Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Πολάκης: «Ανατρέψτε αμέσως την «εκλογή» του Βραχνη, τι μαφία είναι αυτή;

Πολάκης: «Ανατρέψτε αμέσως την «εκλογή» του Βραχνη, τι μαφία είναι αυτή;
Την άμεση ανάκληση της εκλογής του Νικολάου Βραχνή ως τακτικού καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ζητά με δημόσια ανάρτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, επικαλούμενος σοβαρές καταγγελίες και ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις που βαραίνουν τον πρώην πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Ο κ. Πολάκης χαρακτηρίζει την εκλογή του κ. Βραχνή «απαράδεκτη», σημειώνοντας ότι πρόκειται για πρόσωπο που εμπλέκεται – όπως αναφέρει – σε ποινική δίωξη για υποθέσεις εμπορίας βρεφών, ωαρίων και παρένθετων μητέρων, ενώ, όπως επισημαίνει, υπάρχει και τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία ακυρώνει προηγούμενη εκλογή του στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.

Στην ανάρτησή του, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας καλεί:

  • την υφυπουργό Παιδείας Ζαχαράκη να αναπέμψει την απόφαση εκλογής, όπως – υπενθυμίζει – είχε κάνει και ο Κυριάκος Πιερρακάκης το 2024, μετά από παλαιότερες καταγγελίες του,
  • τον πρύτανη Θάνο Δημόπουλο και τους αρμόδιους καθηγητές να προχωρήσουν στην απόλυση του κ. Βραχνή, με βάση την απόφαση του ΣτΕ, που – σύμφωνα με τον ίδιο – καθιστά άκυρη όλη την εξέλιξη της ακαδημαϊκής του πορείας,
  • και τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να σταματήσει τη συνεργασία του εν λόγω προσώπου με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», εφόσον υφίστανται σοβαρές ποινικές εκκρεμότητες.

Ο Παύλος Πολάκης υπενθυμίζει ακόμη ότι είχε εξαρχής εκφράσει την έντονη αντίθεσή του στον διορισμό του κ. Βραχνή ως προέδρου της Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, θέση στην οποία διαδέχθηκε – όπως σημειώνει – την κυρία Καλλανταρίδου, την οποία χαρακτηρίζει «απολύτως επιτυχημένη».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τα αρμόδια υπουργεία ή το ΕΚΠΑ σχετικά με τις καταγγελίες και την κατάσταση της εκλογής του κ. Βραχνή, ενώ παραμένει ασαφές αν έχει εκδοθεί ΦΕΚ που να επικυρώνει τη συγκεκριμένη απόφαση.

Δείτε το ρεπορτάζ του zarpanews και παρακάτω την ανάρτηση Πολάκη:

polakis383_8f3f3.jpg

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Η ανάρτηση Τσακαλώτου και η απάντηση Πολάκη: Δύο φωνήεντα θα στα πω

Η ανάρτηση Τσακαλώτου και η απάντηση Πολάκη: Δύο φωνήεντα θα στα πω

Πολιτική
Πολάκης: «Γιατί δεν δίνονται 13ος-14ος μισθός και σύνταξη με υπερπλεόνασμα 6,4 δισ.;»

Πολάκης: «Γιατί δεν δίνονται 13ος-14ος μισθός και σύνταξη με υπερπλεόνασμα 6,4 δισ.;»

Πολιτική
Φάμελλος - Πολάκης, πιο κοντά από ποτέ

Φάμελλος - Πολάκης, πιο κοντά από ποτέ

Ο Πληροφοριοδότης
Μέχρι και ο Πολάκης είναι ευχαριστημένος στον ΣΥΡΙΖΑ!

Μέχρι και ο Πολάκης είναι ευχαριστημένος στον ΣΥΡΙΖΑ!

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

Πού μπορεί να οφείλεται η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στην Κέα – Τι αποκαλύπτει καθηγητής επιδημιολογίας

Πού μπορεί να οφείλεται η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στην Κέα – Τι αποκαλύπτει καθηγητής επιδημιολογίας

healthstat.gr
ΑΔΜΗΕ: Στην Τελική Ευθεία για Εμπορική Λειτουργία η Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

ΑΔΜΗΕ: Στην Τελική Ευθεία για Εμπορική Λειτουργία η Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

ienergeia.gr
Η ΕΕ ερευνά την Ελλάδα για κακή διαχείριση Κονδυλίων Ανακύκλωσης

Η ΕΕ ερευνά την Ελλάδα για κακή διαχείριση Κονδυλίων Ανακύκλωσης

ienergeia.gr
ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

healthstat.gr
AKTOR: Απόσχιση Κλάδου Κατασκευών και Απόσχιση Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ

AKTOR: Απόσχιση Κλάδου Κατασκευών και Απόσχιση Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ

ienergeia.gr
Ανακοίνωση λειτουργίας Νέου Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου από το ΥΠΕΝ

Ανακοίνωση λειτουργίας Νέου Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου από το ΥΠΕΝ

ienergeia.gr
Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

healthstat.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

healthstat.gr