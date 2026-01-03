Για «επικίνδυνη στροφή Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας» μιλά η Νέα Αριστερά.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα, έγραψε σε ανάρτησή του:

«Κύριε Μητσοτάκη,

ντροπιάζετε τη χώρα με τη δουλική σας στάση.

Αυτή τη φορά ξεπεράσατε τον εαυτό σας.

Πότε ακριβώς είναι καλή ώρα για την Ελλάδα να μιλήσει για «διεθνή νομιμότητα»;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όταν θα παρακαλάτε τον Ντόναλντ Τραμπ για παρεμβάσεις στα ελληνοτουρκικά;

Όταν θα έχετε αποδεχτεί ότι με τη στάση σας νομιμοποιείτε παντού την κατάλυση του διεθνούς δικαίου και την επικράτηση του δίκιου του ισχυρού;

Ή μήπως όταν θα δούμε την ίδια λογική να στρέφεται και εναντίον Ευρωπαίων ηγετών που δεν υποτάσσονται στον φασισμό της εποχής μας, τον τραμπισμό;

Τελικά, δεν είναι θέμα αρχών.

Είναι θέμα υποτέλειας και υποταγής.

Η σημερινή σας δήλωση είναι ντροπιαστική και επικίνδυνη για τη χώρα.

Όχι στο όνομά μας. Όχι στο όνομα του ελληνικού λαού».

{https://www.facebook.com/acharitsis/posts/pfbid02fXNGeEKD2SSeXjog7c2s1Y4LepXn2CN9xWnCttxm6DHSicP34meSZoSgahdx24nZl}

Νωρίτερα, η Νέα Αριστέρα τόνισε πως «η δήλωσή του σηματοδοτεί μια επικίνδυνη στροφή στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας: για πρώτη φορά στην ιστορία της η χώρα μας αποδέχεται τόσο απροκάλυπτα τη λογική ότι η ''πολιτική σκοπιμότητα'' μπορεί να υπερισχύει της διεθνούς νομιμότητας.

Όταν ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών», στην πράξη αποδέχεται τη χρήση βίας και την ανατροπή κυβερνήσεων εκτός κάθε πλαισίου διεθνούς δικαίου, αγνοώντας θεμελιακές αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, την ώρα μάλιστα που βρίσκεται στο τραπέζι του Συμβουλίου Ασφαλείας, ως μη μόνιμο μέλος.

Δεν υπάρχει κανένα άλλοθι για πραξικοπηματικές λογικές, στρατιωτικές επεμβάσεις ή ανάληψη της εξουσίας όπως προϊδέασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ερήμην του λαού της Βενεζουέλας. Η Δημοκρατία δεν επιβάλλεται έξωθεν με δηλώσεις ανοχής στη διεθνή αυθαιρεσία, ούτε με όπλα – έχει γίνει και αλλού και έχουμε δει τα αποτελέσματα.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση εγκαταλείπει μια πάγια θέση αρχών- ιδιαίτερα κρίσιμη για την Ελλάδα που επικαλείται το διεθνές δίκαιο για τη δική της ασφάλεια.

Η επίκληση του συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν αναιρεί την ουσία της δήλωσης: την πολιτική αποδοχή ενεργειών χωρίς νομική βάση. Η Νέα Αριστερά υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη και δεν υπάρχει δημοκρατική διεθνής τάξη χωρίς σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα».