της Τουρκίας, αυτή η εξαρτημένη αντίδραση μέσα στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας είναι ένα θέμα που πρέπει να επιλυθεί στην ελληνική πολιτική.

Ελπίζουμε πως και η ελληνική πολιτική μπορεί να φτάσει στην ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση της τουρκικής πολιτικής και να συζητάει τα θέματα πιο εύκολα. Εμείς δεν διστάζουμε να μπούμε σε πολεμική μαζί τους, δεν διστάζουμε να τους απαντήσουμε. Σε κάθε ζήτημα. Όμως εμείς ξέρουμε τι έχουν κάνει, με ποιους παίχτες, τι πήγαν να κάνουν, πως επιχείρησαν στο παρελθόν να πολιορκήσουν την Τουρκία. Εμείς τα είδαμε αυτά, λάβαμε τα μέτρα μας και συνεχίζουμε.

Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό. Όταν έχουν ένα μπελά πάντα προκύπτει μια δήλωση του Δένδια. Στους ανθρώπους δείχνουν συνέχεια μια τουρκική απειλή. Ουσιαστικά δεν λένε «να εκλέξετε εμένα έναντι αυτού που υπάρχει απέναντι». Αυτή είναι μια φθηνή πολιτική. Κάνουν μια τέτοια φθηνή πολιτική, δεν πρέπει όμως να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος, κόστος για το δικό τους κράτος. Για το μικρό προσωπικό όφελος μπορούν να προκύψουν πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες που θα πληρώσει ο ίδιος ο λαός και το κράτος τους».

Γεραπετρίτης: «Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν»

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σχολίασε δίνοντας αιχμηρή απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του τονίζοντας ότι:

«Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μη μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγονται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις».

