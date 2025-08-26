Games
Νάσος Ηλιόπουλος για Κέντρο Υγείας Αίγινας: «Ακραία και επικίνδυνη η υποστελέχωσή του»

Όπως κατήγγειλε ο Νάσος Ηλιόπουλος «Έχουμε φτάσει στο σημείο να βγαίνουν βάρδιες χωρίς οδηγό ασθενοφόρου και χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό».

Το Κέντρο Υγείας Αίγινας επισκέφθηκε εκ μέρους της Νέας Αριστεράς, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος συνομίλησε με εργαζόμενους για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μονάδα. Ο κ. Ηλιόπουλος τόνισε πως «η υποστελέχωση είναι ακραία και επικίνδυνη. Έχουμε φτάσει στο σημείο να βγαίνουν βάρδιες χωρίς οδηγό ασθενοφόρου και χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό».

Αναφερόμενος στο πρόσφατο περιστατικό πνιγμού γυναίκας, υπογράμμισε: «Τη συγκεκριμένη μέρα δεν υπήρχε καμία βάρδια οδηγών ασθενοφόρου. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, αντί να αναγνωρίσει το πρόβλημα, επιλέγει να απειλεί με πειθαρχικό τους εργαζόμενους οδηγούς, στους οποίους μάλιστα χρωστάνε δεκάδες μέρες άδειας».

Ο βουλευτής επισήμανε ότι «η μόνη λύση είναι να καλυφθούν άμεσα τα κενά, ειδικά όταν στους πίνακες λοιπού επικουρικού προσωπικού υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό και για τη νοσηλευτική υπηρεσία και για οδηγούς».

Κλείνοντας, κατηγόρησε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι «λειτουργεί ως πλασιέ ιδιωτικών συμφερόντων. Μόνο αυτό τους νοιάζει, και όχι η υγεία των πολιτών»

{https://www.facebook.com/reel/619420431233758}

