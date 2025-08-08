Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Ηλιόπουλος: Πάρτε πίσω τώρα τους εποχικούς πυροσβέστες που διώξατε!

Ηλιόπουλος: Πάρτε πίσω τώρα τους εποχικούς πυροσβέστες που διώξατε! Φωτογραφία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Να σταματήσει τώρα αυτή η αδικία, καλεί την κυβέρνηση ο Νάσος Ηλιόπουλος στον απόηχο των τραγικών φωτιών που έχουν ξεσπάσει στη χώρα.

Σφοδρή επίθεση για το χάος που επικρατεί με τις φωτιές στην Αττική και την υπόλοιπη χώρα αλλά και τον τραγικό απολογισμό με τον νεκρό και τα καμμένα σπίτια εξαπέλυσε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.

«Πάρτε πίσω τώρα τους εποχικούς πυροσβέστες που διώξατε! Τη στιγμή που πολλές περιοχές βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες με πυρκαγιές, περισσότεροι από 600 έμπειροι και μάχιμοι πυροσβέστες είναι εκτός μάχης.

»Η κυβέρνηση της ΝΔ με τον τελευταίο διαγωνισμό τον Απρίλιο του 25 πέταξε εκτός πυροσβεστικού σώματος περισσότερους από 600 έμπειρους εποχικούς πυροσβέστες. Σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανένας, ειδικά αν μιλάμε για ανθρώπους με εμπειρία που έχουν δώσει τα τελευταία χρόνια δύσκολες μάχες για να προστατεύσουν ανθρώπους και περιβάλλον. Να σταματήσει τώρα αυτή η αδικία» γράφει σε ανάρτησή του ο Νάσος Ηλιόπουλος.

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1306000034216783&id=100044203955367&rdid=PGuQZFZU90Ct09FI}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα – Εκκενώθηκε γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια

Νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα – Εκκενώθηκε γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια

Ποια επαγγέλματα αυξάνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Ποια επαγγέλματα αυξάνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Πώς θα προστατευτείτε από την φωτιά, τον καπνό και τη στάχτη

Πώς θα προστατευτείτε από την φωτιά, τον καπνό και τη στάχτη

Νέο χάπι λειτουργεί σαν το Ozempic – Βοήθησε τους ασθενείς να χάσουν 12,5 κιλά

Νέο χάπι λειτουργεί σαν το Ozempic – Βοήθησε τους ασθενείς να χάσουν 12,5 κιλά

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Σχετικά Άρθρα

Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας: Άνδρας άρπαξε πυροσβεστικό για να σβήσει τη φωτιά

Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας: Άνδρας άρπαξε πυροσβεστικό για να σβήσει τη φωτιά

Ελλάδα
Φωτιά στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας - Απειλεί τέσσερα χωριά

Φωτιά στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας - Απειλεί τέσσερα χωριά

Ελλάδα
Κηφισιά: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά στο σπίτι της

Κηφισιά: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά στο σπίτι της

Ελλάδα
Φωτιά τώρα: Από την Τουρκία ο πυκνός καπνός σε Αττική, Εύβοια και βόρειες Κυκλάδες

Φωτιά τώρα: Από την Τουρκία ο πυκνός καπνός σε Αττική, Εύβοια και βόρειες Κυκλάδες

Ελλάδα

NETWORK

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr
Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

ienergeia.gr
Κορτιζόλη: Οι 5 τροφές που μειώνουν το άγχος φυσικα

Κορτιζόλη: Οι 5 τροφές που μειώνουν το άγχος φυσικα

healthstat.gr
Πώς θα καταπολεμήσετε την πιτυρίδα, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Πώς θα καταπολεμήσετε την πιτυρίδα, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr
Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

ienergeia.gr
Ιός Τσικουνγκούνια: 65 κρούσματα σε Γαλλία και Ιταλία – Παραμένει ο συναγερμός στην Κίνα

Ιός Τσικουνγκούνια: 65 κρούσματα σε Γαλλία και Ιταλία – Παραμένει ο συναγερμός στην Κίνα

healthstat.gr
Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr
Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

healthstat.gr