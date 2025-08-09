Games
Ζαχαριάδης για πληθωρισμό: Το διψήφιο άλμα σε ρεύμα και ενοίκια προμηνύει τεράστιες επιπλέον δυσκολίες

Ζαχαριάδης για πληθωρισμό: Το διψήφιο άλμα σε ρεύμα και ενοίκια προμηνύει τεράστιες επιπλέον δυσκολίες Φωτογραφία: Eurokinissi
«Οι πολλοί να πληρώνουν όλο και ακριβότερα για βασικούς τομείς της καθημερινής ζωής και οι λίγοι να εισπράττουν ως καρτέλ φτιάχνοντας υπερπλεονάσματα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, αναφέρει σε ανάρτησή του πως «ο πληθωρισμός αυξάνεται και τον μήνα Ιούλιο και σκαρφαλώνει στο 3.1% σύμφωνα με τον εθνικό δείκτη και στο 3.7% σύμφωνα με τον εναρμονισμένο ευρωπαϊκό δείκτη. Πολύ παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, απόδειξη ότι δεν πρόκειται για εισαγόμενο πληθωρισμό αλλά για πληθωρισμό αισχροκέρδειας, απληστίας, αδράνειας, ανικανότητας.

Το διψήφιο άλμα σε ρεύμα και ενοίκια προμηνύει τεράστιες επιπλέον δυσκολίες για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, ενώ τις αυξήσεις ακολουθούν οι δαπάνες σε υγεία, επικοινωνίες, φρούτα και άλλα βασικά αγαθά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι πολλοί να πληρώνουν όλο και ακριβότερα για βασικούς τομείς της καθημερινής ζωής και οι λίγοι να εισπράττουν ως καρτέλ φτιάχνοντας υπερπλεονάσματα. Όλοι μαζί ποτίζουμε τα λεφτόδεντρα στις αυλές των εκλεκτών του κ. Μητσοτάκη.

Η χώρα χρειάζεται άλλη οικονομική πολιτική, που να μην αναπαράγει τους ανατροφοδοτούμενους φαύλους κύκλους της ακρίβειας και τηςυπερκερδοφορίας, με σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, μειώσεις του ΦΠΑ, όπως αναφέρει η ευρωπαϊκή οδηγία, πλαφόν στα υπερκέρδη της ενέργειας και επιστροφές των υπερκερδών στην κοινωνία. Με κυβέρνηση Μητσοτάκη η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων θα είναι πάντοτε στον πάτο της Ευρώπης και η κερδοφορία των λίγων στην κορυφή».

{https://x.com/czachariadis/status/1954135866252603897}

