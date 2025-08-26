Games
ΣΥΡΙΖΑ για Novartis: Η απολογία της «Κελέση» αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία του κράτους δικαίου

ΣΥΡΙΖΑ για Novartis: Η απολογία της «Κελέση» αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία του κράτους δικαίου Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
«Τελικά η Novartis είναι ένα, κατά δική της παραδοχή, διεθνές σκάνδαλο που μόνο στην Ελλάδα είναι ανερεύνητο και ατιμώρητο».

«Στην Ελλάδα με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη οι μάρτυρες που καταθέτουν όσα έγιναν αποδεκτά στις ΗΠΑ και ομολογημένα από τη Novartis, διώκονται ως ψευδομάρτυρες και συκοφάντες», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απολογία της Μαρίας Μαραγγέλη στη δίκη.

Η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση» επανέλαβε τις καταγγελίες της για μεταφορά χρημάτων σε κίτρινους φακέλους και βαλίτσες, με προορισμό πολιτικά πρόσωπα.

Η απολογία της «αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, γιατί αυτή η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας, από τη δεινή θέση της κατηγορουμένης, επαναλαμβάνει ευθαρσώς όσα ακριβώς κατέθεσε στους τότε εισαγγελείς “καταπολέμησης της διαφθοράς” και μάλιστα με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες παρουσία δικαστών, εισαγγελέα της έδρας και συνηγόρων των μηνυτών. Αυτά συμβαίνουν όταν έχει υποστεί απηνείς διωγμούς, έχει εκπατριστεί, εργάζεται στη Μάλτα και αναθρέφει μόνη της δύο ανήλικα τέκνα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Στην Ελλάδα με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη οι μάρτυρες που καταθέτουν όσα έγιναν αποδεκτά στις ΗΠΑ και ομολογημένα από τη Novartis, διώκονται ως ψευδομάρτυρες και συκοφάντες», υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου και καταλήγει:

«Τελικά η Novartis είναι ένα, κατά δική της παραδοχή, διεθνές σκάνδαλο που μόνο στην Ελλάδα είναι ανερεύνητο και ατιμώρητο».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Η σημερινή απολογία της κ. Μαρίας Μαραγγέλη (προστατευόμενη μάρτυρας «Αικατερίνη Κελέση») αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, γιατί αυτή η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας, από τη δεινή θέση της κατηγορουμένης, επαναλαμβάνει ευθαρσώς όσα ακριβώς κατέθεσε στους τότε εισαγγελείς «καταπολέμησης της διαφθοράς» και μάλιστα με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες παρουσία δικαστών, εισαγγελέα της έδρας και συνηγόρων των μηνυτών. Αυτά συμβαίνουν όταν έχει υποστεί απηνείς διωγμούς, έχει εκπατριστεί, εργάζεται στη Μάλτα και αναθρέφει μόνη της δύο ανήλικα τέκνα.

Εδώ τίθεται το ερώτημα: πώς είναι δυνατόν στις ΗΠΑ η Novartis να έχει ομολογήσει εγκληματικές πρακτικές στην Ελλάδα, να έχει συμβιβαστεί με το Αμερικανικό Δημόσιο και να έχει καταβάλει συνολικά, σε έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Αμερικανικό Δημόσιο, 345 εκατ. δολάρια, (από αυτά τα 310 εκατ. αφορούσαν τις πρακτικές της Novartis στην Ελλάδα) και στη χώρα μας να μην έχει γίνει ακόμα τίποτα;

Στην Ελλάδα με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη οι μάρτυρες που καταθέτουν όσα έγιναν αποδεκτά στις ΗΠΑ και ομολογημένα από τη Novartis, διώκονται ως ψευδομάρτυρες και συκοφάντες.

Τελικά η Novartis είναι ένα, κατά δική της παραδοχή, διεθνές σκάνδαλο που μόνο στην Ελλάδα είναι ανερεύνητο και ατιμώρητο.

