Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη, είστε η κυβέρνηση της καμένης γης

Η ανάρτηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς με την εβδομαδιαία ανασκόπησή του.

«Κύριε Μητσοτάκη, είστε η κυβέρνηση της καμένης γης» δηλώνει ο Αλέξης Χαρίτσης σε ανάρτησή του.

«Κουράγιο στους κατοίκους, δύναμη στους πυροσβέστες μας που δίνουν μάχη σε πολύ δύσκολες συνθήκες και περαστικά σε εκείνους που τραυματίστηκαν στο πεδίο. Τους οφείλουμε πολλά» πρόσθεσε, επισημαίνοντας «το 2020 η κυβέρνηση έλεγε ότι θα γίνουμε ''κόμβος δασοπυρόσβεσης''. Δεν γίναμε. Κάθε χρόνο καιγόμαστε».

Η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση:

«Καλημέρα σε όλες και όλους.

Αυτές είναι οι σημειώσεις μου για τη -γεμάτη- εβδομάδα που πέρασε, με το ανάλογο soundtrack.

1.​ Στα καμένα (Λαυρέντης Μαχαιρίτσας)

Το 2020 η κυβέρνηση έλεγε ότι θα γίνουμε «κόμβος δασοπυρόσβεσης».

Δεν γίναμε. Κάθε χρόνο καιγόμαστε.

Χτες και σήμερα η πατρίδα μου η Μεσσηνία.

Αλλά και η Αττική, τα Κύθηρα, η Εύβοια. Προχτές ο Φενεός. Πριν λίγες μέρες η Χίος.

Στις 25 Ιουνίου ρωτούσα στη Βουλή τι απέγιναν τα έργα πολιτικής προστασίας που υποτίθεται θα χτίζανε την ανθεκτικότητα με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.

Την προηγούμενη βδομάδα συναντήθηκα με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας 5ετούς υποχρέωσης και εποχικών πυροσβεστών.

Από τις 28 Μαρτίου, 427 πυροσβέστες 5ετούς υποχρέωσης περιμένουν να εφαρμοστεί η υπουργική απόφαση και να μονιμοποιηθούν. Με τις τελευταίες προσλήψεις πετάχτηκαν εκτός 600 έμπειροι πυροσβέστες.

Υποδομές και εξοπλισμός σε άθλια κατάσταση.

Για ποια ετοιμότητα και ποια πολιτική προστασία μιλάμε;

Κύριε Μητσοτάκη, είστε η κυβέρνηση της καμένης γης.

Κουράγιο στους κατοίκους, δύναμη στους πυροσβέστες μας που δίνουν μάχη σε πολύ δύσκολες συνθήκες και περαστικά σε εκείνους που τραυματίστηκαν στο πεδίο. Τους οφείλουμε πολλά.

2.​ Chant for Palestine (Naked Owl)

Οι φωτογραφίες από τον λιμό στη Γάζα είναι τόσο σοκαριστικές που το βλέμμα μας θέλει να τις προσπεράσει. Αλλά δεν γίνεται. Οι εικόνες καρφώνονται στο μυαλό μας. Αυτό που βλέπουμε είναι η γενοκτονία στην πράξη.

Μόνο περιφρόνηση -δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη λέξη- για τα κυβερνητικά στελέχη που ακόμα και σήμερα δηλώνουν τη στήριξή τους στην ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου.

Είναι όλοι τους συνένοχοι. Τελεία και παύλα.

Η αντίσταση στη θηριωδία είναι ανθρώπινη και δημοκρατική υποχρέωση. Και παράγει νίκες. Η αλλαγή στάσης της Γαλλίας στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ανοίγει τον δρόμο για να ζητήσουμε επιτακτικά: αναγνώριση της Παλαιστίνης-επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ.

Η κινητοποίηση των πολιτών στη Σύρο, οι παλαιστινιακές σημαίες στον αγώνα της ΑΕΚ, οι διαδηλώσεις και η έμπρακτη αλληλεγγύη, η πρωτοβουλία μας για την πρόσκληση του Παλαιστίνιου πρόσφυγα κ. Κάμελ Κοτκοτ στο Προεδρικό Μέγαρο εξοργίζουν την κυβέρνηση.

Γιατί αναδεικνύουν τη διαχωριστική γραμμή της εποχής μας: αλληλεγγύη ή κυνισμός.

3.​ Ο Χαμαιλέων (Μωρά στη Φωτιά)

Ξαφνικά ο Υπουργός Οικονομικών εμφανίστηκε ως προστάτης των πολιτών και ανακοίνωσε μέτρα για τις χρεώσεις στα ΑΤΜ.

Λίγο μετά, ο Πρωθυπουργός ανέλαβε πατρικά να μας εξηγήσει πως «η κυβέρνηση παρεμβαίνει όταν οι κανόνες δεν τηρούνται».

Ποιοι κανόνες όμως; Αυτοί που η ίδια η κυβέρνηση έχει φτιάξει για να τρώνε με χρυσά κουτάλια οι τράπεζες; Γιατί αυτοί τηρούνται με ευλάβεια.

Η αλήθεια είναι απλή (και άβολη για κάποιους): η κυβέρνηση δεν «παρενέβη». Σύρθηκε.

Γιατί την Δευτέρα η Νέα Αριστερά κατέθεσε τροπολογία για την κατάργηση όλων των χρεώσεων στα ΑΤΜ. Και ξαφνικά ευαισθητοποιήθηκε η κυβέρνηση.

Αν δεν είχαμε μπει μπροστά, ακόμα θα πετούσαν χαρταετό. Το πρόβλημα φυσικά παραμένει. Έστω και αυτή η μικρή νίκη, όμως, είναι σημαντική.

4.​Everybody knows (Leonard Cohen)

Την Τρίτη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς αποχώρησε από τη Βουλή, γιατί δεν ήμασταν διατεθειμένοι να γίνουμε κομπάρσοι στη «θεσμική φάρσα» της προανακριτικής για τον Υπουργό των Τεμπών κ. Καραμανλή και να νομιμοποιήσουμε τη συγκάλυψη.

Το έργο είναι γνωστό: «Να πέσει η αυλαία». Τέλος, πάμε παρακάτω.

Όχι, δεν πάμε.

Το ίδιο σενάριο παίζει και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προτείνουν Εξεταστική από το 1998 (!). Όμως η αλήθεια είναι μία: η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορά την περίοδο 2019-2022 και κατονομάζει δυο υπουργούς της ΝΔ.

Spoiler alert: η έρευνα δεν σταματά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και σίγουρα δεν θα σταματήσει επειδή η κυβέρνηση θέλει να «πέσει η αυλαία».

Με την ευκαιρία, θα ρωτήσω ξανά τον Υπουργό Οικονομικών: Σας άκουσα στη Βουλή να λέτε ότι θα καταθέσετε αγωγές για δημοσιεύματα. Ωραία, βρείτε χρόνο και για κάτι πιο δύσκολο:

Υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας; Ναι ή όχι; Μια λέξη μόνο αρκεί.

Υστερόγραφο: Killing in the name (Rage Against The Machine)

Χυδαία τρολ και «διανοούμενοι» του ακραίου κέντρου προσπαθούν να αμφισβητήσουν την ταυτότητα του κυρίου Καμελ Κοτκοτ. Ενός ανθρώπου που συνοδεύει, με την ιδιότητα του κηδεμόνα, ένα ανήλικο παιδί από τη Γάζα που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Παλιά θα πίστευα ότι αν τον συναντούσαν από κοντά και άκουγαν την ιστορία του, θα ένιωθαν μια στάλα ντροπής για όσα διακινούν.

Πλέον όμως αμφιβάλλω. Ο κυνισμός και η ιδιοτέλεια έχουν αποικίσει την ψυχή τους».