Πλήρωναν τεράστια ποσά για να τους πάνε στους λόφους γύρω από το Σαράγεβο ώστε να σκοτώνουν ανθρώπους για τη «διασκέδασή» τους.

Στο προσκήνιο επανέρχονται φριχτές καταγγελίες για «τουρίστες ελεύθερους σκοπευτές», οι οποίοι πλήρωναν τεράστια ποσά, προκειμένου να πάνε στο Σαράγεβο και να σκοτώσουν πολίτες, κατά τη διάρκεια της τετραετούς πολιορκίας της πόλης, τη δεκαετία του ‘90. Τώρα, εισαγγελείς στο Μιλάνο κάνουν έρευνα για Ιταλούς που φέρεται να ήταν ανάμεσα σε αυτούς τους «ελεύθερους σκοπευτές» του Σαββατοκύριακου.

Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους διαρκείς βομβαρδισμούς και τα πυρά ελεύθερων σκοπευτών στο Σαράγεβο από το 1992 έως το 1996, στη μεγαλύτερη πολιορκία της σύγχρονης ιστορίας, στον πόλεμο της Βοσνίας. Οι ελεύθεροι σκοπευτές ήταν ίσως το πιο τρομακτικό στοιχείο της ζωής υπό πολιορκία, καθώς διάλεγαν τυχαία τα θύματά τους στους δρόμους, ανάμεσά τους και παιδιά, λες και επρόκειτο για video game ή σαφάρι.

Ομάδες Ιταλών και άλλων εθνικοτήτων, οι λεγόμενοι «τουρίστες ελεύθεροι σκοπευτές», φέρεται να πήραν μέρος στο μακελειό. Ήταν ακροδεξιοί και λάτρεις των όπλων, οι οποίοι πλήρωναν ποσά που σήμερα αντιστοιχούν σε 80.000-100.000 ευρώ, σύμφωνα με τη La Repubblica, προκειμένου να σκοτώσουν αμάχους.

Έδιναν τα χρήματα σε στρατιώτες του Ράντοβαν Κάρατζιτς, του Σερβοβόσνιου που το 2016 κρίθηκε ένοχος για γενοκτονία και άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτοί τους πήγαιναν στους λόφους γύρω από το Σαράγεβο και από εκεί μπορούσαν να πυροβολούν ανθρώπους για την ευχαρίστησή τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=_ueiqv9PJeg}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εισαγγελική έρευνα στο Μιλάνο

Εισαγγελείς από το Μιλάνο, με επικεφαλής τον Αλεσάντρο Γκόμπι, ξεκίνησαν έρευνα με στόχο την ταυτοποίηση των Ιταλών που εμπλέκονται σε αυτή την αποτρόπαια υπόθεση, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, που χαρακτηρίζεται από σκληρότητα και επαίσχυντα κίνητρα. Τις εισαγγελικές αρχές συνδράμουν αστυνομικοί της Raggruppamento Operativo Speciale, μονάδας της αστυνομίας κατά της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από προσφυγή στη δικαιοσύνη του δημοσιογράφου και συγγραφέα Έτσιο Γκαβατσένι, ο οποίος συγκέντρωσε στοιχεία για αυτές τις καταγγελίες, ενώ σχετική έκθεση έστειλε στους εισαγγελείς η πρώην δήμαρχος του Σαράγεβο, Μπενιαμίνα Κάριτς.

Ο Γκαβατσένι είχε διαβάσει στον ιταλικό Τύπο τη δεκαετία του ‘90 για πρώτη φορά τις πληροφορίες για «τουρίστες» ελεύθερους σκοπευτές, αλλά άρχισε να κάνει τη δική του έρευνα αφού παρακολούθησε το «Sarajevo Safari», ντοκιμαντέρ του 2022 του Σλοβένου σκηνοθέτη Μίραν Ζούπανιτς.

Ο Γκαβατσένι άρχισε να επικοινωνεί με τον σκηνοθέτη και στη συνέχεια επέκτεινε την έρευνά του «μέχρι που συγκέντρωσα αρκετό υλικό για να το παρουσιάσω στους εισαγγελείς του Μιλάνου», δήλωσε. Στην έρευνά του είχε τη βοήθεια δύο δικηγόρων και ενός πρώην δικαστή.

Ο Γκαβατσένι δήλωσε ότι έχει ταυτοποιήσει κάποιους από τους Ιταλούς που φέρεται να εμπλέκονται, οι οποίοι αναμένεται να ανακριθούν τις προσεχείς εβδομάδες.

{https://www.youtube.com/watch?v=33jYId5JLl4}

Οι μαρτυρίες στο ντοκιμαντέρ για ελεύθερους σκοπευτές

Στο ντοκιμαντέρ «Sarajevo Safari» πρώην Σέρβος στρατιώτης δήλωνε ότι ομάδες Δυτικών πυροβολούσαν αμάχους από τους λόφους γύρω από το Σαράγεβο. Κάτι που αρνούνται κατηγορηματικά οι Σέρβοι βετεράνοι πολέμου.

Επίσης, Αμερικανός πρώην αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών- που δεν κατονομαζόταν- δήλωνε στο ντοκιμαντέρ ότι είχε δει τουρίστες να πληρώνουν για να πυροβολήσουν αμάχους. «Ήμουν στην Γκρμπαβίτσα- γειτονιά του Σαράγεβο- όπου είδα πώς, για συγκεκριμένα ποσά, άγνωστοι έρχονταν και πυροβολούσαν τους περικυκλωμένους πολίτες του Σαράγεβο», έλεγε στην ταινία.

Ο σκηνοθέτης Μίραν Ζούπανιτς είπε στο Balkan Insight πως όταν άκουσε για πρώτη φορά τις καταγγελίες για «ανθρώπινο σαφάρι», δυσκολεύτηκε να τις πιστέψει. «Η αντίδρασή μου ήταν πως κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο. Ότι το να κυνηγάς ανθρώπους ήταν ένα παραμύθι, ένας αστικός μύθος. Σίγουρα με ενοχλεί ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν για να τους επιτρέψουν να πυροβολήσουν άλλους ανθρώπους. Αυτή η γνώση είναι αβάσταχτη», δήλωσε.

{https://www.youtube.com/watch?v=1oyi4BVednA}

Ο «τιμοκατάλογος» της φρίκης

Σε αυτή την αποτρόπαια υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται άτομα από την Ιταλία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και άλλες χώρες, που πλήρωναν περισσότερα χρήματα προκειμένου να σκοτώσουν παιδιά και ένστολους άνδρες.

«Υπήρχε τιμοκατάλογος για αυτές τις δολοφονίες: τα παιδιά κόστιζαν περισσότερο, μετά ήταν οι άνδρες- κατά προτίμηση με στολή και ένοπλοι- οι γυναίκες και στο τέλος οι ηλικιωμένοι, τους οποίους μπορούσαν να σκοτώσουν δωρεάν», είπε ο Γκαβατσένι.

«Πάρα πολλοί Ιταλοί», φέρεται να εμπλέκονται, τόνισε. «Ήταν Γερμανοί, Γάλλοι, Βρετανοί… άνθρωποι από όλες τις δυτικές χώρες που πλήρωναν μεγάλα χρηματικά ποσά προκειμένου να μεταφερθούν εκεί ώστε να πυροβολούν αμάχους», συμπλήρωσε.

«Δεν υπήρχαν πολιτικά ή θρησκευτικά κίνητρα. Ήταν πλούσιοι άνθρωποι που πήγαιναν εκεί για να διασκέδαση και προσωπική ικανοποίηση. Μιλάμε για ανθρώπους που αγαπούν τα όπλα, οι οποίοι πιθανόν πηγαίνουν σε σκοπευτήρια ή σε σαφάρι στην Αφρική», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Γκαβατσένι, οι Ιταλοί συναντιούνταν στην Τεργέστη για να πάνε στο Βελιγράδι. Από εκεί, Σερβοβόσνιοι στρατιώτες τους συνόδευαν στους λόγους του Σαράγεβο. «Υπήρχε διακίνηση τουριστών του πολέμου, που πήγαιναν εκεί προκειμένου να πυροβολήσουν ανθρώπους», τόνισε.

«Με όπλο κατάλληλο για κυνήγι αγριόχοιρου»

Οι ιταλικές αρχές θα εξετάσουν την κατάθεση πρώην αξιωματούχου των βοσνιακών μυστικών υπηρεσιών, Έντιν Σούμπασιτς που συγκέντρωσε πληροφορίες για τους λεγόμενους «ελεύθερους σκοπευτές του Σαββατοκύριακου» από αιχμάλωτο Σέρβο στρατιώτη

Ο Σούμπασιτς ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ο στρατιώτης είπε ότι Ιταλοί πλήρωναν για να πυροβολούν με τουφέκια ελεύθερων σκοπευτών, στην πρώτη γραμμή.

Ο Αμερικανός πρώην πεζοναύτης, Τζον Τζόρνταν, είχε καταθέσει το 2007 στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία ότι «τουρίστες ελεύθεροι σκοπευτές» ταξίδευαν στο Σαράγεβο προκειμένου να πυροβολήσουν αμάχους για τη δική τους ικανοποίηση.

Περιέγραψε ότι είχε δει ξένο «να εμφανίζεται με όπλο που φαινόταν πιο κατάλληλο για κυνήγι αγριόχοιρου στον Μέλανα Δρυμό, παρά για αστικές μάχες στα Βαλκάνια» και πρόσθεσε ότι αυτό το άτομο χειριζόταν το όπλο «σαν πρωτάρης». Η παρουσία «ελεύθερων σκοπευτών του σαββατοκύριακου» φέρεται να είχε επιβεβαιωθεί τότε από την ιταλική υπηρεσία πληροφοριών SISMI.

Ο «δρόμος των ελεύθερων σκοπευτών»

Η κεντρική λεωφόρος «Μέσα Σελίμοβιτς» του Σαράγεβο είχε μετονομαστεί σε «δρόμος των ελεύθερων σκοπευτών» κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, λόγω του πόσο επικίνδυνη αλλά και απαραίτητη ήταν, επειδή οδηγούσε στο αεροδρόμιο.

{https://www.youtube.com/watch?v=7pbO5iYzk1o}

Ίσως οι πιο γνωστοί θάνατοι από πυρά ελεύθερων σκοπευτών στο Σαράγεβο ήταν του Μπόσκο Μπρκιτς και της Αντμίρα Ίσμιτς. Ο θάνατός τους, το 1993 ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν γέφυρα, έγινε ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα στο Σαράγεβο». Τα άψυχα σώματά τους έμειναν εκεί για ημέρες και φωτογραφίες τους έγιναν το σύμβολο της απανθρωπιάς του πολέμου.

{https://www.youtube.com/watch?v=jkBfuOV5ttg}

Με πληροφορίες από Guardian, Telegraph, Φωτ.: AP