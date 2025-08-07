Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Νέα Αριστερά για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: «Κανείς δεν ξέρει τι διαπραγματεύονται Μητσοτάκης - Γεραπετρίτης»

Νέα Αριστερά για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: «Κανείς δεν ξέρει τι διαπραγματεύονται Μητσοτάκης - Γεραπετρίτης»
«Η εξωτερική πολιτική δεν είναι ακόμα ένα παραμύθι από τα πολλά που έχει πει ο κ. Μητσοτάκης, είναι υπαρξιακή υπόθεση για τη χώρα» τονίζει η Νέα Αριστερά.

Η Νέα Αριστερά κατηγορεί την κυβέρνηση για αδιαφάνεια και έλλειψη στρατηγικής, με αφορμή τη ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου που αποκαλύφθηκε μέσω δημοσιογραφικής έρευνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος «η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να αποκρύπτει από τους πολίτες τα κρίσιμα διακυβεύματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στη Μεσόγειο. Η ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου για τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, η οποία αποκαλύφθηκε από ρεπορτάζ του enikos.gr, είναι ένα ακόμη επεισόδιο στη στρατηγική της αδιαφάνειας και της επικοινωνιακής σκηνοθεσίας του κ. Γεραπετρίτη. Η αποσιώπηση της αιγυπτιακής διακοίνωσης και η υποβάθμισή της σε «αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους, μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας» δεν πείθει.»

«Κανείς δεν γνωρίζει ποιο είναι τελικά το σχέδιο της χώρας για τη Λιβύη, την Αίγυπτο ή την Ανατολική Μεσόγειο συνολικά. Η πολιτική της κυβέρνησης χαρακτηρίζεται από σπασμωδικότητα και πλήρη έλλειψη στρατηγικού ορίζοντα. Δεν είναι παραγωγική, δεν αποτρέπει τετελεσμένα, δεν εμπεδώνει συμμαχίες, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Όμως η εξωτερική πολιτική δεν είναι ακόμα ένα παραμύθι από τα πολλά που έχει πει ο κ. Μητσοτάκης· είναι υπαρξιακή υπόθεση για τη χώρα.»

Η ανακοίνωση καταλήγει με αυστηρή κριτική «Ας σοβαρευτούν και ας πουν επιτέλους τι ακριβώς διαπραγματεύονται».

