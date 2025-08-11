Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Taz: Ο Μητσοτάκης νεκροθάφτης της δημοκρατίας στην Ελλάδα

Taz: Ο Μητσοτάκης νεκροθάφτης της δημοκρατίας στην Ελλάδα
Δημοσίευμα κόλαφος της γερμανικής εφημερίδας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Καταπέλτης είναι η γερμανική εφημερίδα Taz για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγορεί για συστηματική υπονόμευση του κράτους δικαίου και της Δημοκρατίας.

Μάλιστα, το δημοσίευμα- που υπογράφει ο Φέρρυ Μπατζόγλου- χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό «νεκροθάφτη της δημοκρατίας» στην Ελλάδα και κάνει αναφορά στα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και στο δυστύχημα των Τεμπών.

«Ο κατήφορος της δημοκρατίας στην Ελλάδα: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου», είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος της Taz, που αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός έχει «λερωμένα χέρια».

«Η πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών το καλοκαίρι του 1974 άνοιξε τον δρόμο για την τρίτη ελληνική δημοκρατία. Υποτίθεται ότι θα ήταν η καλύτερη δημοκρατία όλων των εποχών σε αυτή τη χώρα. Και ήταν, μέχρι που ήρθε στην εξουσία ο Κυριάκος Μητστοτάκης», ξεκινά το δημοσίευμα.

«Πρώτα, το τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά η συγκάλυψη του καταστροφικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος και τώρα ένα μεγάλο σκάνδαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις της ΕΕ. Ο κανόνας είναι πάντα: μηδενική έρευνα, μηδενικές εξηγήσεις. Οι υποστηρικτές του και ο ίδιος πάντα γλιτώνουν ατιμώρητοι», συνεχίζει η γερμανική εφημερίδα, συμπληρώνοντας ότι αυτό γίνεται χάρη σε «εξαγορασμένα» ΜΜΕ και δημοσιογράφους, τον «έλεγχο» της δικαστικής εξουσίας και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

«Τελευταία μαχαιριά του Μητσοτάκη στην πλάτη της δημοκρατίας: Ανάγκασε δεκάδες βουλευτές της κυβέρνησης να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο προκειμένου να απορριφθεί το εμφατικό αίτημα της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων», επισημαίνει η Taz.

«Στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Είτε πρόκειται για πελατειακές σχέσεις, νεποτισμό ή αχαλίνωτη διαφθορά. Αυτό το εκρηκτικό μείγμα κρατά τον Μητσοτάκη, γόνο παλιάς πολιτικής δυναστείας, στην εξουσία, σε βάρος της πλειοψηφίας», τονίζει.

«Του αρέσει να παρουσιάζεται ως εκσυγχρονιστής. Στην πραγματικότητα είναι ο νεκροθάφτης της δημοκρατίας στην Ελλάδα», καταλήγει το δημοσίευμα.

MITSOTAKIS_TAZ_9d3d5.png

Ζαχαριάδης: Άλλη μία φορά ο κ. Μητσοτάκης κάνει ρεζίλι διεθνώς τη χώρα

«Άλλη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης κάνει ρεζίλι διεθνώς τη χώρα», σχολιάζει ο Κώστας Ζαχαριάδης σε ανάρτηση.

«Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;», συμπληρώνει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

{https://x.com/CZachariadis/status/1954978088988611059}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

ΠΑΣΟΚ κατά ΝΔ: Η κυβέρνηση μετατρέπει τα προγράμματα Έρευνας σε «νέο ΟΠΕΚΕΠΕ»

ΠΑΣΟΚ κατά ΝΔ: Η κυβέρνηση μετατρέπει τα προγράμματα Έρευνας σε «νέο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Πολιτική
Χαρίτσης: ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Έρευνα

Χαρίτσης: ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Έρευνα

Πολιτική
Μόνη έντιμη στάση είναι η παραίτηση

Μόνη έντιμη στάση είναι η παραίτηση

Παιχνίδια Εξουσίας
Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Πολιτική

NETWORK

Πώς θα προλάβετε τη μείωση του κολλαγόνου στο σώμα σας

Πώς θα προλάβετε τη μείωση του κολλαγόνου στο σώμα σας

healthstat.gr
Πώς να απαλλαγείτε από την κακοσμία στις μασχάλες

Πώς να απαλλαγείτε από την κακοσμία στις μασχάλες

healthstat.gr
Tesla: Υπέβαλε αίτημα για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βρετανία

Tesla: Υπέβαλε αίτημα για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βρετανία

ienergeia.gr
Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

ienergeia.gr
WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

ienergeia.gr
Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

ienergeia.gr
Η πιο ελαφριά συνταγή για να απολαύσετε τις πατάτες χωρίς τύψεις

Η πιο ελαφριά συνταγή για να απολαύσετε τις πατάτες χωρίς τύψεις

healthstat.gr
Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

healthstat.gr