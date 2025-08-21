ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Θέλει να μετατρέψει τις ΜΚΟ σε βραχίονες της ακροδεξιάς

Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για αντιδημοκρατική εκτροπή αν συμβεί κάτι τέτοιο.

«Τα όσα σχεδιάζει ο κ.Πλεύρης για τη μεταναστευτική/προσφυγική πολιτική, σε συνέχεια της ήδη παράνομης αναστολής του δικαιώματος υποβολής αιτήματος ασύλου, είναι εφιαλτικά» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Με αφορμή δημοσιεύματα που προέρχονται από κυβερνητικές διαρροές εξετάζεται όσες ΜΚΟ δε συμμορφώνονται με τη κυβερνητική γραμμή να αποβάλλονται από το σχετικό μητρώο και να τους απαγορεύεται η είσοδος σε δομές φιλοξενίας ή κράτησης.

«Ο κ.Πλεύρης θέλει να μετατρέψει τις ΜΗ Κυβερνητικές Οργανώσεις σε κυβερνητικούς βραχίονες της ακροδεξιάς του πολιτικής. Ας ρωτήσει στις Βρυξέλλες ποιο είναι το πλαίσιο λειτουργίας την ΜΚΟ στην ΕΕ» συμπληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει: «Αν κάτι τέτοιο επιχειρηθεί είναι αντιδημοκρατική εκτροπή κατά της κοινωνίας των πολιτών, της ελευθερίας της γνώμης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικά των συμφωνιών της Γενεύης.

Ο κ. Πλεύρης προσπαθεί ήδη να δικαιολογήσει την επερχόμενη αποτυχία της πολιτικής του. Του φταίνε οι υπάλληλοι του Υπουργείου Μετανάστευσης, του φταίνε οι ΜΚΟ, ο μόνος που δεν φταίει είναι ο ίδιος, ο προκάτοχος του και ιδεολογικός του καθοδηγητής Μάκης Βορίδης και ο «μεταρρυθμιστής» κ.Μητσοτάκης».