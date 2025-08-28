Η Βουλή τίμησε τη μνήμη του Απόστολου Βεσυροπουλου - Ορκίστηκε η αντικαταστάτρια του

Οι συνάδελφοί του τίμησαν τη μνήμη του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ Απόστολου Βεσυροπουλου

Αφήνοντας λίγα λευκά τριαντάφυλλα στο έδρανο, οι συνάδελφοί του τίμησαν τη μνήμη του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ Απόστολου Βεσυροπουλου που έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα.

Στην πρώτη συνεδρίαση μετά τον αδόκητο χαμό του βουλευτή, η Ολομέλεια τήρησε ενός λεπτού σιγή, ενώ ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για το ήθος και την εργατικότητά του.

«Ο Αποστόλης τίμησε την πατρίδα μας, την κοινοβουλευτική δημοκρατία και όπως διαπίστωσα βρισκόμενος στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Αλεξάνδρεια της Ημαθία κατά την ημέρα της κηδείας του, τίμησε και τον λαό της. Ήταν ένας συνάδελφος ευπρεπής, ευγενής με καλές σχέσεις με όλους μας προσπαθώντας για το καλύτερο και για την ιδιαίτερη πατρίδα του αλλά και γενικότερα για τον κοινοβουλευτισμό», ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής.

Παράλληλα ορκίστηκε και ανέλαβε αμέσως τα βουλευτικά της καθήκοντα, η Στέλλα Αραμπατζή που καταλαμβάνει τη θέση του Απόστολου Βεσυρόπουλου καθωσ στις τελευταίες εκλογές ήταν πρώτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Ημαθία.