Να σταματήσει τώρα αυτή η αδικία, καλεί την κυβέρνηση ο Νάσος Ηλιόπουλος στον απόηχο των τραγικών φωτιών που έχουν ξεσπάσει στη χώρα.

Σφοδρή επίθεση για το χάος που επικρατεί με τις φωτιές στην Αττική και την υπόλοιπη χώρα αλλά και τον τραγικό απολογισμό με τον νεκρό και τα καμμένα σπίτια εξαπέλυσε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.

«Πάρτε πίσω τώρα τους εποχικούς πυροσβέστες που διώξατε! Τη στιγμή που πολλές περιοχές βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες με πυρκαγιές, περισσότεροι από 600 έμπειροι και μάχιμοι πυροσβέστες είναι εκτός μάχης.

»Η κυβέρνηση της ΝΔ με τον τελευταίο διαγωνισμό τον Απρίλιο του 25 πέταξε εκτός πυροσβεστικού σώματος περισσότερους από 600 έμπειρους εποχικούς πυροσβέστες. Σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανένας, ειδικά αν μιλάμε για ανθρώπους με εμπειρία που έχουν δώσει τα τελευταία χρόνια δύσκολες μάχες για να προστατεύσουν ανθρώπους και περιβάλλον. Να σταματήσει τώρα αυτή η αδικία» γράφει σε ανάρτησή του ο Νάσος Ηλιόπουλος.

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1306000034216783&id=100044203955367&rdid=PGuQZFZU90Ct09FI}