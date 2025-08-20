Games
Οι διακοπές στην εποχή της αβεβαιότητας – Τουρίστες ανάμεσα σε γεωπολιτικές κρίσεις, ισοτιμίες και καύσωνες

Σκακιέρα όπου έχει πολλούς αστάθμητους παράγοντες.

Ο παγκόσμιος τουρισμός εφέτος το καλοκαίρι θυμίζει σκακιέρα όπου κάθε κίνηση των ταξιδιωτών εξαρτάται από πολλούς και αστάθμητους παράγοντες. Οι παραδοσιακοί προορισμοί της Ευρώπης, από τις ακτές της Ισπανίας μέχρι τα νησιά της Κροατίας, δοκιμάζονται από καύσωνες-ρεκόρ και πυρκαγιές. Στην Κύπρο, οι παραθεριστές είδαν από τις ξαπλώστρες τους καπνούς και πυραύλους στον ορίζοντα, από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Αμερικανοί ταξιδιώτες περιορίζουν τα ευρωπαϊκά τους σχέδια. Η πτώση της ισοτιμίας του δολαρίου έχει μειώσει την αγοραστική τους δύναμη, ενώ το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ κάνει ορισμένους ξένους επισκέπτες να διστάζουν. Ωστόσο, η απώλεια αυτή καλύπτεται εν μέρει από την αυξημένη ζήτηση των Κινέζων τουριστών.

«Οι ταξιδιώτες γίνονται πιο συνειδητοί. Δεν απορρίπτουν απλώς προορισμούς, αλλά αναζητούν αυτούς που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους – είτε πρόκειται για οικονομία, είτε για πολιτισμό, είτε για ασφάλεια», δήλωσε στο CNBC ο Nicholas Smith, διευθυντής της Thomas Cook και του eSky Group. Η νέα μόδα των λεγόμενων «coolcations» – διακοπές σε ψυχρότερες χώρες όπως η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Πολωνία – κερδίζει έδαφος, καθώς οι καλοκαιρινοί καύσωνες στη Μεσόγειο αποθαρρύνουν ολοένα και περισσότερους.

Παρά τις προκλήσεις, η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί το πιο ισχυρό χαρτί. Η σταθερότητα της στερλίνας έναντι του ευρώ και η εξοικείωση των ταξιδιωτών με την ήπειρο ευνοούν κλασικούς προορισμούς. Η Ελλάδα και η Τουρκία παραμένουν στην κορυφή της λίστας, χάρη στη μοναδική τους ταυτότητα και στο πακέτο «ιστορία-φιλοξενία-οικονομική αξία». Ωστόσο, η τουρκική ακρίβεια, αποτέλεσμα του πληθωρισμού, δημιουργεί νέες προκλήσεις που περιορίζονται μόνο μέσω των all inclusive πακέτων.

Η ανησυχία για τις πυρκαγιές βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της ταξιδιωτικής συζήτησης. Ισπανία και Πορτογαλία ζήτησαν ευρωπαϊκή βοήθεια, με τις φλόγες να επηρεάζουν ακόμη και υποδομές μεταφορών. Παρά ταύτα, οι τοπικές τουριστικές αρχές σπεύδουν να καθησυχάσουν, διαβεβαιώνοντας ότι οι επισκέπτες φιλοξενούνται κανονικά και με ασφάλεια.

Οι ειδικοί της ταξιδιωτικής ασφάλισης συστήνουν στους ταξιδιώτες να παρακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Η αγνόηση προειδοποιήσεων μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια κάλυψης, ενώ η βιαστική ακύρωση ταξιδιών, χωρίς επίσημη οδηγία, μπορεί να αφήσει τους τουρίστες εκτεθειμένους οικονομικά.

