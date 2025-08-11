Taz: Ο Μητσοτάκης νεκροθάφτης της δημοκρατίας στην Ελλάδα

Δημοσίευμα κόλαφος της γερμανικής εφημερίδας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Καταπέλτης είναι η γερμανική εφημερίδα Taz για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγορεί για συστηματική υπονόμευση του κράτους δικαίου και της Δημοκρατίας.

Μάλιστα, το δημοσίευμα- που υπογράφει ο Φέρρυ Μπατζόγλου- χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό «νεκροθάφτη της δημοκρατίας» στην Ελλάδα και κάνει αναφορά στα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και στο δυστύχημα των Τεμπών.

«Ο κατήφορος της δημοκρατίας στην Ελλάδα: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου», είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος της Taz, που αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός έχει «λερωμένα χέρια».

«Η πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών το καλοκαίρι του 1974 άνοιξε τον δρόμο για την τρίτη ελληνική δημοκρατία. Υποτίθεται ότι θα ήταν η καλύτερη δημοκρατία όλων των εποχών σε αυτή τη χώρα. Και ήταν, μέχρι που ήρθε στην εξουσία ο Κυριάκος Μητστοτάκης», ξεκινά το δημοσίευμα.

«Πρώτα, το τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά η συγκάλυψη του καταστροφικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος και τώρα ένα μεγάλο σκάνδαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις της ΕΕ. Ο κανόνας είναι πάντα: μηδενική έρευνα, μηδενικές εξηγήσεις. Οι υποστηρικτές του και ο ίδιος πάντα γλιτώνουν ατιμώρητοι», συνεχίζει η γερμανική εφημερίδα, συμπληρώνοντας ότι αυτό γίνεται χάρη σε «εξαγορασμένα» ΜΜΕ και δημοσιογράφους, τον «έλεγχο» της δικαστικής εξουσίας και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

«Τελευταία μαχαιριά του Μητσοτάκη στην πλάτη της δημοκρατίας: Ανάγκασε δεκάδες βουλευτές της κυβέρνησης να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο προκειμένου να απορριφθεί το εμφατικό αίτημα της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων», επισημαίνει η Taz.

«Στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Είτε πρόκειται για πελατειακές σχέσεις, νεποτισμό ή αχαλίνωτη διαφθορά. Αυτό το εκρηκτικό μείγμα κρατά τον Μητσοτάκη, γόνο παλιάς πολιτικής δυναστείας, στην εξουσία, σε βάρος της πλειοψηφίας», τονίζει.

«Του αρέσει να παρουσιάζεται ως εκσυγχρονιστής. Στην πραγματικότητα είναι ο νεκροθάφτης της δημοκρατίας στην Ελλάδα», καταλήγει το δημοσίευμα.

Ζαχαριάδης: Άλλη μία φορά ο κ. Μητσοτάκης κάνει ρεζίλι διεθνώς τη χώρα

«Άλλη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης κάνει ρεζίλι διεθνώς τη χώρα», σχολιάζει ο Κώστας Ζαχαριάδης σε ανάρτηση.

«Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;», συμπληρώνει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

