Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Κυβερνητική επιβεβαίωση: Μέτρα 1,5 δισ. στη ΔΕΘ

eurokinissi eurokinissi
Τι είπε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ για την οικονομία, το Ουκρανικό και την ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.

Υπό διαμόρφωση έως και την τελευταία στιγμή χαρακτήρισε το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ ερωτηθείς σχετικώς ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «το σίγουρο είναι το 1,5 δισ. ευρώ, που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης», μην αποκλείοντας θετικές ανακοινώσεις και τους επόμενους μήνες εφόσον πηγαίνει καλά η οικονομία, όπως το έθεσε χαρακτηριστικά.

«Σε μία περίοδο, που υπάρχει μεγάλο κόστος ζωής, μία κυβέρνηση οφείλει να λάβει μόνιμα μέτρα για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό συνεπάγεται μειώσεις φόρων, αλλά και ενίσχυση υπέρ μονογονεϊκών οικογενειών, οικογενειών με ένα και δύο παιδιά, τριτέκνων και πολυτέκνων. Τα λεφτά από την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας πρέπει να πάνε στη μεσαία τάξη υπό τη μορφή μόνιμων μέτρων και φοροελαφρύνσεων» σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης και επιβεβαίωσε ότι αλλαγές στους συντελεστές στον φόρο εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας είναι στο τραπέζι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, η νέα γενιά και όσοι νοικιάζουν σπίτι χρειάζονται ενίσχυση, τονίζοντας πως «ό,τι αποφάσεις και εάν ληφθούν για τους συνταξιούχους θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και μία λογική διεύρυνσης των δικαιούχων» επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι εξετάζονται παρεμβάσεις για όλους όσοι επιβαρύνονται ακόμη με την προσωπική διαφορά. Απαντώντας, εξάλλου, σε ερώτηση για το κατά πόσον ισχύουν σενάρια περί επιστροφής του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και της 14ης σύνταξης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι μία τέτοια παρέμβαση θα κόστιζε 8 δισ. ευρώ και προέκρινε μέτρα με πιο οριζόντια λογική. Για το στεγαστικό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι εξετάζονται μέτρα που θα ρίχνουν περισσότερα σπίτια στην αγορά αλλά και αντίστοιχα υπέρ όλων όσοι βρίσκονται στο ενοίκιο.

Για τις σημαντικές διπλωματικές διεργασίες γύρω από το Ουκρανικό, ο κ. Μαρινάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι θετικό ότι υπάρχει η όποια κινητικότητα. Πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη να υπάρξει άμεσα εκεχειρία και είναι, επίσης, θετική η βούληση και των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών κρατών να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας υπέρ της Ουκρανίας. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα είναι μία χώρα, που σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και δεν θα βάλει ποτέ νερό στο κρασί της σε ό,τι αφορά στο απαραβίαστο των συνόρων. Έχουν υποκριτική στάση όλοι όσοι εντός των συνόρων ασκούν κριτική για τη στάση της χώρας μας έναντι του πολέμου στην Ουκρανία, δεν γίνεται να διαχωρίζεις τις εισβολές. Η Ελλάδα έχει υποστεί και έχει αντιμετωπίσει διαχρονικά τη ρητορική του αναθεωρητισμού, δεν θα μπορούσε να υιοθετήσει διαφορετική θέση». Άλλωστε και ερωτηθείς σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενδεχόμενο αποστολής ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία ούτε σχεδιάζεται κάτι τέτοιο στο μέλλον. Ούτως ή άλλως είναι πολύ πρόωρο να μιλάμε για κάτι τέτοιο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μόνιμες αλλαγές στη φορολογία μισθωτών και οικογενειών – Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Μόνιμες αλλαγές στη φορολογία μισθωτών και οικογενειών – Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Οικονομία

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε τα εξής: «Υπάρχει προσπάθεια από κάποιους να ξεπλύνουν πολιτικά τον κ. Τσίπρα. Επί της θητείας του η χώρα περιήλθε σε διεθνή ανυποληψία και σε περιβάλλον οικονομικής απομόνωσης, η κυβέρνησή του ήταν η χειρότερη περίοδος για τους θεσμούς με δύο υπουργούς του αμετάκλητα καταδικασθέντες, η κυβέρνηση του ήταν η χαρά κάθε εμπρηστή, κάθε βιαστή και κάθε εγκληματία εξαιτίας των αλλαγών, που επέφερε στον Ποινικό Κώδικα, συγκυβέρνησε με την άκρα Δεξιά και προκάλεσε την πτώση της τότε κυβέρνησης με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Θεσσαλονίκη - 89η ΔΕΘ: Ο Πύργος του ΟΤΕ άλλαξε (Βίντεο)

Θεσσαλονίκη - 89η ΔΕΘ: Ο Πύργος του ΟΤΕ άλλαξε (Βίντεο)

Ελλάδα
ΣΥΡΙΖΑ: Εβδομάδα ανασύνταξης και προετοιμασίας με το βλέμμα στη ΔΕΘ

ΣΥΡΙΖΑ: Εβδομάδα ανασύνταξης και προετοιμασίας με το βλέμμα στη ΔΕΘ

Πολιτική
Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Οικονομία
ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

Οικονομία

NETWORK

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr
Εξάρχου: Η Ρουμανία στρατηγικός εταίρος για τον Όμιλο AKTOR

Εξάρχου: Η Ρουμανία στρατηγικός εταίρος για τον Όμιλο AKTOR

ienergeia.gr
Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr
Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

healthstat.gr
Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

healthstat.gr
Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

healthstat.gr
Αποκαταστάθηκε η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία από τον πετρελαιαγωγό Ντρούζμπα

Αποκαταστάθηκε η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία από τον πετρελαιαγωγό Ντρούζμπα

ienergeia.gr
Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

healthstat.gr