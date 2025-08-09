Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Αγάπη μου συρρίκνωσα το ελληνικό καλοκαίρι

Το 46% του πληθυσμού της χώρας φέτος δεν μπορεί να πάει διακοπές, ούτε για μια εβδομάδα. Το αντίστοιχο ποσοστό συνολικά στην Ευρώπη ανέρχεται στο 27% (+19% από τον μέσο όρο για την Ελλάδα).

Ήταν Νοέμβρης του 2018. Ο ελεγχόμενος, ως πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για τις μαϊμού επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, Μάκης Βορίδης, δήλωνε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ενώπιον του «εμβρόντητου» νυν ευρωβουλευτή της ΝΔ Γιώργου Αυτιά, ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει τα Χριστούγεννα και θα βγάλει τον σταυρό από την ελληνική σημαία».

Επτά χρόνια αργότερα και μπαίνοντας στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης της ΝΔ, θα μπορούσε να πει κανείς παραφράζοντας τον τίτλο της ομώνυμης ταινίας του 1989 («Honey, I shrunk the kids - Αγάπη μου, συρρίκνωσα τα παιδιά») ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να περηφανεύεται, απευθυνόμενος στην Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ότι:

«Αγάπη μου, συρρίκνωσα το ελληνικό καλοκαίρι»…!

Αν επικαλεστεί κανείς τα επίσημα στοιχεία της Eurostat αποδεικνύεται, ότι το 46% του πληθυσμού της χώρας φέτος δεν μπορεί να πάει διακοπές, ούτε για μια εβδομάδα.

Το αντίστοιχο ποσοστό συνολικά στην Ευρώπη ανέρχεται στο 27% (+19% από τον μέσο όρο για την Ελλάδα).

Βρισκόμαστε, σύμφωνα πάντα με την Eurostat στην προ-τελευταία θέση στην Ευρώπη, καθώς ερχόμαστε αμέσως πριν από την Ρουμανία, την τελευταία στο βάθρο.

Και όμως, η αλήθεια της στατιστικής φαντάζει σε κάποιους υπερβολική και δεν αποτυπώνει ακριβώς την πραγματικότητα, αν δεν παραθέσει κανείς αναλυτικά τα έξοδα μιας τετραμελούς οικογένειας που αποφασίζει να πάει διακοπές όχι σε κάποιον «γκλαμουράτο» προορισμό των Κυκλάδων αλλά, ας πούμε, σε ένα μικρό νησάκι του Ιονίου, το οποίο επισκέπτονται κυρίως κάθε χρόνο Έλληνες τουρίστες και στη θέση του οποίου θα μπορούσαμε, να βάλουμε μάλλον οποιοδήποτε μέσο ελληνικό προορισμό στην ηπειρωτική ή νησιωτική χώρα.

Μια τετραμελής οικογένεια λοιπόν αποφασίζει να επισκεφθεί για μια εβδομάδα την Ιθάκη, ένα μικρό νησάκι του Ιονίου, απέναντι από την Κεφαλονιά.

Ξεκινώντας από την Αθήνα, θα πρέπει να δαπανήσει :

- Διακόσια ευρώ περίπου για ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο ενήλικές, δύο μικρά παιδιά και ένα Ι.Χ. μετ’ επιστροφής.

- Για ένα μικρό αυτοκίνητο μεσαίου κυβισμού(1400cc) θα χρειαστούν περίπου 100 ευρώ για βενζίνες και διόδια και άλλα 20 ευρώ για νερά, καφέδες κλπ. μετ΄ επιστροφής από την πρωτεύουσα μέχρι την Πάτρα.

- Επιπλέον και λόγω των μικρών αποστάσεων, θα χρειαστεί 50 ευρώ βενζίνη για τις τοπικές μετακινήσεις στο νησί.

- Για διαμονή στο νησί της Ιθάκης που δεν διαθέτει μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες αλλά μικρά ενοικιαζόμενα δωμάτια μια τετραμελής οικογένεια θα χρειαστεί minimum 100 ευρώ την ημέρα (σύνολο 600 ευρώ για 6 νύχτες) σε ένα λιτό δωμάτιο χωρίς ιδιαίτερες παροχές και σε κάθε περίπτωση, χωρίς πρωινό.

- Για πρωινό, μεσημεριανό φαγητό και με κάτι πολύ πρόχειρο για βραδινό(δεν συζητάμε για ταβέρνα μεσημέρι-βράδυ καθώς τα κόστη εκτοξεύονται) μια τετραμελής οικογένεια θα χρειαστεί περίπου άλλα 100 ευρώ ημερησίως, πάντα διαβιώνοντας πολύ συντηρητικά

- Αν ορισμένες φορές και όχι όλες τις ημέρες χρησιμοποιήσει ξαπλώστρες και επισκεφτεί κάποιο από τα πολύ όμορφα πανηγύρια του νησιού θα χρειαστεί να δαπανήσει επιπλέον 100 ευρώ για να ζήσει μια όμορφη παραδοσιακή βραδιά.

- Αν σε όλα τα παραπάνω προσθέσει κανείς την επίσκεψη σε κάποιο μουσείο, μια μικρή βόλτα με κάποιο καραβάκι του νησιού στις μη προσβάσιμες παραλίες του νησιού και μερικά αναμνηστικά δωράκια, θα χρειαστεί να δαπανήσει επιπλέον 100 ευρώ άπαξ.

Συνολικά, για μία εβδομάδα διακοπών μια τετραμελής οικογένεια θα κληθεί να πληρώσει 1.770 ευρώ κάνοντας αρκετή οικονομία και περιοριζόμενη στα απολύτως βασικά.

Θυμίζουμε εδώ, ότι πάνω από 500.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ήτοι 770-1.050 ευρώ καθαρά.

Πόσες ελληνικές οικογένειες άραγε σήμερα μπορούν να δαπανήσουν σχεδόν 2 μισθούς για να κάνουν μια εβδομάδα διακοπές, όταν παράλληλα έχουν να αντιμετωπίσουν τη δόση του δανείου, το ηλεκτρικό ρεύμα και το απλησίαστο σούπερ μάρκετ;

Αρκετά νησιά αλλά και ηπειρωτικοί προορισμοί που παλιότερα τους επισκέπτονταν Έλληνες τουρίστες έμειναν με άδεια τραπέζια και καθίσματα φέτος, ενώ η παρτίδα σώζεται εν μέρει μόνο από τους ξένους τουρίστες, που και αυτοί πια ζορίζονται αρκετά.

Ειδικά όσοι τα προηγούμενα χρόνια δανείστηκαν και επένδυσαν στον τουρισμό και στην εστίαση ποντάροντας στις αυξημένες αφίξεις, μάλλον θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα το Χειμώνα.

Το συμπέρασμα, αν βάλει κανείς κάτω τους αριθμούς, είναι απλό:

Μια τετραμελής οικογένεια μπορεί φέτος να πάει διακοπές μόνο στο χωριό ή σε σπίτια φίλων ή σε κάποιον άλλο προορισμό για 3-4 ημέρες και όχι παραπάνω.

‘Ένας εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα κατά μέσο όρο λαμβάνει 10 ημέρες συνεχόμενες διακοπές τον Αύγουστο. Συνεπώς τις μισές από αυτές θα πρέπει να τις περάσει στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις παρακολουθώντας από τον τηλεοπτικό δέκτη του τις Ferrari και τις Porsche των «φραπέδων και των χασάπηδων» που πίνουν στην υγειά των κοροΐδων.

Η αλήθεια είναι, ότι η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποσχέθηκε στις τελευταίες εκλογές του 2023 λιγότερους φόρους και καλύτερες δουλειές.

Τον σταυρό στην ελληνική σημαία σίγουρα τον άφησε.

«Λιγότερο» ελληνικό καλοκαίρι πάντως, δεν θυμάμαι να υποσχέθηκε….

(Ο Διονύσης Τεμπονέρας είναι Δικηγόρος)