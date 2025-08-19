Χ. Δούκας: Συνεχίζουμε την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων σε όλη την Αθήνα

Ασφαλή, σύγχρονα και φιλόξενα σχολεία.

Σε ανάρτηση του ο δήμαρχος Αθηναίων τονίζει πως: «Ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, τα συνεργεία δουλεύουν εντατικά για να παραδώσουν τον Σεπτέμβρη ανακαινισμένες και όμορφες αίθουσες σε χιλιάδες μαθητές».

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

Συνεχίζουμε την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων σε όλη την Αθήνα.

Στο 100ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κόσμου, αλλά και σε δεκάδες ακόμα σχολεία, πραγματοποιούνται:

Συντηρήσεις

Βαψίματα

Αντικατάσταση κλιματιστικών

Ο στόχος μας είναι ένας: όλα τα παιδιά της Αθήνας να ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά σε ασφαλή, σύγχρονα και φιλόξενα σχολεία.

