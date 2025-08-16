Κασσελάκης: Η επιλογή του Κ. Μητσοτάκη να αντιμετωπίζει ως εχθρό τη Ρωσία, ήταν επιζήμια

Όσα τονίζει ο ίδιος σε ανάρτησή του.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας αλλά και στη θέση που έχει κρατήσει η Ελλάδα απέναντι σε αυτόν.

Ο ίδιος, μεταξύ άλλων επεσήμανε πως «Η λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την αμοιβαία ειλικρίνεια, είναι αναγκαία. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει - με ειλικρινή διάθεση - αυτή την προσπάθεια. Η Ελλάδα επίσης. Η επιλογή του Κ. Μητσοτάκη να αντιμετωπίζει ως εχθρό τη Ρωσία, ήταν επιζήμια για τα εθνικά μας συμφέροντα. Και τελικά ο ίδιος από «δεδομένος σύμμαχος» έγινε παρίας των διεθνών συνομιλιών. Ειρήνη σημαίνει: Συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

Δείτε την αναρτηση:

