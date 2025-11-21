Δολοφονούσαν Βόσνιους για διασκέδαση και προσωπική ικανοποίηση: Καταγγελίες εμπλέκουν τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς με το «σαφάρι θανάτου» στο Σαράγεβο.

Ένας Κροάτης ερευνητικός δημοσιογράφος κατέθεσε καταγγελία στους εισαγγελείς του Μιλάνου κατά του Σέρβου προέδρου, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, για τη φερόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση «σαφάρι του Σαράγεβο» - στην οποία ελεύθεροι σκοπευτές από την Ιταλία και άλλες χώρες φέρονται να ταξίδευαν στη βοσνιακή πρωτεύουσα για να σκοτώσουν αμάχους κατά τη διάρκεια της τετράχρονης πολιορκίας της πόλης τη δεκαετία του 1990.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς έχει δηλώσει ρητά ότι δεν πυροβόλησε ποτέ στο Σαράγεβο, αν και δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις τελευταίες κατηγορίες.

Την περασμένη εβδομάδα, οι εισαγγελείς του Μιλάνου ξεκίνησαν έρευνα για ομάδες «τουριστών ελεύθερων σκοπευτών» που φέρονται να συμμετείχαν στις μαζικές δολοφονίες αφού πλήρωναν μεγάλα χρηματικά ποσά σε στρατιώτες που ανήκαν στον στρατό του Ράντοβαν Κάρατζιτς - πρώην ηγέτη των Σερβοβοσνίων, ο οποίος το 2016 κρίθηκε ένοχος για γενοκτονία και άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας - ώστε να μεταφερθούν στους λόφους γύρω από το Σαράγεβο.

Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Σαράγεβο από βομβαρδισμούς και πυρά ελεύθερων σκοπευτών μεταξύ 1992 και 1996, στην πιο μακρά πολιορκία στη σύγχρονη ιστορία.

Οι ελεύθεροι σκοπευτές ήταν ίσως το πιο τρομακτικό στοιχείο της ζωής υπό πολιορκία στο Σαράγεβο, καθώς πυροβολούσαν αδιακρίτως ανθρώπους στον δρόμο, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε ο Ετζιο Γκαβατσένι, ένας συγγραφέας με έδρα το Μιλάνο που συγκέντρωσε αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς, καθώς και από μια αναφορά που εστάλη στους εισαγγελείς από την πρώην δήμαρχο του Σαράγεβο, Μπενιαμίνα Κάριτς.

Ο Γκαβατσένι είπε ότι είχε διαβάσει για πρώτη φορά αναφορές σχετικά με τους φερόμενους τουρίστες-ελεύθερους σκοπευτές στον ιταλικό Τύπο τη δεκαετία του 1990, αλλά δεν ήταν παρά όταν είδε το «Sarajevo Safari», ένα ντοκιμαντέρ του 2022 από τον Σλοβένο σκηνοθέτη Μιράν Ζουπάνιτς, που άρχισε να το διερευνά περαιτέρω.

«Παρών στο σαφάρι ο Βούτσιτς»

Την Τετάρτη, ο ερευνητικός δημοσιογράφος Ντομαγκόι Μαργκέτιτς κατέθεσε την καταγγελία του κατά του Βούτσιτς στους εισαγγελείς που ερευνούν την υπόθεση.

Όπως αναφέρθηκε στο Σαράγεβο, τις τελευταίες ημέρες ο Μαργκέτιτς δημοσίευσε αποδεικτικά στοιχεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Βούτσιτς, τότε ένας νεαρός εθελοντής, ήταν παρών σε ένα από τα στρατιωτικά φυλάκια στο Σαράγεβο από τα οποία, σύμφωνα με μάρτυρες, ξένοι πολίτες και σερβικές υπερεθνικιστικές μονάδες πυροβολούσαν και σκότωναν αμάχους σε αυτό που έχει περιγραφεί ως ένα μακάβριο «τουριστικό σαφάρι».

Ο Νίκολα Μπριτζίδα, δικηγόρος που βοήθησε τον Γκαβατσένι να προετοιμάσει την υπόθεσή του, είπε:

«Τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μετά από μια μακρά έρευνα [από τον Γκαβατσένι] είναι καλά τεκμηριωμένα και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρή έρευνα για τον εντοπισμό των ενόχων. Υπάρχει επίσης η αναφορά από την πρώην δήμαρχο του Σαράγεβο.»

Ο Γκαβατσένι ισχυρίστηκε ότι «πολλοί, πολλοί, πολλοί Ιταλοί» φέρονται να έχουν εμπλακεί, χωρίς να δώσει αριθμό. «Υπήρχαν Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι … άνθρωποι από όλες τις δυτικές χώρες που πλήρωναν μεγάλα χρηματικά ποσά για να μεταφερθούν εκεί ώστε να πυροβολούν αμάχους. Δεν υπήρχαν πολιτικά ή θρησκευτικά κίνητρα. Ήταν πλούσιοι άνθρωποι που πήγαιναν εκεί για διασκέδαση και προσωπική ικανοποίηση. Μιλάμε για ανθρώπους που αγαπούν τα όπλα και ίσως πηγαίνουν σε σκοπευτήρια ή σε σαφάρι στην Αφρική.»

Ο Γκαβατσένι ισχυρίστηκε ότι οι Ιταλοί ύποπτοι συναντιούνταν στη βόρεια πόλη Τεργέστη και ταξίδευαν στο Βελιγράδι, από όπου οι στρατιώτες των Σερβοβοσνίων τους συνόδευαν στους λόφους του Σαράγεβο.

«Υπήρχε ένα εμπόριο τουριστών του πολέμου που πήγαιναν εκεί για να πυροβολούν ανθρώπους», είπε. «Το αποκαλώ αδιαφορία απέναντι στο κακό.»

Ο Βούτσιτς δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις κατηγορίες, ωστόσο, φήμες σχετικά με τον χρόνο που πέρασε στο Σαράγεβο κυκλοφορούν εδώ και χρόνια.

Σε συνέντευξη του 2021 σε κανάλι της βοσνιακής τηλεόρασης, ο Σέρβος πρόεδρος είχε αρνηθεί ρητά ότι άνοιξε πυρ στην πολιορκημένη πόλη, περιγράφοντας τους ισχυρισμούς ως πολιτική χειραγώγηση που ριζώνει στη εθνικιστική ρητορική της νιότης του και στην εύθραυστη ισορροπία δυνάμεων της περιοχής.

