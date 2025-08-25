Games
Βουλή: Πρώτο κουδούνι με μεταναστευτικό και πειθαρχικό στο Δημόσιο

Βουλή: Πρώτο κουδούνι με μεταναστευτικό και πειθαρχικό στο Δημόσιο
Ποιο θα είναι το πρώτο νομοσχέδιο της νέας πολιτικής «σεζόν».

Στα έδρανα της Βουλής επιστρέφει η πολιτική αντιπαράθεση για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης αλλά και για τα βαριά ζητήματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη.

Βέβαια μέχρι και τη ΔΕΘ, ο προγραμματισμός των εργασιών είναι σε χαμηλές «στροφές», καθώς μετά την Έκθεση θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν τα «καυτά» νομοσχέδια ενώ μετά τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα και η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πάντως μια πρώτη σύγκρουση αναμένεται να προκαλέσει το μεταναστευτικό καθώς με το «καλημέρα» της επανέναρξης των κοινοβουλευτικών εργασιών θα «μπει» σε επιτροπή το νομοσχέδιο που εισαγάγει το δόγμα Πλεύρη. Την Τετάρτη θα ανοίξει για πρώτη φορά τις πόρτες της μετά το θερινό break για νομοθέτηση και η Ολομέλεια.

Ο λόγος για το πρώτο νομοσχέδιο της νέας πολιτικής «σεζόν», αυτό του υπουργείου Εσωτερικών για το πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο αν και δεν του φαίνεται, είναι πιθανό να σηκώσει τους τόνους καθώς πέρα από τις διαφωνίες των δημοσίων υπαλλήλων, το Δημόσιο ήταν πάντα μια διαφιλονικούμενη δεξαμενή ψήφων. «Φωτιά» αναμένεται να ανάψει αργότερα τον Σεπτέμβριο για το νομοσχέδιο που θα προβλέπει την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοίκητων εκλογών.

Πλην νομοθετικού έργου, με ενδιαφέρον αναμένεται και πότε θα συνεδριάσει η επιτροπή δεοντολογίας για την υπόθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Θυμίζουμε, πως ο Νικήτας Κακλαμάνης αποφάσισε να στείλει τα πρακτικά των παρεμβάσεων της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στην επιτροπή δεοντολογίας, μετά τη σφοδρή σύγκρουση που είχε με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Λαμπρούλη κατά την συζήτηση για την έγκριση του πορίσματος της Προανακριτικής Επιτροπής για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Η εξεταστική και η συζήτηση για επιστολική

Αμέσως μετά τη ΔΕΘ θα εκκινήσει τις εργασίες της και η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με βασικό επίδικο στην πρώτη συνεδρίαση την εκλογή προεδρείου και τις λίστες μαρτύρων. Η αντιπολίτευση, δεν αποκλείεται να ζητήσει να υπάρξει διακομματικό προεδρείο, με ανάλογα αιτήματα να έχουν απορριφθεί στις επιτροπές που συγκροτήθηκαν για τα Τέμπη.

Ηδη τα κόμματα έχουν αποστείλει τις λίστες προσώπων που θα συμμετάσχουν στην επιτροπή, με την ΝΔ σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews να προτείνει τον Ανδρέα Νικολακόπουλο για πρόεδρο, την Μαρία Συρεγγέλα για αντιπρόεδρο και την Ιωάννα Λυτρίβη για γραμματέα της επιτροπής.

Αιχμή της αντιπαράθεσης θα αποτελέσει και το πότε θα αρχίσει η διερεύνηση του θέματος. Αν δηλαδή θα ξεκινήσει να «ξετυλίγεται το κουβάρι» του σκανδάλου από σήμερα και θα φτάσει στο 1998, ή αντίστροφα. Από αυτό φαίνεται πως θα κριθεί και η κλήση των πρώτων μαρτύρων. Είναι πιθανό η αντιπολίτευση να ζητήσει να ξεκινήσει η διερεύνηση από την παρούσα κυβέρνηση, προκειμένου να κληθούν άμεσα οι Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης, μιας και επιμένει να θέτει ζήτημα παραγραφής πιθανών αδικημάτων τους.

Πάντως ο τρόπος με τον οποίο απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, συνεχίζει να τροφοδοτεί την αντιπαράθεση για τη χρήση της επιστολικής ψήφου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Βουλής θα θέσει επί τάπητος το θέμα. Ο Νικήτας Κακλαμάνης αναμένεται να προχωρήσει σε επαφές με τους προέδρους όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων, θα ακούσει τι έχουν να προτείνουν και θα επιδιώξει συνεννόηση ώστε να μην δημιουργηθεί ξανά ζήτημα.

