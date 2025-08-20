ΣΥΡΙΖΑ για έξοδο από Μνημόνια: Από την Ιθάκη του Τσίπρα, στη χώρα των καρτέλ και της διαπλοκής

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την έξοδο από τα Μνημόνια.

Με αφορμή τη συμπλήρωση επτά χρόνων από την έξοδο από τα μνημόνια, επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση.

Σε ανακοίνωση, η Κουμουνδούρου σημειώνει ότι στις 21 Αυγούστου 2018 ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε από την Ιθάκη το τέλος των μνημονίων. Επτά χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη «ζούμε σε μια χώρα όπου η διαφθορά και η διαπλοκή κυβερνούν τη χώρα, τα καρτέλ κερδοσκοπούν ασύστολα, ενώ τα σκάνδαλα και η συγκάλυψή τους αποτελούν καθημερινότητα», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Ο Αύγουστος του 2018 υπενθυμίζει πως μια αποφασισμένη κυβέρνηση μπορεί, ακόμα και υπό το βάρος των δυσμενέστερων συσχετισμών, να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού και υπέρ των ασθενέστερων», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«21 Αυγούστου του 2018, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωνε από την Ιθάκη το τέλος των μνημονίων και τον τερματισμό της πολύχρονης Οδύσσειας του ελληνικού λαού.

Η ΝΔ μιλούσε τότε για δήθεν “4ο μνημόνιο”, μόνο και μόνο για να κερδίσει τις εκλογές το 2019. Επτά χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζούμε σε μια χώρα όπου η διαφθορά και η διαπλοκή κυβερνούν τη χώρα, τα καρτέλ κερδοσκοπούν ασύστολα, ενώ τα σκάνδαλα και η συγκάλυψή τους αποτελούν καθημερινότητα. Οι πολίτες, που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, διαπιστώνουν καθημερινά πως η χώρα, όχι μόνο δεν πρόκοψε, αλλά αντίθετα κάνει διαρκώς βήματα προς τα πίσω.

Ο Αύγουστος του 2018 υπενθυμίζει πως μια αποφασισμένη κυβέρνηση μπορεί, ακόμα και υπό το βάρος των δυσμενέστερων συσχετισμών, να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού και υπέρ των ασθενέστερων».