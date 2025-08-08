Games
Ζαχαριάδης για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέος κύκλος αποκαλύψεων για ευνοημένους γαλάζιους άριστους

Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ EUROKINISSI
«Γαλάζιος αυτοδιοικητικός, πρώην αντιδήμαρχος στην Πύλη Τρικάλων, στα μέσα και στα έξω του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το 2019 και μετά, αυτός και η οικογένειά του λαμβάνουν επιδοτήσεις το 2024 770.370 ευρώ», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επικαλούμενος δημοσίευμα της ΕΦΣΥΝ.

«Αποκαλυπτικό το σημερινό δημοσίευμα της ΕΦΣΥΝ από τον Νίκο Παπαδημήτριου. Γαλάζιος αυτοδιοικητικός, πρώην αντιδήμαρχος στην Πύλη Τρικάλων, στα μέσα και στα έξω του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το 2019 και μετά, αυτός και η οικογένειά του λαμβάνουν επιδοτήσεις το 2024 770.370 ευρώ», υπογραμμίζει, σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

«Και τα προηγούμενα χρόνια αντίστοιχα… Not bad… Έχει κάτι να μας πει ο κ. Μαρινάκης, η κ. Σδούκου, ο κ. Σκρέκας, κάποιος από τη ΝΔ ή την κυβέρνηση;», προσθέτει ο κ. Ζαχαριάδης σχολιάζοντας: «Κάθε μέρα και μια αποκάλυψη, κάθε μέρα κι ένα σκάνδαλο. Πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι από το σκάνδαλο Σεμερτζίδου, ξεκινά νέος κύκλος αποκαλύψεων για ευνοημένους γαλάζιους άριστους. Πόση αξιοκρατία και αδιαφάνεια να αντέξουμε πια;».

«Όχι άλλο σανό κ. Μητσοτάκη, Προανακριτική και εκλογές για να ξεβρωμίσει ο τόπος από τα σκάνδαλα και τις λοβιτούρες», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Γαλάζια οικογένεια» με επιδοτήσεις 770.370 ευρώ για το 2024 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πολιτική

«Γαλάζια οικογένεια» με επιδοτήσεις 770.370 ευρώ για το 2024 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πολιτική
Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πολιτική

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πολιτική
Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα αφήσουμε τη διαφθορά και το ρουσφέτι να γίνουν κανονικότητα»

Πολιτική

Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα αφήσουμε τη διαφθορά και το ρουσφέτι να γίνουν κανονικότητα»

Πολιτική
Η γενικευμένη διαφθορά καταλύτης των πολιτικών εξελίξεων

Πολιτική

Η γενικευμένη διαφθορά καταλύτης των πολιτικών εξελίξεων

Πολιτική

Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

healthstat.gr

Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία» - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

healthstat.gr
ΑΔΜΗΕ: Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2025

ienergeia.gr

ΑΔΜΗΕ: Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2025

ienergeia.gr
Έσβησε η φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»

healthstat.gr

Έσβησε η φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»

healthstat.gr
ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

healthstat.gr

ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

healthstat.gr
Η ICGB εξασφαλίζει άδεια κατασκευής για το Τμήμα 1 της επέκτασης του διασυνδετήριου αγωγού σε 5 δισ. κ.μ./έτος

ienergeia.gr

Η ICGB εξασφαλίζει άδεια κατασκευής για το Τμήμα 1 της επέκτασης του διασυνδετήριου αγωγού σε 5 δισ. κ.μ./έτος

ienergeia.gr
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: 16ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου ΔΕΗ «ΜΝΗΜΕΣ ΛΙΓΝΙΤΗ»

ienergeia.gr

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: 16ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου ΔΕΗ «ΜΝΗΜΕΣ ΛΙΓΝΙΤΗ»

ienergeia.gr
Ηλίας Μόσιαλος: Ένας σκύλος, «φύλακας – άγγελος» στις επιληπτικές κρίσεις μιας Βρετανίδας

healthstat.gr

Ηλίας Μόσιαλος: Ένας σκύλος, «φύλακας – άγγελος» στις επιληπτικές κρίσεις μιας Βρετανίδας

healthstat.gr
Faria Renewables: Έργο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49,9 MW στην Ελασσόνα

ienergeia.gr

Faria Renewables: Έργο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49,9 MW στην Ελασσόνα

ienergeia.gr