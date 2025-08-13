Games
Οργισμένα σχόλια σε ανάρτηση του Φωτήλα για τη φωτιά στην Αχαΐα

Οργισμένα σχόλια σε ανάρτηση του Φωτήλα για τη φωτιά στην Αχαΐα Φωτογραφία: SOOC/ MENELAOS MICHALATOS
«Άφησαν την Πάτρα δύο ημέρες στο έλεος του Θεού», του απαντούν για τη φωτιά.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στα social media ανάρτηση του Ιάσονα Φωτήλα για τη φωτιά που μαίνεται και σήμερα στην Αχαΐα.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού και βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ σε ανάρτηση στο Facebook αναφέρθηκε στις εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής και συμπλήρωσε «τη μάχη θα την κερδίσουμε». Διαφορετική άποψη εξέφρασαν πολλοί στα σχόλια, επικρίνοντας σφοδρά τόσο τον ίδιο, όσο και την κυβέρνηση.

«16 πτητικά μέσα είναι εδώ και επιχειρούν ασταμάτητα στην περιοχή μας. Και ενισχύονται συνεχώς! Και εκατοντάδες οχήματα και μονάδες στο έδαφος. Τη μάχη θα την κερδίσουμε!», έγραψε στην ανάρτησή του ο Ιάσονας Φωτήλας.

Εκκενώνεται η Φιλιππιάδα - Σαρώνει η φωτιά σε Ζάκυνθο και Πάτρα, νέο μέτωπο στην Ηλεία

Εκκενώνεται η Φιλιππιάδα - Σαρώνει η φωτιά σε Ζάκυνθο και Πάτρα, νέο μέτωπο στην Ηλεία

Διαβάστε κάποια από τα σχόλια στο post

«Τραγικοί. Πού είναι τα αεροπλάνα, άφησαν την Πάτρα 2 μέρες στο έλεος του Θεού!!! Κρίμα! Κρίμα!!! Αυτό που ζούμε είναι αδιανόητο!».

«Ιάσονα τώρα το θυμήθηκαν που κάηκε όλη η Αχαΐα. Ολοκληρωτική καταστροφή. Τεράστια η ευθύνη της περιφέρειας».

«Ιάσονα συγγνώμη που θα στο πω, αλλά χτες πού ήταν τα εναέρια μέσα στην δυτική Αχαΐα που η φωτιά άφησε πίσω της μια τεράστια καταστροφή και δεν υπάρχουνε δικαιολογίες».

«Κατέβα στα καμένα με κάμερες και πες τους τα ίδια να δούμε τι θα λάβεις; Και πες μου τι προγραμματισμός υπήρχε για τη ΒΙΠΕ και τις φυλακές σε τέτοιου μεγέθους πρόβλημα».

«Μεγάλη κοροϊδία τουλάχιστον σεβαστείτε τις τραγωδίες των ανθρώπων».

«Η φωτιά ανεξέλεγκτη παντού, ο κρατικός μηχανισμός έδειξε ακόμη μια φορά την αδυναμία του, είστε όλοι υπεύθυνοι ανεύθυνοι».

«Καήκανε τα πάντα από Κάτω Αχαΐα μέχρι Μποζαΐτικα, παραλίγο να φτάσει η φωτιά στη πλατεία Γεωργίου, για ποια μάχη μιλάτε».

«Έχουν καεί όλα, ντροπή σε όλους, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, ανεύθυνοι όλοι τους έχει καεί όλη η Ελλάδα. Μηδέν σχεδιασμός. Και δυστυχώς αυτό φαίνεται στην πράξη».

«Όταν καούν όλα και φτάσει στη θάλασσα θα κερδίσουμε. Στη Βούντενη απλά στο έλεος του στρατηγού ανέμου!».

Αναγνωστοπούλου: Φωτήλα έλα να δούμε μαζί τα 16 αεροπλάνα στην Πάτρα

Η ανάρτηση του Ιάσονα Φωτήλα προκάλεσε την αντίδραση και της Σίας Αναγνωστοπούλου, η οποία σχολίασε τόσο αυτό το post, όσο και τη δήλωση της Σοφίας Βούλτεψη για τους εθελοντές.

«Μαζέψτε τη Βούλτεψη από τα κανάλια και τον Γεωργιάδη από τα social. Να τσακιστούν και να έρθουν εδώ για να δίνουν νερά στους πυροσβέστες και στους εθελοντές. Να τσακιστεί και να έρθει η Βούλτεψη να δει τους εθελοντές και να αφήσει τα κανάλια. Υ. Γ. Φωτήλα έλα να δούμε μαζί τα 16 αεροπλάνα στην Πάτρα. Έλα όμως», έγραψε σε ανάρτηση η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς.

