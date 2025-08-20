Μόνιμες αλλαγές στη φορολογία μισθωτών και οικογενειών – Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Μόνιμες αλλαγές στην φορολόγηση μισθωτών και οικογενειών θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από το 2026 αλλάζει η φορολογική κλίμακα με στόχο να μειωθεί η επιβάρυνση κυρίως για μισθωτούς και οικογένειες της μεσαίας τάξης. Οι αλλαγές που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕθ θα είναι μόνιμες και θα αυξήσουν το καθαρό εισόδημα των φορολογουμένων.

Σήμερα, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος με ετήσιο εισόδημα 18.000 ευρώ φορολογείται με 22% για το τμήμα του εισοδήματός του πάνω από τις 10.000 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι πληρώνει περίπου 1.760 ευρώ φόρο. Αν εφαρμοστεί χαμηλότερος ενδιάμεσος συντελεστής σε αυτό το εισοδηματικό κλιμάκιο, ο ίδιος εργαζόμενος θα πληρώνει λιγότερο φόρο και θα του μένουν περισσότερα χρήματα κάθε μήνα. Ένας εργαζόμενος με εισόδημα 20.000 ευρώ πληρώνει σήμερα περίπου 2.200 ευρώ φόρο. Με την αλλαγή, ο φόρος του μπορεί να πέσει κοντά στα 1.800 ευρώ, δηλαδή θα έχει όφελος περίπου 400 ευρώ τον χρόνο ή 33 ευρώ τον μήνα.

Παράλληλα, θα αλλάξει και το όριο ενεργοποίησης του ανώτατου φορολογικού συντελεστή. Σήμερα όποιος ξεπερνά τις 40.000 ευρώ τον χρόνο πληρώνει 44% για κάθε ευρώ πάνω από αυτό το ποσό. Το όριο αυτό θεωρείται χαμηλό σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου ο υψηλότερος συντελεστής εφαρμόζεται σε εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ. Αν το όριο στην Ελλάδα αυξηθεί, για παράδειγμα στις 50.000 ευρώ, τότε κάποιος με εισόδημα 45.000 ευρώ δεν θα φορολογείται πια με 44% για τις επιπλέον 5.000 ευρώ, άρα θα πληρώνει σημαντικά λιγότερο φόρο.

Εξετάζεται επίσης η αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι μια οικογένεια με δύο παιδιά θα έχει μεγαλύτερο αφορολόγητο ποσό σε σχέση με μια οικογένεια χωρίς παιδιά και επομένως θα πληρώνει λιγότερο φόρο για το ίδιο εισόδημα.

Τέλος, σημαντική παρέμβαση προβλέπεται και στη φορολόγηση των ενοικίων. Σήμερα, κάποιος που εισπράττει 20.000 ευρώ τον χρόνο από ενοίκια πληρώνει 1.800 ευρώ φόρο για τα πρώτα 12.000 ευρώ και άλλα 2.800 ευρώ για τα επόμενα 8.000, συνολικά δηλαδή 4.600 ευρώ. Αν όμως ο συντελεστής για το τμήμα από 12.000 έως 35.000 ευρώ μειωθεί, για παράδειγμα από 35% σε 25%, τότε ο ίδιος φορολογούμενος θα πληρώνει 1.800 ευρώ για τα πρώτα 12.000 και 2.000 ευρώ για τα υπόλοιπα 8.000, δηλαδή 3.800 ευρώ συνολικά. Το κέρδος θα φτάνει τα 800 ευρώ τον χρόνο.