Πολάκης: «Ανατρέψτε αμέσως την «εκλογή» του Βραχνη, τι μαφία είναι αυτή;

Την άμεση ανάκληση της εκλογής του Νικολάου Βραχνή ως τακτικού καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ζητά με δημόσια ανάρτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, επικαλούμενος σοβαρές καταγγελίες και ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις που βαραίνουν τον πρώην πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Ο κ. Πολάκης χαρακτηρίζει την εκλογή του κ. Βραχνή «απαράδεκτη», σημειώνοντας ότι πρόκειται για πρόσωπο που εμπλέκεται – όπως αναφέρει – σε ποινική δίωξη για υποθέσεις εμπορίας βρεφών, ωαρίων και παρένθετων μητέρων, ενώ, όπως επισημαίνει, υπάρχει και τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία ακυρώνει προηγούμενη εκλογή του στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.

Στην ανάρτησή του, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας καλεί:

την υφυπουργό Παιδείας Ζαχαράκη να αναπέμψει την απόφαση εκλογής, όπως – υπενθυμίζει – είχε κάνει και ο Κυριάκος Πιερρακάκης το 2024, μετά από παλαιότερες καταγγελίες του,

τον πρύτανη Θάνο Δημόπουλο και τους αρμόδιους καθηγητές να προχωρήσουν στην απόλυση του κ. Βραχνή, με βάση την απόφαση του ΣτΕ, που – σύμφωνα με τον ίδιο – καθιστά άκυρη όλη την εξέλιξη της ακαδημαϊκής του πορείας,

και τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να σταματήσει τη συνεργασία του εν λόγω προσώπου με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», εφόσον υφίστανται σοβαρές ποινικές εκκρεμότητες.

Ο Παύλος Πολάκης υπενθυμίζει ακόμη ότι είχε εξαρχής εκφράσει την έντονη αντίθεσή του στον διορισμό του κ. Βραχνή ως προέδρου της Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, θέση στην οποία διαδέχθηκε – όπως σημειώνει – την κυρία Καλλανταρίδου, την οποία χαρακτηρίζει «απολύτως επιτυχημένη».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τα αρμόδια υπουργεία ή το ΕΚΠΑ σχετικά με τις καταγγελίες και την κατάσταση της εκλογής του κ. Βραχνή, ενώ παραμένει ασαφές αν έχει εκδοθεί ΦΕΚ που να επικυρώνει τη συγκεκριμένη απόφαση.

Δείτε το ρεπορτάζ του zarpanews και παρακάτω την ανάρτηση Πολάκη: