Σύγκρουση ΠΑΣΟΚ - κυβέρνησης και Άδωνι - Ζαχαριάδη για τον κομμουνισμό

Η κόντρα έκλεισε με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το μεταναστευτικό και τον Θάνο Πλεύρη.

Η αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τα πλεονάσματα και τη φορολογία συνεχίζεται.

Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για πλεονάσματα που ήρθαν με «φοροεπιδρομή» και πως δίνει «ψίχουλα» πίσω στους πολίτες.

Η απάντηση ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που διερωτήθηκε αν στην Τρικούπη έχουν «ανακαλύψει λεφτόδεντρα», για να σχολιάσει ο Κ. Τσουκαλάς με τη σειρά του πως στην κυβέρνηση «έχουν επιλεκτική μνήμη».

Απάντηση Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις κυβερνητικές πηγές

«Μάλλον οι κυβερνητικές πηγές έχουν πρόβλημα κατανόησης. Απαντήσαμε στα δήθεν ερωτήματα. Υποδείξαμε τους φόρους που αυξήθηκαν.

Θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα, που απαντώνται εύκολα με νούμερα. Αλλά η κυβέρνηση δεν απαντά, γιατι οι αριθμοί αποδεικνύουν το κυβερνητικό ψεύδος.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μάλιστα αντικαταστάθηκε από κυβερνητικές πηγές. Προφανώς δεν φταίει ο κ. Μαρινακης. Δεν τον βοηθούν τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, δεν του δίνουν επιχείρημα για να απαντήσει.

Πλέον, η κυβέρνηση παίζει κρυφτό γιατί ξέμεινε από επιχειρήματα. Ο κόσμος βγάζει εύκολα τα συμπεράσματα του. «Φεύγουν και αφήνουν πίσω τους συντρίμμια» όπως λέει και το τραγούδι».

Σημειώνεται πως στα θέματα αντιπαράθεσης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με τη Νέα Δημοκρατία είναι και η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι:

«Αμέσως μόλις ανοίξει η Βουλή να επιβεβαιώσουμε και να επικαιροποιήσουμε το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων, το ψήφισμα του 2015. Καθαρά λόγια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και αμέσως μετά να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών, όπως λένε και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη μόνη δίκαιη, τη μόνη βιώσιμη λύση για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών σε αυτήν την πολύπαθη περιοχή.

Είναι ο μόνος τρόπος η χώρα μας να φύγει από ένα κάδρο απαξίωσης, που μπήκε με ευθύνη του Πρωθυπουργού».

Επίθεση και από ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Επίθεση προς τον υπουργό Μετανάστευσης, Θάνο Πλεύρη, εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Washington Post για τη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τα πεπραγμένα του ακροδεξιού υπουργού Μετανάστευσης, Θάνου Πλεύρη, φέρνουν για μια ακόμη φορά την Ελλάδα στα διεθνή πρωτοσέλιδα με αρνητικό πρόσημο.

Σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post, με τίτλο «Τραμπική στροφή της Αθήνας στο θέμα της μετανάστευσης» , το κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας περιγράφεται ως «Αλκατράζ του Αιγαίου». Επισημαίνονται παράλληλα οι άθλιες συνθήκες κράτησης των μεταναστών, αλλά και η σκληρότερη νομοθεσία που ετοιμάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρά τις αντιδράσεις.

Όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κύριο μέλημα την δημοσκοπική στεγανοποίηση της ΝΔ προς την ακροδεξιά υιοθετώντας την ατζέντα της, τέτοια δημοσιεύματα θα πληθαίνουν.

Η ζημιά όμως για τη χώρα θα είναι τεράστια και προσβλητική για τους πολίτες της, που δεν θέλουν να ταυτίζονται με επίδοξους «Τραμπίσκους» σαν τον Θάνο Πλεύρη και άλλος εκλεκτούς του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Σύγκρουση Άδωνι - Ζαχαριάδη

Από χθες ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν κόντρα και σε θέματα που αφορούν τον φασισμό και τον κομμουνισμό.

«Η υιοθέτηση της επικίνδυνης και ανιστόρητης θεωρίας των δύο άκρων και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ενισχύει την ακροδεξιά και κανονικοποιεί το φασισμό» τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης. Τι έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, σε ανάρτησή του, αναφέρει: «Με αυτές τις λογικές και πολιτικές έχει γεμίσει ακροδεξιούς και έχει αποδυναμωθεί στη διεθνή σκηνή και κινδυνεύει να αποδομηθεί τώρα απ’ τους εθνικιστές και ακροδεξιούς ευρωσκεπτικιστές και εκ των έσω η ΕΕ.

Η Σοβιετική Ένωση είχε πάνω από 20.000.000 νεκρούς στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κυρίως λόγω της επίθεσης της ναζιστικής Γερμανίας. Αυτά δεν μπαίνουν σε καμία ζυγαριά, αυτοί μαζί με το αίμα των άλλων λαών της Ευρώπης και του κόσμου πότισαν το δέντρο της λευτεριάς του κόσμου από τους ναζί.

Ο Σοσιαλισμός και ο Κομμουνισμός είναι τέκνα του διαφωτισμού. Ο Μάρξ διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Ο ναζισμός είναι εγκληματική ιδεολογία, ντροπή της ανθρωπότητας, η πιο σκοτεινή σελίδα.

⁠⁠Ο πόλεμος ενάντια στους δοσίλογους μέσα στην κατοχή δεν ήταν εμφύλιος ήταν αντίσταση και αγώνας για την απελευθέρωση. Οι δοσίλογοι μετά την απελευθέρωση έγιναν τμήμα του εθνικού κορμού στο όνομα του κομμουνιστικού κινδύνου, αυτά είναι γνωστα με ονοματεπώνυμα.Μετά το 1974 και την Συνταγματική κατοχύρωση του ΚΚΕ από τη ΝΔ του Κωνσταντίνου Καραμανλή και το 1982 με την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου κάναμε βήματα μπροστά ως χώρα. Φαίνεται ότι θέλετε να μας γυρίσετε στις δεκαετίες του 1950-60.

Για το συγκεκριμένο…

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη γραπτή δήλωση P6_DCL(2008)0044 που πρότεινε να οριστεί η 23η Αυγούστου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού. Από τους εκλεγμένους στην Ελλάδα ευρωβουλευτές, υπέγραψαν -δηλαδή στήριξαν- τη δήλωση μόλις 3 από τους 24 και από την ΝΔ μόλις 2 από τους 8.

Μια τότε περιθωριακή άποψη στο εσωτερικό της ΝΔ και κυρίως στο ΛΑΟΣ σήμερα έχει γίνει η επίσημη γραμμή της ΝΔ. Η υιοθέτηση της επικίνδυνης και ανιστόρητης θεωρίας των δύο άκρων και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ενισχύει την ακροδεξιά και κανονικοποιεί το φασισμό».

Υπενθυμίζεται πως ο Άδωνις Γεωργιάδης σε δημοσίευση στα social media έγραψε ότι στις 23/8 είναι η ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του ναζισμού και του κομμουνισμού, δημοσιεύοντας στο Instagram μια εικόνα όπου ενώνονται η σβάστικα και το σφυροδρέπανο, γράφοντας στη λεζάντα: «Σήμερα, 23 Αυγούστου, είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ναζισμού και του Κομμουνισμού. Αυτή η ημέρα-γνωστή και ως “Black Ribbon Day” ή Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού-εορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Αυγούστου, προς τιμήν των θυμάτων των ολοκληρωτικών καθεστώτων του 20ού αιώνα (Ναζισμός, Σταλινισμός, άλλες μορφές ολοκληρωτισμού).