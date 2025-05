Υπό την προεδρία Χατζηβασιλείου το 10ο Ετήσιο Forum της Στρατηγικής της ΕΕ για την Αδριατική και το Ιόνιο

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, μετέβη στα Χανιά για το φόρουμ που πραγματοποιήθηκε 5 και 6 Μαΐου.

Υπό την προεδρία του υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Τάσου Χατζηβασιλείου πραγαμτοποιήθηκε στα Χανιά, το 10ο Forum της Στρατηγικής της ΕΕ για την Αδριατική και το Ιόνιο (EUSAIR).

Τη συνδιογράνωση του συνεδρίου, με τίτλο «Bridging Horizons: Strengthening Cooperation, Resilience, and Cohesion in the Adriatic-Ionian Region», ανέλαβαν το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και το υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αδριατική και το Ιόνιο, αλλά και της Πρωτοβουλίας Αδριατικής - Ιονίου, είναι η αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων από χώρες της περιοχής με ιδιαίτερη έμφαση στην ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη γαλάζια οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Ελληνική Δημοκρατία ανέλαβε από τον Ιούνιο 2024 έως τον Μάιο 2025 την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής (EUSAIR) για δεύτερη φορά και την Προεδρία της Πρωτοβουλίας (ΠΑΙ) για τέταρτη φορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στη μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, την προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, την προβολή του ρόλου της κοινωνικής συνοχής, την ανάδειξη των γαλάζιων δεξιοτήτων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.