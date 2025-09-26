Μονόδρομος είναι για τον Διονύση Τεμπονέρα «η ίδρυση μιας νέας, μιας άλλης Αριστερας», καθώς ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ «έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο».

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1 ο κ. Τεμπονέρας ανέλυσε την πρότασή του για ίδρυση ενός νέου φορέα στην Αριστερά. «Προτείναμε να υπάρξει ένα ιδρυτικό συνέδριο μιας άλλης Αριστεράς, με συζήτηση από μηδενική βάση. Δεν προτείνουμε να υπάρξει ένα ακόμα κόμμα μέσα σε αυτό τοπίο της πολυδιάσπασης αλλά αναφερόμαστε στο να υπάρξει ένα ευρύ δημοκρατικό προσκλητήριο μεταξύ υφιστάμενων κομματικών προοδευτικών σχηματισμών που θέλουν και αντιλαμβάνονται την ιστορική αναγκαιότητα αλλά και το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει, να προκύψει προγραμματική συζήτηση για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες και από εκεί και πέρα να υπάρξει η ίδρυση ενός νέου αριστερού φορέα όπου πολλά ζητήματα που αφορούν το χθες θα τα αφήσουμε πίσω. Δεν αφορά τους πολίτες σε αυτή τη φάση τι έγινε το '15 ή το '10, βεβαίως μελετάμε την εμπειρία, βεβαίως δεν εξωραΐζουμε καταστάσεις, βεβαίως πρέπει να μελετηθεί και η πορεία προς την χρεωκοπία της χώρας αλλά και η πορεία του εγχειρήματος του ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία 15ετια από εκεί και πέρα πρέπει να αφήσουμε τα μίση και τα πάθη πίσω και να κοιτάξουμε μπροστά», τόνισε.

Εξήγησε ότι «Σε πρώτη φάση μιλάμε για έναν νέο πολιτικό φορέα άρα προφανώς όσοι μπαίνουν στο διάλογο αυτό ουσιαστικά κάνουν μια νέα αρχή με συζήτηση από μηδενική βάση για ζητήματα και ιδεολογικού και προγραμματικού και οργανωτικού προγραμματισμού. Η λογική είναι να προκύψει η ίδρυση μιας νέας, μιας άλλης Αριστεράς».

Ερωτηθείς ποια κόμματα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό το νέο σχηματισμό, τόνισε: «Το προσκλητήριο αφορά όλους εκείνους οι οποίοι έχουν έναν αντιδεξιό, αντι-νεοφιλελεύθερο προσανατολισμό αλλά και εκείνους οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται μια νέα πολιτική πρόταση. Θεωρώ ότι και το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να συμμετέχει σε ένα τέτοιο διάλογο βλέποντας ότι δεν υπάρχει καμία άλλη προοπτική αυτή τη στιγμή».

«Συνεχίζουμε και αναπαράγουμε πρόσωπα, πράγματα ακόμα και κόμματα τα οποία κατά την άποψη μου έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο και αυτό δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, αυτό αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι κάτι που το λέω εγώ το έχει πει ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλ. Τσίπρας, πριν από δύο χρόνια. Άρα ή θα δούμε τη μεγάλη εικόνα και θα δούμε πως μπορούμε να συνθέσουμε και τελικά να κάνουμε μια μεγάλη υπέρβαση η οποία απαιτείται για να μπορέσουμε να συζητήσουμε προγραμματικά αλλά και ουσιαστικά ιδεολογικά με βάση τα σημερινά επίδικα ή διαφορετικά θα κυνηγάμε συνεχώς την ουρά μας», πρόσθεσε.

Για Αλέξη Τσίπρα: «Πρέπει να έχει ιδιαίτερα σημαίνονται ρόλο»

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα τόνισε ότι «είναι ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο» και πως «είναι οπαδός της συσπείρωσης των ευρύτερων αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων γιατί ο ίδιος το έκανε πολιτική πράξη και υπό την έννοια αυτή θεωρώ ότι σε αυτό το οποίο περιγράφω πρέπει να έχει ιδιαίτερα σημαίνοντα ρόλο. Ρόλο, θέση αλλά και να βοηθήσει ως εγγυητής της ανασύνθεσης του ευρύτερου δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου».

Στην ερώτηση αν πρέπει ο Αλέξης Τσίπρας να συμμετάσχει ως επικεφαλής ή ως εγγυητής, ο κ. Τεμπονέρας απάντησε: «Όλα τα ζητήματα των ρόλων και των προσώπων προκύπτουν στα δημοκρατικά και προοδευτικά κόμματα μέσα από ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες άρα αυτή είναι μια συζήτηση η οποία έπεται. Πρώτα θα ορίσουμε το πολιτικό πλαίσιο, τη λειτουργία διακηρυκτικά και μετά θα είμαστε σε θέση να διαλέξουμε τους επικεφαλής και τις ηγετικές ομάδες».

Κληθείς να απαντήσει στην ερώτηση τι πιστεύει ότι θα γίνει στην περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή η πρότασή του, είπε: «Θα έχουμε είτε μια αναπαραγωγή του εκλογικού αποτελέσματος με μικρές διαφορές όπως συνέβη το 2023 άρα στρατηγική ήττα του προοδευτικού χώρου είτε ακόμα χειρότερο άνοδο της ακροδεξιάς με αποτέλεσμα να πάμε πολύ κοντά σε μια ενδεχόμενη ιταλοποίηση του πολιτικού συστήματος, να έχει δηλαδή ο λαός να επιλέξει μεταξύ Δεξιάς και Ακροδεξιάς. Μπορεί ο αριστερός και προοδευτικός χώρος να αντιληφθεί την ιστορική ευθύνη ή να συνεχίσει την περιχαράκωση και τα μικρομάγαζα χωρίς να δίνει λύση στον προοδευτικό πολίτη συνεχίζοντας να τον οδηγεί στην αποστασιοποίηση και στην ιδιώτευση; Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να τεθεί στις κομματικές ηγεσίες».

Για το ενδεχόμενο συμπόρευσης ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς, υπογράμμισε: «Η πρόταση μου δίνει χώρο σε όλα τα κόμματα του αριστερού και προοδευτικού χώρου προκειμένου να συνθέσουν, να αφήσουν πίσω όλες τις αντιθέσεις του παρελθόντος και να μπορέσουν να δημιουργήσουν όρους εκλογικής και πολιτικής συμπόρευσης. Αυτό δεν αφορά μονάχα τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, κατά την άποψή μου αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μικρή δυναμική, περισσότερο θα έπρεπε να αφορά τον δημοκρατικό κόσμο ο οποίος απέχει και ψάχνει να βρει να δει αν μπορεί να υπάρξει προοδευτικός πόλος. Αυτό δεν έχει να κάνει μονάχα με το πρόσωπα και τους επικεφαλής έχει να κάνει και με το πρόγραμμα και με την πολιτική πρόταση η οποία θα δίνει όραμα και προοπτική. Πρέπει να φύγουμε από μια λογική διαχείρισης και να πάμε σε ένα συνδυασμό ριζοσπαστισμού και ρεαλισμού ο οποίος μπορεί να δώσει πολιτικό αποτέλεσμα».