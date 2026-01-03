Η ανακοίνωση του ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας τη δήλωση Μητσοτάκη για την «ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα» τονίζει πως «είναι μια κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνικό λαό παρέμβαση, που ξεπερνάει ακόμη και τις δηλώσεις του Τραμπ.

Σε ρόλο τοποτηρητή του αμερικανικού ιμπεριαλισμού για τα συμφέροντα της αστικής τάξης, υιοθετεί πλήρως όλα τα προσχήματα των ΗΠΑ για την ανατροπή της κυβέρνησης Μαδούρο, αρνείται το δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας να καθορίζει ο ίδιος τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του και φτάνει στο σημείο να κλείνει συνειδητά τα μάτια στην παραβίαση και αυτού ακόμη του κουρελιασμένου ''διεθνούς δικαίου'', στο οποίο κατά τα άλλα ορκίζεται.

Πρόκειται για μια δήλωση που νομιμοποιεί τις στρατιωτικές επιθέσεις και ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, όπως αυτή που βιώνει εδώ και χρόνια ο κυπριακός λαός με την τουρκική εισβολή και κατοχή.

Σύμφωνα με την λογική Μητσοτάκη, που διαπερνά και τις επίσημες παρεμβάσεις της ΕΕ και χωρών μελών της, μια ιμπεριαλιστική δύναμη μπορεί να οργανώνει πραξικοπήματα και ανατροπές κυβερνήσεων ανάλογα με τα συμφέροντα της. Κι όλα αυτά την ώρα που ο Τραμπ προαναγγέλλει αντίστοιχες επεμβάσεις και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Ντροπή και αίσχος. Ο ελληνικός λαός με την αλληλεγγύη και την δράση του να καταδικάσει την επικίνδυνη αυτή στάση της κυβέρνησης. Οι λαοί έχουν την δύναμη να επιβάλλουν το δίκιο τους. Ο λαός της Βενεζουέλας θα νικήσει».