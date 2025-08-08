Ζαχαριάδης για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέος κύκλος αποκαλύψεων για ευνοημένους γαλάζιους άριστους

«Γαλάζιος αυτοδιοικητικός, πρώην αντιδήμαρχος στην Πύλη Τρικάλων, στα μέσα και στα έξω του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το 2019 και μετά, αυτός και η οικογένειά του λαμβάνουν επιδοτήσεις το 2024 770.370 ευρώ», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επικαλούμενος δημοσίευμα της ΕΦΣΥΝ.

«Αποκαλυπτικό το σημερινό δημοσίευμα της ΕΦΣΥΝ από τον Νίκο Παπαδημήτριου. Γαλάζιος αυτοδιοικητικός, πρώην αντιδήμαρχος στην Πύλη Τρικάλων, στα μέσα και στα έξω του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το 2019 και μετά, αυτός και η οικογένειά του λαμβάνουν επιδοτήσεις το 2024 770.370 ευρώ», υπογραμμίζει, σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

«Και τα προηγούμενα χρόνια αντίστοιχα… Not bad… Έχει κάτι να μας πει ο κ. Μαρινάκης, η κ. Σδούκου, ο κ. Σκρέκας, κάποιος από τη ΝΔ ή την κυβέρνηση;», προσθέτει ο κ. Ζαχαριάδης σχολιάζοντας: «Κάθε μέρα και μια αποκάλυψη, κάθε μέρα κι ένα σκάνδαλο. Πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι από το σκάνδαλο Σεμερτζίδου, ξεκινά νέος κύκλος αποκαλύψεων για ευνοημένους γαλάζιους άριστους. Πόση αξιοκρατία και αδιαφάνεια να αντέξουμε πια;».

«Όχι άλλο σανό κ. Μητσοτάκη, Προανακριτική και εκλογές για να ξεβρωμίσει ο τόπος από τα σκάνδαλα και τις λοβιτούρες», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.