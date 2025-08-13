Μήνυμα στήριξης Ανδρουλάκη στους πληγέντες από τις φωτιές

«Η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και σε πυροσβέστες, πιλότους εναέριων μέσων και εθελοντές, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα» γράφει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Μήνυμα στήριξης τους κατοίκους των περιοχών που πλήττονται από τη φωτιά στέλνει με ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έγραψε πως «οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα.

»Η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και σε πυροσβέστες, πιλότους εναέριων μέσων και εθελοντές, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα».

{https://twitter.com/androulakisnick/status/1955591082982695015}

Δείτε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις με τις φωτιές σε όλη τη χώρα.