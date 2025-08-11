Λαζαρίδης: Το όριο εισόδου στη Βουλή πρέπει να αυξηθεί

Σχετικά με τα δημοσιεύματα που θέλουν τον κ. Τσίπρα να ανακοινώνει την ίδρυση νέου κόμματος τον προσεχή χειμώνα, ο κ. Λαζαρίδης κληθείς να σχολιάσει τις πληροφορίες, είπε «καλά ξεμπερδέματα, για το ΠΑΣΟΚ, την Νέα Αριστερά, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η κυβέρνηση δεν είναι παρακμή. Είναι μια νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση με ένα ποσοστό μεγαλύτερο από ό,τι πήρε το 2019, που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στη μεταπολίτευση» τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα απαντώντας ουσιαστικά σε άρθρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην «Καθημερινή», όπου έκανε λόγο για «θεσμική παρακμή της χώρας με την υπογραφή του πρωθυπουργού».

Επιπλέον, επισήμανε ότι παρά τη φθορά της κυβέρνησης, μεγαλύτερη φθορά έχει το ΠΑΣΟΚ, «άρα κάτι δεν κάνει καλά, δεν πείθει τους Έλληνες πολίτες».

«Και να ξέρει ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ ότι έτσι όπως συνεχίζει, δεν θα είναι καλά τα αποτελέσματα στις εκλογές το 2027 για το ΠΑΣΟΚ. Και θυμηθείτε που σας το λέω. Η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει άλλη μία νίκη γιατί οι πολίτες θέλουν σταθερότητα και προοπτική. Δεν τους την δίνει κανένα κόμμα. Ακούω και μέσα στη Βουλή ως κοινοβουλευτικός, να φύγετε, να κάνετε. Μάλιστα. Και ποιος να έρθει; Ποιος θα έρθει; (…) Διαβάζω καθημερινά, ενημερώνομαι να δω τι διαφορετικό θα μπορούσαν ή θα μπορέσουν να κάνουν τα κόμματα και δεν βλέπω κάτι διαφορετικό» προσέθεσε.

«Το όριο εισόδου στη Βουλή πρέπει να αυξηθεί»

Μάλιστα, σε σχέση με τις επόμενες εθνικές εκλογές και το κατά πόσο υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το όριο εισόδου στη Βουλή, ο κ. Λαζαρίδης ανέφερε τα εξής. «Κατά την προσωπική μου άποψη, το όριο εισόδου στη Βουλή πρέπει να αυξηθεί. Στο 5 στο 6, στο 7; Αυτό είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει. Αλλά θα σας πω και κάτι και κρατήστε το. Επειδή ξέρετε ότι γνωρίζω πολύ καλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχω υπάρξει πάρα πάρα πολλά χρόνια στενός του συνεργάτης, δεν πρόκειται ο Μητσοτάκης να κάνει την παραμικρή αλλαγή στον εκλογικό νόμο. Όπως ήταν στις εκλογές του ’23 θα πάμε και στις εκλογές του 2027».

Με αφορμή τις αναμενόμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ερωτηθείς για τους άξονες στους οποίους κινούνται οι αποφάσεις που θα ανακοινωθούν, ο κ. Λαζαρίδης σημείωσε καταρχήν ότι η κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια λαμβάνει διαρκώς μέτρα για να αντιμετωπίσει και τη σωρευτική ακρίβεια από την ενεργειακή κρίση αλλά για το στεγαστικό ζήτημα.

«Να θυμίσω ότι το μέσο εισόδημα, όπως και ο κατώτατος μισθός, έχουν αυξηθεί από το ’19 σε ποσοστά υψηλότερα από τη συνολική άνοδο του πληθωρισμού, ενώ έχουν ανακοινωθεί και σημαντικές πρωτοβουλίες για τη στέγαση των οικογενειών και των νέων. Τον Νοέμβριο θα επιστραφεί ένα ενοίκιο στο σύνολο σχεδόν των ενοικιαστών κύριας και φοιτητικής κατοικίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 για την απόκτηση κατοικίας με ευνοϊκούς όρους δανειοδότησης. Επιπλέον, θέλω να τονίσω ότι η μείωση της ανεργίας στα χαμηλότερα επίπεδα των 17 τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, λειτουργούν προς όφελος των οικογενειακών προϋπολογισμών. Και επίσης η πραγματικότητα είναι ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με έναν ρυθμό ο οποίος είναι διπλάσιος του μέσου όρου της Ευρωζώνης, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και εισοδήματα.

Πρέπει να γίνουν και άλλα, προφανώς. Είναι θέματα τα οποία βάζει και η κοινωνία. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι δεν είναι όλα μαύρα, όπως τα παρουσιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπάρχουν και αστοχίες. Όμως η μεγάλη εικόνα είναι ότι η κοινωνία αντιλαμβάνεται πράγματα, αντιλαμβάνεται τη σταθερότητα και την προοπτική που δίνει αυτή η κυβέρνηση, αλλά ζητάει και επιπλέον και στις περισσότερες περιπτώσεις, δικαίως τα ζητάει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για Τσίπρα: «Έχει και το θράσος...»

Σχετικά με τα δημοσιεύματα που θέλουν τον κ. Τσίπρα να ανακοινώνει την ίδρυση νέου κόμματος τον προσεχή χειμώνα, ο κ. Λαζαρίδης κληθείς να σχολιάσει τις πληροφορίες, είπε «καλά ξεμπερδέματα, για το ΠΑΣΟΚ, την Νέα Αριστερά, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το λέω γιατί ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δεν έχει το θάρρος να ζητήσει ένα συγγνώμη για αυτά τα οποία έκανε στη χώρα, έχει το θράσος να θέλει να κατέβει και να δημιουργήσει κόμμα. Καλώς να έρθει, για τη Νέα Δημοκρατία. Καλοδεχούμενος, βεβαίως, για να θυμίσουμε ξανά στον ελληνικό λαό αυτά τα οποία έκανε εναντίον των Ελλήνων, εναντίον της πατρίδας μας, που κόντεψε να τη ρίξει στα βράχια και τα καλά ξεμπερδέματα, είναι, όπως είπα, για το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά, τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο κ. Φάμελλος ζεσταίνει την καρέκλα, προφανώς για να επιστρέψει με κάποιο άλλο όνομα ο κ. Τσίπρας, η Πλεύση Ελευθερίας, καθώς είναι δεδομένο ότι ο κ. Τσίπρας, εφόσον αποφασίσει να κάνει το κόμμα του, θα πάρει ψήφους από εκείνη την πλευρά. Πάντως δεν θα τον αφήσουμε σε ησυχία. Να ξέρει ότι θα μας βρει μπροστά του και κυρίως θα βρει τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δεν ξεχνάνε την καταστροφική περίοδο των 5,5 ετών που κυβέρνησε τη χώρα».